La confesión de Gallardo en la película de la Final Eterna: por qué no vio el tercer gol de River Plate ante Boca Juniors en Madrid

La confesión de Gallardo en la película sobre la Final Eterna: por qué no vio el tercer gol de River ante Boca en Madrid

El sábado 9 de diciembre se cumplirán cinco años de la histórica final de la Copa Libertadores de América que River Plate le ganó 3-1 a Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Aquella corrida interminable de Gonzalo “Pity” Martínez quedó guardada para siempre en las retinas de los hinchas millonarios.

Para homenajear a sus campeones, la entidad de Núñez estrenará un documental llamado Cierren los ojos, la Final Eterna. La primera parte de esta denominación corresponde a una frase del entonces entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, quien en diciembre de 2021 recordó “les pido que por 30 segundos me acompañen, que cierren los ojos e imagínense, la vida te pone a prueba, si nos hubiera tocado perder el partido, el dolor que estaríamos sintiendo en este momento”.

Ahora el propio Gallardo reveló por qué no pudo ver el tanto del Pity, testimonio que se publicó en uno de los anticipos de la producción que se podrá ver en el estadio Movistar Arena, cuando se cumpla un nuevo aniversario de esa gesta épica.

“El tercero no lo vi porque estaba bajando entre los túneles y escaleras. Cuando entra gente de la cancha hacia el túnel donde yo estaba, ahí con la alegría me di cuenta que había terminado el partido, pero no sabía que había sido también a través de un tercer gol”, contó el Muñeco.

El gol de Gonzalo "Pity" Martínez a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores de América de 2018, disputada en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid

Cabe recordar que Gallardo debió seguir las alternativas del encuentro desde uno de los palcos debido a que fue suspendido para las dos finales. La primera disputada en La Bombonera la observó desde el Monumental, pero siempre estuvo en contacto directo con su ayudante de campo, Matías Biscay, algo que se repitió en el encuentro llevado a cabo en la casa del Real Madrid.

Esa conquista significó la cuarta Copa Libertadores de River Plate y la segunda en tres años luego de la conseguida en 2015, también bajo las órdenes de Napoleón. Aunque la de 2018 tuvo el sabor especial para el equipo millonario de haber vencido a su rival de siempre.

Esa segunda final se mudó a Madrid por los incidentes en la previa a la que se debió disputar en el Monumental. El encuentro en el Bernabéu captó la atención mundial y figuras internacionales presenciaron el evento, como el caso de Lionel Messi, por entonces jugador del Barcelona.

Ese Superclásico de exportación fue vibrante y pese a que Boca Juniors se puso en ventaja con el gol de Darío Benedetto, luego River Plate lo dio vuelta con los tantos de Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y el mencionado del Pity Martínez.

Fue el triunfo soñado para cualquier hincha y más en una final del máximo torneo de clubes en Sudamérica. Para celebrar el primer lustro la dirigencia riverplatense promovió este evento especial con un documental que promete emocionar a todo el pueblo millonario.