Mariano Herrón reveló el gesto de los jugadores de Boca Juniors tras la final perdida por la Copa Libertadores

Este miércoles San Lorenzo y Boca Juniors igualaron 1-1 por la fecha 12 de la Copa de la Liga en el Estadio Pedro Bidegain. Luego del encuentro, el entrenador interino del equipo xeneize, Mariano Herrón, habló en conferencia de prensa y destacó la actitud del plantel que pese a la reciente derrota en la final de la Copa Libertadores, sin contar los lesionados, se mostraron todos a disposición. Herrón habló de cómo reaccionaron los jugadores luego de la caída ante el Fluminense y que pese a ello quisieron jugar ante el Ciclón. “Creo que los muchachos hicieron un muy bien partido, el golpe fue duro porque la ilusión fue muy grande”, aseguró.

“Hablé con los muchachos de forma grupal e individual con cada uno para ver cómo estaban para jugar este partido, pero ninguno me dijo que no estaba en condiciones de jugar, así que se agradece eso“, apuntó. “Todos quisieron estar así que la verdad no tuvimos que trabajar demasiado en el aspecto anímico”, subrayó el ex volante de 45 años. Además, aclaró que la salida de Luis Advíncula fue por “cansancio, no fue nada”.

Sobre el encuentro en el Bajo Flores indicó: “Sin dudas que podríamos haber ganado, tuvimos las chances más claras en el primer tiempo. Estuvimos muy bien. Después se notó un poquito el cansando, y luego San Lorenzo, en ventaja nos empezó a jugar más directo, y nos metió en nuestro campo, pero en líneas generales hicimos un muy buen partido”.

Respecto del grupo que dirige agregó: “Tenemos un gran plantel, con muchos jugadores de experiencia, jerarquía y jóvenes que juegan realmente bien. Uno tiene su idea y ojalá podamos plasmarla”.

Herrón dirige el primer equipo de forma interina por segunda vez. Ya lo hizo después de la salida de Hugo Ibarra y antes de la llegada de Jorge Almirón. Seguirá a cargo hasta fin de año y sus principales objetivos son clasificar al equipo a la próxima Copa Libertadores por lo que deberá sumar lo máximo posible en la tabla anual. en los últimos dos encuentros que serán ante Newell’s, de local, y contra Godoy Cruz, de visitante, que lidera su zona en el torneo. El foco también estará en poder ganar la Copa Argentina, que entrega otra plaza para la Libertadores. Lo que viene en esa competición es la semifinal ante Estudiantes de La Plata. Por la otra llave, San Lorenzo jugará ante Defensa y Justicia.

MÁS FRASES DE HERRÓN:

Lesiones y estado físico. “No me preocupa, mañana veremos cómo terminó cada uno de ellos, tenemos unos días para el siguiente partido, iremos viendo. Contamos con un gran plantel, cualquiera que le toque jugar lo va a hacer bien”.

Planteo de San Lorenzo. “Nos pusieron muchos delanteros, estaban con tres 9 y partían pelotazos de mitad de cancha y eso te hace ir para atrás, pero luego manejamos el partido otra vez”.

Objetivos. “Tenemos jugadores capacitados para estar en este club. Quedó demostrado por llegar a la final (de la Copa Libertadores). Sé la responsabilidad que tengo, pero estoy en el mejor lugar del mundo, no me quejo, intento trabajar y ayudar y ojalá lo podamos lograr”.

Partido contra Newell’s. “Analizaremos y veremos, con los mismos jugadores se pueden hacer otro tipo de planteo o esquemas, veremos quienes son los que mejores están y decidiremos”.

Posible continuidad en el cargo. “No miro más allá del estos partidos que me han confirmado, así que no tengo demasiado para decir eso”.