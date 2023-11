El polémico gesto de Lewandowski con una joven promesa de 16 años en la victoria del Barcelona ante Alavés que generó revuelo en España

La reacción de Lewandowski con un joven de 16 años

El Barcelona arrancó la defensa del título de liga a un paso muy irregular y cuestionado. Pese a ganar nueve de 13 partidos, y situarse en el tercer lugar de la clasificación, las victorias son muy ajustadas o llegan en los minutos finales con más empuje y corazón que por un juego táctico y organizado.

Uno de los que más sufre este presente del conjunto de Xavi Hernández es el polaco Robert Lewandowski, quien aterrizó en la ciudad condal proveniente de un equipo con una maquinaria muy aceitada como el Bayern Múnich.

Curiosamente, en una jugada que se produjo en el último partido contra el Alavés, se pudo ver el fastidio del goleador con la joven promesa de 16 años Lamine Yamal, a quien le negó el saludo e ignoró, después de que la perla culé optó por un disparo al arco en vez de pasarle el balón al medio del área.

En la repetición de la transmisión se pudo ver el momento en el que el joven hispano marroquí ingresó al área encarando desde la banda y desenfundó un disparo que despejó al córner Antonio Sivera cuando el partido estaba 1-1 a los 70 minutos. Tras el remate, se acercó a Lewandowski, que se la estaba pidiendo por el medio del área, y le quiso chocar la mano como gesto de disculpas, a lo que el polaco le respondió ignorándolo.

Tras el 2-1 del Barcelona ambos jugadores hablaron y festejaron el tanto (Getty)

Lo cierto es que todo se trató del fastidio del ex Bayern Múnich con el presente que transita el equipo. Mundo Deportivo mostró que después del 2-1, que llegó por la vía del penal a los 78 minutos (doblete de Lewi), ambos jugadores se juntaron para hablar.

“Tras celebrarlo con todos los compañeros, Lamine incluido, el veterano llamó al joven para comentar algo entre ellos. Los dos caminaron hacia el centro del campo para la reanudación del choque comentando algo en un tono distendido y amable”, detalló el medio en cuestión.

Tras el final del encuentro, que acabó con una nueva victoria azulgrana por la mínima, Xavi Hernández reconoció que a sus jugadores “les afecta demasiado” la crítica en medios de comunicación, lo cual se vio este domingo en el primer tiempo contra el Deportivo Alavés, y explicó que les pidió “tranquilidad”, destacando la reacción para ganar (2-1) un partido importante.

“Sin duda. No tengo duda, se generan situaciones y escenarios que para mí no son los reales, y entonces afecta. Me ha pasado a mí como futbolista y le pasa a mis jugadores. Te genera una negatividad que no es buena. Ha afectado a la primera parte, en la segunda el equipo se ha liberado hasta el penalti. Les afecta demasiado lo que se dice en el entorno”, afirmó en rueda de prensa.

Barcelona se sitúa tercero en la tabla general (Getty)

A los futbolistas les veo tensos, tranquilidad, si no se comen a nadie. A mí me dijeron que era el cáncer del Barça y estoy aquí de entrenador, esto les he dicho. Para mí es injusto, tranquilidad. Venimos de ganar dos títulos y estos jugadores merecen un crédito. Estamos mal pero hemos sacado un partido que se ha puesto muy feo, valoro el carácter del equipo”, añadió.

“El equipo no ha estado mal, pero es fruto de un nerviosismo para mí exagerado. Es culpa nuestra pero el equipo, sobre todo los jóvenes, siente una tensión que hace un mes no tenía”, sentenció el técnico azulgrana.