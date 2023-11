Las jugadas que desataron un escándalo en la final del Mundial de talla baja: Paraguay retiró el equipo ante Argentina en reclamo por el arbitraje

Las jugadas que desataron la polémica en la final del Mundial de talla baja entre Argentina y Paraguay

El Mundial de talla baja que se llevó a cabo en Argentina tuvo una definición escandalosa durante el duelo que dirimió el título el local como protagonista y Paraguay. El combinado Albirrojo decidió abandonar el partido cuando todavía restaban varios minutos del primer tiempo alegando una mala actuación arbitral con el marcador 3-1 favorable a la Albiceleste.

Antes del minuto de juego, Paraguay ya había sumado su primera falta tras una clara intervención de Amado Gamarra sobre Martín Antúnez. Si bien durante los primeros cinco minutos del cronómetro no hubo mayores sobresaltos, sí se destacó el pedido de Antúnez al árbitro para que escuchara los cantos que bajaban desde las tribunas tras el 1-0 de los visitantes y en el medio de la primera falta de la Albiceleste.

Un empujón de Carlos Ramírez sobre Lucas Deamigo significó la segunda de las seis faltas de la Albirroja, algo que se repitió con los mismo protagonistas segundos más tarde. Rápidamente llegó la cuarta con un agarrón de Amado Guerrero que dejó en el piso a Catriel Brassesco, lo que generó un leve reclamo del capitán visitante.

Los dirigidos por Sebastián Acosta sumaban cuatro faltas, pero también estaban 1-0 arriba en el tanteador y con dos faltas del lado argentino, que también ya contabilizaba una amarilla.

Agustín Aquino, cuando todavía faltaban 12 minutos para el cierre del primer tiempo, sumó un claro quinto foul tras impedir que Antúnez saliera de contra. Paraguay quedaba en una situación de incomodidad: cada falta a partir de ese momento en la etapa inicial se iba a transformar en un tiro libre directo sin barrera desde la marca de la sexta falta.

Ese primer penal a distancia llegó a la mitad del primer tiempo algunas jugadas después de una supuesta falta de Antúnez que los jueces (Sebastián Solís, Tiago Apaza y Violeta Vázquez) no pitaron. En un partido con la temperatura ya elevada, sancionaron una infracción del capitán Gamarra sobre Deamigo tras una friccionada disputa de balón: el jugador paraguayo empezó a hacer ademanes expresando su descontento. Brassesco cambió esa situación por gol para poner el 1-1.

Lo cierto es que cuando llegó la segunda sexta falta a favor de Argentina, a casi 9 minutos de cerrar la etapa inicial, el elenco local de Mariano Rojas ya contabilizaba también cinco foules en su contra que lo ponían en una situación de riesgo. Aquino le pegó de espaldas a Facundo Rojas e inclusive generó el enojo de su capitán Gamarra que le recriminó esa acción a su compañero. Otra vez Brassesco cambio la sanción por gol para el 2-1.

Cuando restaban 4 minutos en el cronómetro, y tras una linda maniobra personal de Brassesco en el fondo, el juez dictaminó una nueva sexta falta al visualizar una mano de Anisio Carrillo. El goleador argentino volvió a hacerse cargo de la pena máxima y puso el 3-1. Esta mano sería muy discutida por los paraguayos tiempo más tarde.

Los goles en el 3-1 de Argentina ante Paraguay en el Mundial de talla baja

No quedaría mucho juego por delante con las reiterativas quejas del capitán Gamarra sobre el campo. Fue unos segundos más tarde, con un lateral de argentina cercano a su área, que Gamarra salió del partido y fue directo a la tribuna a recriminarle algo a un hincha que estaba en el microestadio Malvinas Argentinas de Argentinos Juniors. Mientras la voz del estadio pedía “respeto” para los futbolistas, desde la transmisión oficial de DeporTV advirtieron que se reclamaba un escupitajo contra un jugador paraguayo.

El conflicto se extendió, a punto tal que el entrenador Acosta se acercó para acompañar a su futbolista. Entre discusiones ya también con integrantes de las otras delegaciones involucrados –que estaban en el estadio viendo el partido definitorio–, los jueces decidieron expulsar al DT paraguayo que estaba reclamandoles en la mitad de la cancha. Acosta, en las tribunas, pareció recibir el apoyo de representantes de jugadores de otros equipos que estaban en ese sector. El juego ya no se volvería a reanudar.

“Con el equipo, todos juntos, decidimos no jugar más en esta copa porque es muy obvio el robo que nos hacen. A mi compañero se le fue la pelota por la cara y nos cobra mano. Cosa que no fue. Tenemos otro video que vienen a cambiar la numeración de la falta. Nosotros ganamos con huevos y con ganas, no robando”, declaró ante DeporTV el arquero de Paraguay a más de media hora de que se desatara el conflicto.

Los futbolistas de la Albirroja perdían 3-1 cuando decidieron retirarse de la cancha

“Por una parte alegría y por otro desazón, no sabemos por qué el rival dejó de jugar. Tenían un resultado arriba, pudimos revertirlo para ponernos dos goles arriba. Ellos se quedaron. Creo que por mal arbitraje, dijeron ellos, no entiendo el por qué”, afirmó el goleador argentino Brassesco. Al ser consultado por la fricción que se visualizó en el juego, aclaró: “Con Paraguay siempre es un partido así porque somos dos países que siempre llegan hasta última instancia. Cada país va a querer lograr el objetivo. En la última jugada le pega primero en la mano y después en la boca, pero ellos decían que no le había pegado en la mano. El árbitro sancionó el tiro castigo, que ahí fue que nos pusimos dos goles arriba y no quisieron jugar más”.

“Es una lástima que se haya arruinado en la final, en el último partido, Paraguay haya decidido abandonar el encuentro y haya arruinado una fiesta, un show y una alegría para todo el pueblo argentino”, declaró en la transmisión Cristian Sarmiento, integrante del cuerpo técnico argentino. “Paraguay se desbordó por toda la situación, futbolísticamente se vio sobrepasado. Manifestando su enojo se retiró de la cancha”, agregó.

La selección albirroja se retiró enojada con los árbitros

Horas después de lo acontecido, la selección albiceleste emitió un comunicado que compartió en redes sociales: “Como consecuencia de los incidentes ocurridos durante el primer tiempo del partido, la selección paraguaya ha decidido retirarse de ola cancha y no continuar el juego. Sus fundamentos están basados en el descontento por el arbitraje del encuentro. Los videos y repeticiones están a disposición y la organización de esta copa hará lo necesario para que se esclarezca esta triste situación para toda la familia de la talla baja. Nuestro juego está basado en los valores, intentamos aplicarlos en todos los aspectos y pedimos que en este duro momento puedan acordarnos empatía y acompañamiento”.

Según dieron a conocer desde el lado argentino, la Federación Internacional decidió dictaminar a la Selección como campeona del mundo “ante la negativa de Paraguay de continuar jugando el encuentro”.