Juan Román Riquelme será candidato a presidente de Boca y competirá contra la lista de Mauricio Macri

Riquelme candidato a presidente de Boca Juniors en las elecciones de diciembre

Juan Román Riquelme será candidato a presidente de Boca Juniors por parte del oficialismo en los comicios del sábado 2 de diciembre. El ídolo será la principal cara de su lista, conformada por varios integrantes de la agrupación “Soy Bostero” que se había aprobado por unanimidad hace algunos meses: estará acompañado por Jorge Amor Ameal, actual titular de la instttución, pero en este caso en el rol de vicepresidente.

Te puede interesar: El mapa político en Boca Juniors tras la derrota en la final de la Libertadores: Riquelme confía en la reelección y Macri jugará fuerte

En la jornada de ayer, en un evento que se desarrolló en el salón del sindicato de los gastronómicos ubicado en el centro de la Capital Federal, Andrés Ibarra y Mauricio Macri presentaron su lista de oposición en la que finalmente no participará Jorge Reale, quien se había postulado en un principio como una nueva fuerza opositora y mantuvo reuniones que no llegaron a buen puerto. Bajo el lema “Pasión + Gestión”, el binomio presentó a otros nombres que ya pasaron por comisiones anteriores como Carlos Aguas, Edgardo Alifraco, Leandro Crespi (hijo de Juan Carlos), Diego Lajst (iba a ser compañero de fórmula de Reale), Marcelo London, Pedro Orgambide, José Palmiotti, Natalia Pompilio (hija de Pedro, ex presidente del club), Royco Ferrari y Mario Pergolini (fue compañero de fórmula de Ameal en 2019 y renunció por diferencias con Riquelme en marzo de 2021).

En las últimas elecciones Ameal ganó con el 53% de los votos contra el 30% de Christian Gribaudo, lanzado por Daniel Angelici, el presidente saliente y hombre fuerte de Macri, y contra el 16% de José Beraldi (en esta campaña apoyará a la oposición, aunque sin protagonismo directo ya que no integrará la lista).

Te puede interesar: Se oficializó la lista encabezada por Ibarra y Macri para enfrentar a Riquelme en las elecciones de Boca: todos sus integrantes

Noticia en desarrollo...