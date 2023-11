Eduardo Berizzo renunció como entrenador de Chile tras el empate ante Paraguay: la lista de candidatos para reemplazarlo

Eduardo Berizzo renunció a Chile

Eduardo Berizzo decidió dar un paso al costado de la selección chilena tras apenas cinco partidos de las Eliminatorias Sudamericanas con vistas al Mundial 2026. El empate sin goles ante Paraguay en el Estadio Monumental David Arellano fue la gota que rebasó el vaso y marcó la salida del entrenador argentino que había estado previamente en la estructura de la Roja como ayudante de campo de Marcelo Bielsa.

Te puede interesar: Chile y Paraguay no pudieron romper el cero en Santiago y extendieron su mal momento en Eliminatorias

“Voy a hablar yo antes de que me hagan preguntas o evitar que me hagan preguntas”, aclaró apenas arribó a la sala de conferencia de prensa para emitir un discurso que duró menos de dos minutos. “He hablado recién con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer. Cuando las cosas no funcionan, uno debe saber reconocerlo”, reflexionó ante los periodistas.

“Quisiera agradecer a toda la gente que ha trabajado conmigo, desde el colaborador más cercano a mi cuerpo técnico, a la gente de Pinto Durán, a María José (Vasconcelos), a los utileros, a los cancheros, porque han comprometido su trabajo con la selección. Agradecerle fundamentalmente a los jugadores que se han comprometido en este proceso y desearles la mayor de la suerte. Creo, sinceramente, que las chances de clasificar existen y están intactas”, afirmó.

Te puede interesar: Cómo quedó Chile vs Paraguay por la fecha 5 de Eliminatorias 2026

Y completó: “Ojalá el clima ayude, se descomprima para que Chile clasifique a un nuevo Mundial. Muchas gracias por el respeto de siempre, para mí ha sido un honor dirigir a la selección chilena de fútbol y quisiera agradecerles a todas las personas que han trabajado en pos del fútbol chileno y en pos de la selección nacional. Muchas gracias”.

El inicio del proceso del Toto en Chile se había dado con una derrota 2-0 ante Corea del Sur en un amistoso que se desarrolló en junio del 2022. En distintos encuentros de exhibición, la Roja no encontró el camino y Berizzo llegó a las Eliminatorias con cinco derrotas, tres empates y tres triunfos. El camino rumbo al Mundial 2026 tampoco cambió la marcha: el triunfo ante Perú de local 2-0 fue la única alegría en cinco partidos que tuvieron dos derrotas y dos empates.

Te puede interesar: A qué hora juegan Chile vs Paraguay: se miden por Eliminatorias 2026

El DT de 54 años inició su trayecto en los bancos de suplentes en Estudiantes de La Plata para luego pasar al O’Higgins de Chile. Celta de Vigo, Sevilla y Athletic Club fueron los siguientes pasos en el fútbol español antes de tener su primer desafío como entrenador de selecciones al mando de Paraguay. En octubre del 2021, luego de una caída ante Bolivia, decidió dejar ese cargo.

Tomó el mando de Chile en mayo del 2022, pero duró apenas 18 meses y decidió anunciar su salida con el seleccionado ubicado en el octavo puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias con cinco puntos apenas por arriba de Bolivia (3) y Perú (1). Cabe destacar que para el Mundial 2026, la Conmebol otorgará seis pasajes directos al Mundial y el séptimo de la tabla disputará un repechaje.

Según indicó el medio chileno La Tercera, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) tiene en carpeta al argentino, ex entrenador de Perú, Ricardo Gareca como uno de los candidatos a ocupar el lugar vacante. También figuran en el radar otros apellidos argentinos como José Néstor Pekerman, Ariel Holan y Gustavo Quinteros, estos últimos dos con éxito reciente en la liga chilena de fútbol.

Quinteros, incluso, parece picar en punta según afirma el citado diario por “sus campañas en Colo Colo”, pero también por “su conocimiento del medio local” y ser “más cercano en lo económico”. Inclusive afirman allí que uno de los máximos sueños es el ex River Plate Marcelo Gallardo, quien de todos modos en las próximas horas abandonaría su parate para convertirse en entrenador del Al Ittihad de Arabia Saudita.