Una de las promesas del fútbol argentino está en la mira de un club de la Premier League

Santiago Castro es seguido de cerca por el Brentford

La cercanía a un nuevo mercado de pases en la Argentina cuenta con la posibilidad latente de una mayor fuga de talentos con destino a Europa. A pesar de que la Copa de la Liga aún no finalizó, varios equipos empiezan a direccionar su mirada a este país y la Premier League amenaza con llevarse uno de los diamantes en bruto generado en las Inferiores de Vélez Sarsfield.

El Fortín, que está seriamente comprometido con el descenso en la recta final del campeonato, podría perder a Santiago Castro en las próximas semanas porque el diario inglés The Sun reveló las tratativas del Brentford para quedarse con los servicios del centrodelantero. Las autoridades de las Abejas estuvieron en Sudamérica durante la semana pasada. “Quieren hacer un trato”, sentenció el periódico.

El medio caratula a Castro como un “niño prodigio” elegido como posible sustituto de Ivan Toney, la figura del equipo que permanece alejado de las canchas desde mayo pasado por una sanción de ocho meses tras ser culpable de 262 violaciones a la regla E8, cuya aplicación imposibilita que los futbolistas puedan apostar en otros partidos.

En este sentido, el matutino profundizó en su información: “Brentford espera hacerse con los servicios del astro argentino en una ambiciosa operación”. Más allá de que no se precisaron los montos del ofrecimiento, el atacante de 19 años tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2025 con la entidad velezana. El joven surgido de la cantera lleva disputados 63 partidos con ocho goles y dos asistencias.

Ivan Toney sería la llave para el arribo de Santiago Castro (Reuters/Andrew Boyers/File Photo)

El principal obstáculo para que la operación llegue a buen puerto a fin de año y evite su aplazamiento hasta mitad de 2024 se localiza en el futuro del jugador inglés. Toney estaría en la mira de Arsenal y Chelsea para ser refuerzo en los próximos meses, pero una fuente cercana a él le manifestó a The Sun una versión distinta sobre una posible salida a corto plazo: “Mucha gente da por hecho que Ivan se marchará después de Navidad, pero no se ha cerrado ningún acuerdo y no hay nada decidido”.

“Está indeciso sobre su futuro. El Brentford le ha apoyado y el club ha sido brillante”, siguió el testimonio. Y agregó: “Una parte de él quiere ayudarles, empezando en enero y marcando los goles que les aseguren la permanencia en la Premier League”. De igual forma, Brentford permanece alejado de la zona roja. Se sitúa en la 11° colocación con 16 puntos, a 4 del último equipo (Newcastle) que se clasifica a una copa internacional.

Esta versión podría demorar las tratativas para el arribo de Santiago Castro por seis meses más: “Hay muchos clubes interesados en Iván, pero su objetivo, por ahora, es volver a los terrenos de juego del Brentford y hacer las cosas bien para su entrenador, Thomas Frank, con quien siente que tiene una gran deuda que saldar. Lo mismo puede decirse de los aficionados”.

El punta de Vélez sumó continuidad en el último año en medio de un contexto apremiante con la institución de Liniers peleando la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. Además, también tuvo un paso por las categorías menores de la Selección. Metió cuatro tantos y dos pases gol en siete partidos y viene de ser dirigido por Javier Mascherano en el Sudamericano Sub 20 (la Albiceleste quedó eliminada en fase de grupos), mientras que no fue tenido en cuenta para el Mundial de la categoría celebrado en el país.