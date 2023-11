El mapa político en Boca Juniors tras la derrota en la final de la Libertadores: Riquelme confía en la reelección y Macri jugará fuerte

Riquelme y Macri, frente a frente en las elecciones que se llevarán a Boca en diciembre (EFE/Marcelo Endelli Pool)

Los siguientes movimientos en el tablero de ajedrez estaban preparados para el post final de Libertadores. Tanto desde el oficialismo como desde la oposición sabían que el resultado de Boca contra Fluminense iba a definir el camino a tomar en las próximas elecciones que, como se confirmará a la brevedad, se llevarán a cabo el sábado 2 de diciembre. Juan Román Riquelme, que confía en la continuidad, evalúa a esta hora si ser cabeza o segundo de la fórmula oficialista. Mauricio Macri, por su parte, tiene decidido ir como vice de Andrés Ibarra. Y la tercera fuerza asoma con Jorge Reale y Diego Lajst. ¿Román le suelta la mano a Jorge Ameal? ¿La oposición unirá fuerzas para desbancar al ídolo? ¿Aparecerán otros viejos y nuevos nombres en la contienda política?

Los libretos no fueron demasiado cambiados por los postulantes a las urnas de diciembre. Aunque se barajó como fecha para los comicios el domingo 10 de diciembre, el acto del traspaso de mando entre presidentes de la Nación impedirá que la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires pueda desdoblarse para otro evento multitudinario como el que se registrará en Boca. Por ende, en las próximas horas se confirmará que las elecciones en la Ribera se llevarán a cabo el sábado 2 de diciembre, pese a que un grupo de socios de la comunidad judía instó a que se movieran al domingo 3/12 por la celebración del sabbat. Como en el estatuto de la institución figura que Argentina es un país laico, se fijó la jornada sabatina.

Por el lado del oficialismo, todavía existen algunas dudas respecto al armado de la fórmula. Juan Román Riquelme tiene pensado seguir largo rato en la institución y pretende extender el proyecto futbolístico y a nivel institucional por al menos cuatro años más. Desde Boca Predio no aseguran que vaya como 1° en la lista, así como tampoco admiten que exista renovación de votos con Jorge Amor Ameal, que actuará conforme a lo que disponga el ídolo. Una posibilidad es que esta vez el 1-2 sea con Ameal y Riquelme, recordando que en 2019 apareció Mario Pergolini como compañero de fórmula del actual pope azul y oro, y Román empujó desde atrás como vice segundo.

Sin embargo, el nombre que toma cada vez más fuerza es el del actual secretario general, Ricardo Rosica, quien se convirtió en mano derecha de Riquelme desde hace ya largo tiempo. El directivo, que perteneció al círculo íntimo de Ameal, oficia como nexo en cuestiones institucionales y asesora permanentemente al Consejo de Fútbol sobre la realidad que acontece en Conmebol (fue nombrado integrante de la Comisión de Gobernanza y Transparencia del ente sudamericano), Liga Profesional y Brandsen 805. En los pasillos de la Bombonera, algunos acusan de “traidor” al directivo que se proyecta como sombra de Riquelme en la mayoría de las apariciones públicas del ex futbolista. Lo cierto es que Rosica se ganó la confianza de Román y compañía, por lo que estará bajo su órbita de cara al próximo acto eleccionario.

Riquelme evalúa seriamente presentarse en las elecciones como candidato a presidente por el oficialismo (Crédito: Foto Baires)

Nexos que frecuentan Ezeiza y la Bombonera subrayan que Riquelme es el que “más labura” en el club. Y si bien existe una comunicación protocolar y respeto mutuo entre los integrantes del Consejo y Jorge Ameal, ya no está tan claro que se lleve a cabo el plan inicial “8+8″ que consistía en un gobierno ejercido por Jorge Amor en dos primeras gestiones (desde 2019 con reelección hasta 2027) más otras dos de Riquelme (desde 2027 con reelección hasta 2035). Mucha agua corrió debajo del puente en estos casi cuatro años y desde adentro remarcan que hay muchos integrantes dentro de la Comisión Directiva que no se involucran en el día a día de la institución. Apenas un puñado son los que acuden diariamente, por lo que seguramente haya un escobazo que barra con miembros de la lista de Ameal.

Dentro de su séquito, Ameal cuenta con dos laderos como Carlos Navarro (responsable del Departamento de Obras) y Martín Mendiguren (Deportes Amateurs), a los que pretende sostener en la mesa chica y toma de decisiones más allá de que sea presentado como líder de la fórmula oficialista o no. Con 75 años cumplidos en octubre, Jorge Amor tiene bien claro que permanecerá ligado a la vida política de Boca sin importar cuál sea su cargo, pero no negociará algunos nombres a la hora de confeccionar la nómina en la que Riquelme pretende tener más injerencia esta vez.

