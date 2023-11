¿Todos contra Román?: los detalles de la reunión de la oposición de Boca, que podría unirse para destronar a Riquelme

Hoy podría resolverse la unión de la oposición en Boca que intentaría destronar a Riquelme del poder en las elecciones de diciembre

A menos de un mes para las elecciones en Boca Juniors, diferentes líderes de las listas opositoras al oficialismo se reunirán este mediodía para definir su futuro y aprobar una posible coalición que tendrá como objetivo principal intentar destronar a Juan Román Riquelme del poder en los comicios del sábado 2 de diciembre (fecha que podría atrasarse un día si se hace lugar al pedido de la comunidad judía por la celebración del Shabat).

Te puede interesar: El mapa político en Boca Juniors tras la derrota en la final de la Libertadores: Riquelme confía en la reelección y Macri jugará fuerte

El cónclave pactado para las 13.30 se llevará a cabo en un hotel céntrico de la Ciudad de Buenos Aires y contará con varios comensales. El gran ausente será Mauricio Macri, impulsor de Andrés Ibarra como candidato de la principal fuerza opositora a la actual gestión. El ex presidente de Boca y la Nación se decidió a ser su compañero de fórmula y empujará como vicepresidente primero.

Los invitados al almuerzo son Andrés Ibarra, Daniel Angelici, Jorge Reale, Diego Lajst, Javier Medín, Fran Quintana, Mario Pergolini, Alberto Salvo y José Beraldi. ¿Cuál es el rol de cada uno en el hipotético acuerdo de la oposición y qué papel cumplirán si son electos?

Te puede interesar: La lista de candidatos de Riquelme para reemplazar a Almirón en Boca Juniors

Desde hace rato, Ibarra le abrió las puertas a Jorge Reale para que se sume a su espacio. El empresario mendocino, quien patrocina la idea de construir una nueva Bombonera en la Isla Demarchi, confirmó que se convertiría como candidato independiente junto a su compañero de fórmula Diego Lajst, que pertenece a Boca La Causa y es un directivo angelicista. Con los avales al día y los papeles en orden para presentarse con impulso propio, a última hora debatirán junto a la otra pata de la oposición si es conveniente la unión.

Riquelme evalúa seriamente presentarse como candidato a presidente del oficialismo en Boca

Hasta los últimos días, Reale no había tomado partido por el oficialismo ni la oposición de Ibarra que se plantaba firmemente contra Riquelme y compañía. Incluso durante el viaje a Brasil para ver la final de la Copa Libertadores existió una suerte de tregua con dirigentes que están bajo el ala de Román por la cesión de algunas entradas para el duelo en el Maracaná. Hasta el martes de esta semana, Reale reconoció que se mantendría firme con su propuesta de cara a los comicios. Desde Boca Predio tomaron nota de su disponibilidad para sentarse a negociar una posible absorción para así quitarle peso al movimiento de Macri e Ibarra, pero optaron por prescindir de la misma. Un llamado entre Angelici y Lajst derivó en una reunión trunca que transcurrió hace tres días y no tuvo integrantes de la lista de Reale, pero dejó la puerta abierta para el careo de hoy pese a que la relación entre Ibarra y Reale no es 100% saludable.

Te puede interesar: El sentido mensaje del hijo de Riquelme tras la derrota de Boca en la final de la Libertadores: “Me vuelvo más hincha”

Desde luego que oficialismo y oposición tienen claro que el balotaje a nivel nacional será trascendental y moverá votos para uno u otro lado de la balanza en Boca. Sergio Massa, de estrecho vínculo con Riquelme, se enfrentará con Javier Milei, quien recibió el apoyo de Mauricio Macri. Si el líder de Unión por la Patria se impone en el desempate del domingo 19 de noviembre, Román tendrá a su merced la elección. Si el de La Libertad Avanza lo destrona, le restará un poco de crédito.

¿Qué le exigirá Reale a Ibarra para formar parte de su lista? El plan del mendocino es quedarse con la vicepresidencia segunda y que su ladero Diego Lajst sea nombrado secretario general (o, en su defecto, prosecretario si Fran Quintana no resulta designado para algún cargo gubernamental a nivel nacional o en la Ciudad de Buenos Aires). Angelici, en su rol de nexo entre Macri y Reale, busca que la negociación entre las listas opositoras llegue a buen puerto para que el aparato anti Riquelme sea más robusto. Si se cumple esa requisitoria, entonces habrá apretón de manos y oposición unida. De lo contrario, el acuerdo no será posible y el próximo martes presentarán sus listas de forma independiente.

Si se concreta el entendimiento, entonces la lista de la única oposición quedaría conformada con los siguientes candidatos: Andrés Ibarra (presidente), Mauricio Macri (vicepresidente primero), Jorge Reale (vicepresidente segundo), Diego Lajst y Fran Quintana (como secretario general y prosecretario, a definir según la coyuntura). Además, quedaría disponible la vicepresidencia tercera, a disposición de otros nombres conocidos.

Mauricio Macri y Andrés Ibarra le abren las puertas al otro candidato opositor: Jorge Reale

Mario Pergolini, que quedó enemistado con la actual directiva boquense tras su renuncia en marzo de 2021 por diferencias con la estructura en materia de comunicación planteada por Riquelme desde el Predio de Ezeiza, ya había anunciado que mantenía charlas con distintos sectores de la oposición para volver a participar en una elección. El ex compañero de fórmula de Jorge Amor Ameal pidió solamente un departamento para manejar: marketing y comunicación. Si le dan el visto bueno, participará en campaña con la oposición y hasta puede llegar a ser considerado como vice tercero.

Otro viejo conocido que figura en escena es Alberto Salvo, un hombre que todavía está presente entre los vocales titulares del oficialismo, pero desde hace rato rompió todo tipo de relaciones con la actual gestión (ex RRPP de la entidad xeneize). Además, Javier Medin, recordado por formar parte de la Comisión Normalizadora que intervino en la AFA en los inicios de la presidencia de Macri a nivel nacional, será otro de los que se sentarán hoy en la mesa. El que no confirmó su presencia, pero se pronunció a favor del movimiento es José Beraldi, quien fue candidato a presidente en 2019, cuando descartó la chance de unirse a Christian Gribaudo (impulsado por Angelici) y terminó tercero en la votación. El empresario dedicado al transporte igualmente aclaró que no desea anotar su nombre en la lista.

El hermetismo dentro del entorno de Riquelme es tal que ni siquiera directivos que acuden diariamente a las oficinas de la Bombonera saben qué les deparará el futuro. El silencio de Román lleva a especular con cualquier panorama e Infobae pudo saber que el ídolo piensa a esta hora seriamente en postularse como candidato a presidente, dejando de lado a Ameal y varios dirigentes que están bajo su ala. En teoría, el 10 sumaría a la fórmula presidencial a Ricardo Rosica, actual secretario general y ex mano derecha de Jorge Amor. En tanto, los nombres que se proyectan en el radar para las otras dos vicepresidencias son los de Fabián Parra (presidente de la Agrupación riquelmista Por un Boca Mejor), Emilio Nana (actual vocal titular y responsable del Departamento Médico de Casa Amarilla) y Silvia Gottero (militante peronista, viuda del fallecido vicepresidente tercero Roberto Digón).

Lo concreto es que entre el mediodía y las primeras horas de la tarde de hoy quedará definido el panorama de la oposición en Boca que buscará destronar a Riquelme. Seguramente el desarrollo de la charla y el acuerdo (o no) entre las partes definirá quién pagará la cuenta del almuerzo.