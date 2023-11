Elecciones en Boca Juniors: renunció el candidato que proyectó la construcción de una nueva Bombonera

Jorge Reale renunció a su postulación para ser presidente de Boca

Boca Juniors vive horas de definición. Y no sólo en el aspecto deportivo, ya que en las próximas semanas se definirá si podrá clasificar o no a la Copa Libertadores 2024. Es que luego de perder en la final de la última edición ante Fluminense, el equipo que ahora dirige Mariano Herrón no tiene el boleto asegurado para el próximo año.

Más allá de esto, el sábado 2 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones para elegir a las autoridades que comandarán el club en el período 2023-2027. Y en las últimas horas, una noticia cambió el escenario que parecía estaba establecido. Jorge Reale, uno de los candidatos de la oposición, bajó su candidatura.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mendocino y empresario publicitario anunció que no será parte de las elecciones con la agrupación Familia Xeneize. “Ante las informaciones erróneas que circularon en estos días, quiero comunicar que he tomado la decisión de no participar en estas elecciones. En todo este tiempo hemos hecho un esfuerzo grandísimo por constituir un espacio constructivo y propositivo, que estuviese por fuera de la grieta y sus lógicas dañinas. Pero no sin dolor debemos contarles a los socios que no llegamos”, expresó Reale.

Frente a este escenario, y luego de apuntar contra el oficialismo y la lista opositora que tiene como candidato a Andrés Ibarra, apoyado por el ex presidente del club y primer mandatario de Argentina Mauricio Macri, habrá que ver cómo queda conformado el mapa político de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el primer sábado del próximo mes.

Hay un punto a destacar: el martes 14, o sea en 48 horas, los candidatos deberán entregar sus listas definitivas para la elección. Todavía no se conocen detalles sobre sí Juan Román Riquelme finalmente se presentará como candidato a presidente del Xeneize o lo hará en una fórmula que podría tener como cabeza al actual secretario general del club, Ricardo Rosica.

Así sería la nueva Bombonera en Isla Demarchi

En el frente opositor, ahora sin Reale, habrá que ver si quien iba a ser su compañero en la lista, Diego Lajst, se reunirá con el equipo que encabeza el ex Ministro de Modernización de la Nación durante el gobierno de Macri. En dicho espacio, al cual apoya Daniel Angelici -ex presidente durante ocho años- también hay otros dirigentes con pasado xeneize como Fran Quintana. ¿Se podrá sumar Mario Pergolini? Las definiciones camino a las elecciones se sabrán en pocas horas.

Hay que recordar que en abril de este año, Reale presentó cómo sería la nueva Bombonera a construirse en la Isla Demarchi con capacidad para 100 mil personas. “A días del cumpleaños de nuestro club, es un gusto compartirles el proyecto de un nuevo estadio con el doble de capacidad, para que todos los socios tengamos la oportunidad de ir a la cancha. Sin tirar la Bombonera. Sin irnos de La Boca. Somos el más grande, nos lo merecemos”, fue el mensaje que acompañó al montaje que recreó la idea del arquitecto Enrique Lombardi, ex presidente de Estudiantes de La Plata y quien ideó los planos en el estadio Uno del Pincha y el Madre de Ciudades de Santiago del Estero (de hecho, la Nueva Bombonera luce similar al recinto santiagueño).

Para contrarrestar los problemas de aforo de la actualidad (el mítico estadio dispone de menos de 60 mil lugares), este Master Plan constaría de más de cien mil localidades. Según pudo averiguar este medio, podrían llegar a 128 mil como número máximo, mientras que serían 107 mil si se mantienen las disposiciones de seguridad que indican que el 75% de los estadios tendrán que contar con butacas.

