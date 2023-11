La ola más grande de la historia: Laura Enever consiguió un impactante Récord Guinness en el surf femenino

Una surfista australiana batió el record Guinness 1

El libro de los Records Guinnes se actualizó recientemente después de la impresionante marca que batió la surfista australiana Laura Enever en paddle surf (surf a remo). La atleta de 31 años logró inscribir su nombre después de domar la ola más grande de la historia, con una altura de 13,3 metros y sin la ayuda de una moto de agua.

Te puede interesar: Los Leones vencieron a Chile y consiguieron la quinta medalla de oro para Argentina en los Juegos Panamericanos

La hazaña, que protagonizó el pasado 22 de enero en Outer Reef, en la isla de Oahu (Hawai), fue verificada a través de un minucioso análisis en el que se tuvieron en cuenta distintos factores como la información del lugar, la ubicación de la ola con respecto a las cámaras que filmaron esa secuencia y el detalle de la grabación, entre otros.

Finalmente la organización validó el contenido del video y la australiana pudo batir una marca de ocho años de antigüedad. El 16 de enero del 2016, la brasileña Andrea Moller montó una ola de 12,8 metros de alto.

Te puede interesar: Xavi habló sobre el Balón de Oro que Messi le ganó a Iniesta: “No hay ningún debate”

“Sabía que era grande cuando remaba hacia ella, pero fue sólo cuando miré su cara (la pared formada por la ola desde la cima hasta su base) cuando me dije: ‘Es un descenso largo, es la ola más grande que jamás hayas cogido’. Sabía que era la ola de mi vida. Estaba tan feliz, no hay nada como ese sentimiento”, explicó Enever tras obtener el título Guinness.

Una surfista australiana batió el record Guinness 2

Cabe destacar que existen otras surfistas que lograron surfear olas de mayor altura, sin embargo, pudieron acceder a ellas con la ayuda de un jet-ski. Por el contrario, Enever viajó hasta el muro de agua con la fuerza de sus brazos. Tomando ese detalle, siendo remolcado por una moto de agua, el alemán Sebastian Steudtner ostenta el récord absoluto tras alcanzar una ola de 26,21 metros en Nazare (Portugal) en octubre del 2020.

Te puede interesar: Cruce con el umpire y abucheos del público: el show de Djokovic en el Masters de París

“Andrea Moller ostentó este récord antes que yo y es un honor tenerlo y seguir impulsando el surf de olas grandes. Sé que las próximas chicas, la próxima generación de surfistas de olas grandes van a hacer lo mismo. Yo nunca estaría en esta posición si no fuera por las surfistas de olas grandes que han venido antes que yo y han allanado el camino, especialmente las valientes mujeres que siempre me han inspirado y me han hecho sentir que podía salir y probarlo”, sentenció la campeona mundial junior en 2009.

“Muchas felicidades a la surfista de olas grandes Laura Enever por establecer oficialmente su marca en los Records Guinnes en la ola más grande surfeada (a remo) por una mujer”, escribió la cuenta oficial de la Liga Mundial de Surf (WSL), organización en la que compitió durante siete años hasta que decidió formar su propio camino: “Quería hacer esto por mí misma, y estar aquí y tener un récord Guinness... no puedo creerlo”.

“¡GRACIAS A TODOS! pellízquenme. Recibir esta noticia fue otra cosa. Hay mucha gente a la que le tengo que agradecer, ¡Los amo a todos!”, publicó la australiana en sus redes sociales. En la categoría masculina el hawaiano Aaron Gold ostenta el récord tras haber domado una ola de 19,2 metros surfeando a remo.