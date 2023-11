La investigación que puso en jaque a Ronaldinho y lo llevaría a perder parte de su fortuna

La leyenda de Brasil sufre nuevos inconvenientes financieros. Foto: REUTERS/Ton Molina

Los días son cada vez más complejos para Ronaldinho. Es que la ex figura del Barcelona, PSG y Milan, entre otros equipos, enfrenta un nuevo revés financiero con la amenaza de perder dos propiedades en Brasil debido a varias deudas fiscales acumuladas.

Según el medio europeo The Sun, las autoridades fiscales han tomado la medida de ordenar una evaluación de los bienes inmuebles del ex delantero en Río de Janeiro y en Rio Grande do Sul, su lugar de origen. Esos activos podrían ser utilizados para saldar las deudas pendientes. Aunque la ubicación precisa de las propiedades no ha sido divulgada, se especula que se encuentran en la parte occidental de la ciudad carioca y en Xangri-La, un municipio costero a unos 80 kilómetros de Porto Alegre.

El escrutinio sobre las posesiones inmobiliarias de la leyenda internacional surgió después de que los inspectores fiscales no encontraran fondos sustanciales en las cuentas bancarias del ex futbolista. Según la prensa brasileña, “esta situación financiera adversa no es ajena para el ex astro campeón del mundo en 2002”. En noviembre de 2018, las autoridades de su país confiscaron vehículos de lujo y obras de arte pertenecientes a Ronaldinho y a su hermano, Roberto de Assis Moreira, en medio de acusaciones relacionadas con multas impuestas a su organización benéfica.

Además, en un caso vinculado a la construcción ilegal en una zona protegida, los fiscales estatales confiscaron el pasaporte de Ronaldinho, tras descubrir un saldo de apenas 6 dólares en su cuenta bancaria el mes anterior.

Los problemas legales del exfutbolista se intensificaron en marzo de 2020, cuando fue detenido en Paraguay por ingresar al país con pasaportes falsificados junto a su hermano. Ambos intentaban lanzar un casino en línea y promocionar un libro bajo identidades paraguayas manipuladas, utilizando documentos que originalmente pertenecían a dos mujeres y habían sido alterados.

Ronaldinho pasó un mes tras las rejas y cuatro meses bajo arresto domiciliario en un hotel de Asunción antes de que, como parte de un acuerdo judicial, se les permitiera mudarse a un hospedaje de cuatro estrellas en la capital paraguaya.

Su hermano Roberto recibió una sentencia suspendida por el uso de documentos falsos y fue liberado, mientras que a ambos se les ordenó pagar una compensación conjunta de alrededor de 190.000 dólares antes de regresar a Brasil. El legendario jugador, conocido por su talento en el terreno de juego, se enfrenta ahora a la amenaza de perder propiedades en su país natal debido a las deudas fiscales, añadiendo otro capítulo controvertido a su vida después de su exitosa carrera en el deporte más popular del planeta.