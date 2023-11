La sincera confesión de Gerardo Martino por ocupar un lugar privilegiado en la carrera de Messi: “Le voy a contar cosas a mis nietos”

Tras finalizar oficialmente la temporada al no poder clasificar a los playoffs de la MLS, el Inter Miami puso en marcha la organización de la pretemporada para hacer que sus jugadores lleguen de la mejor forma al inicio del próximo campeonato.

El arranque de la misma será este viernes con un partido amistoso frente al New York FC en el DRV PNK Stadium, el cual tendrá dos objetivos: comenzar a tomar ritmo y homenajear al último ganador del Balón de Oro, Lionel Messi quien, según remarcó Gerardo Tata Martino, será titular pese a tener dos duelos trascendentales por Eliminatorias Sudamericanas a la semana siguiente.

“Claro, es el gran artífice de este partido. Y además queremos acompañarlo en el festejo de su octavo Balón de Oro y también es una oportunidad de volver a competir aunque sea a nivel amistoso, para que la gente pueda ver otra vez a Leo”, explicó el entrenador rosarino durante la conferencia de prensa, pero aclaró: “Está en buen estado físico, pero es posible que no juegue todo el partido”.

Consultado sobre el hecho de que Messi continúe jugando, a pesar de la fama y la riqueza que cosechó durante su exitosa carrera, Martino remarcó: “Él ama competir. Estas dos semanas no fueron fáciles de organizar al no tener competencias, entonces creamos una competencia interna para poder estar un poco más motivados. A veces nos gustaría que ustedes pudiesen ver en pequeñas cosas que ocurren en los entrenamientos y con ver eso ya no debería responder esta pregunta”.

En el mismo tono alegre, y antes de hablar del inicio de la pretemporada, el técnico de 60 años afirmó que “es un placer” ser parte de la trayectoria de Messi y detalló: “Cuando escriban la biografía de él, apareceré yo. Para mí siempre será un placer poder dirigirlo, de alguna manera yo también pienso en el futuro. Seguramente ya en otra época podía decir que le iba a contar cosas a mi hijo, ahora diré que le voy a contar cosas a mis nietos”. Es la tercera vez que el Tata comanda un equipo de Leo tras conducir al Barcelona (20143/14) y la selección argentina (2014/16) previamente.

La Noche d’Or tribute game será un espectáculo de principio a fin. Al inicio del evento, el astro argentino presentará su octavo trofeo ante la afición y protagonizará un discurso ante los miles de espectadores, al igual que el propietario de Las Garzas, Jorge Mas, y el comisionado de la MLS Don Garber. Después del encuentro, “el club tendrá una fiesta de BRESH en el XBTO NW Club para celebrar la ocasión histórica. ¡La presentación además contará con fuegos artificiales, una alfombra dorada y más!”, detalló el club a través de un comunicado.

Centrándose en la organización y los movimientos del club de cara a la siguiente campaña, Martino explicó: “Va a haber una parte de prueba, análisis y revisión de jugadores que va del 7 al 9 de enero y el primer día de entrenamientos será el miércoles 10″.

“Si nosotros podemos terminar teniendo el plantel que imaginamos, no deberíamos tener una sola prioridad sino encarar de la mejor manera todo el año”, afirmó, haciendo referencia a la idea de competir hasta el final en todos los torneos sin priorizar uno sobre otro.

En cuanto a la organización de la pretemporada, el ex técnico del FC Barcelona consideró que tratarán de contemplar las necesidades del club a nivel comercial, pero “obviamente dándole prioridad a lo deportivo. Se analiza estar acá en Florida y se analiza tener algunos partidos amistosos en el exterior, obviamente que esto aún no tiene confirmación, pero analizamos este escenario para tener una pretemporada de alrededor de 40 días”.