En abril pasado, Mauricio Macri anticipó que iba a participar activamente de las elecciones en Boca liderando a la oposición. “Estoy muy preocupado por lo que pasa en Boca. Se puede ganar o perder, pero Boca está por arriba de todas las personas”, había declarado el ex presidente de la Nación, en claro desacuerdo con las políticas institucionales de Riquelme. Hasta antes de la final en Río de Janeiro, se rumoreó fuerte que MM sería compañero de fórmula de Andrés Ibarra, candidato impulsado por él mismo luego de que Daniel Angelici postulara a Christian Gribaudo en 2019.

Ibarra (candidato a presidente) y Macri (sería vice y compañero de fórmula), liderarían la oposición

En medio de la incertidumbre por los resultados del balotaje entre Sergio Massa (hombre cercano a Riquelme) y Javier Milei, quien se declaró anti Boca desde que “Angelici lo trajo a Riquelme a robar”, Macri convocó al electorado a votar por el líder de La Libertad Avanza y dejó entrever el pacto que se forjó tras la primera vuelta Nacional. “Milei me dijo: ‘Quiero que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca, la he perdido desde que Riquelme es presidente en ejercicio’. Ahí hubo otro punto de contacto”, reconoció Mauricio sobre el despertar de su ligazón con el libertario.

Infobae pudo averiguar que, desde antes de la renuncia de Jorge Almirón, el sector opositor liderado por Ibarra e impulsado por Macri tenía decidido no renovarle el contrato al DT. Y dentro de este escenario es muy probable que a días de las elecciones en la Ribera presenten al que pretenden que sea el sucesor del interino Mariano Herrón. Es apresurado dar nombres, pero en su momento el propio Ibarra había dicho que tenía debilidad por ídolos como Martín Palermo (con vínculo en Platense hasta fin de año) y Guillermo Barros Schelotto, de estrecha relación con Mauricio Macri al igual que otros ex jugadores como el Pato Abbondanzieri, Rolando Schiavi y Diego Cagna. ¿Carlos Tevez? Metido de lleno en la realidad de Independiente, por el momento no es un caso a analizar.

Otro de los ítems a los que apunta el espacio “Pasión+Gestión” es la barrida del Consejo de Fútbol y la contratación de un manager. En tanto, Andrés Ibarra le abrió la puerta a Reale para unir fuerzas; no obstante, todavía no está claro que el empresario mendocino ceda a la hipotética absorción de su lista y, por ahora, se mantiene independiente. Vale recordar que en 2019 Christian Gribaudo y José Beraldi se presentaron como candidatos paralelos contradiciendo los rumores que indicaban una adhesión contra Riquelme y terminaron segundo y tercero, respectivamente. El hombre vinculado a los transportes apoyaría a Andrés Ibarra en esta vuelta, aunque se mantendrá apartado de listas y cargos.

Jorge Reale, el dirigente opositor que quiere construir una nueva Bombonera en la Isla Demarchi

Reale, que presentó el proyecto de Nuevo Bombonera en la Isla Demarchi, se diferenció de Ibarra y anticipó que no se prestará al “circo” de posibles entrenadores durante la campaña: “El próximo entrenador deberá ser consensuado por la futura Comisión Directiva una vez elegida. Nosotros no venimos a discutir el nombre de un técnico, sino a plantear un proyecto de Club para los socios. Esto se soluciona con trabajo, con gente honesta, profesionalismo y sobre todo con el involucramiento de los socios. No es el momento de tirar nombres de técnicos, de plantear soluciones mágicas o de ver qué espacio puede sumar más ídolos al club. Esa fórmula ya la vimos en 2019 y tristemente no funcionó”.

El plan de Riquelme es sostener a Herrón como entrenador hasta fin de año con el objetivo de alzar la Copa Argentina y que Boca se clasifique a la Libertadores 2024. Como la actividad oficial (finales de Copa de la Liga y final de Copa Argentina) serán los días posteriores a las elecciones del 2/12, recién después de que concluyan los campeonatos y el ingreso al receso el ídolo se reunirá con el Consejo para definir a qué DT irán a buscar para afrontar la temporada que viene (siempre y cuando continúe como líder del fútbol en esta comisión directiva).

En tiempos en los que las encuestas suelen fallar, los números extraoficiales que se proyectan son hoy por hoy: 1) Ameal-Riquelme 47,5%; 2) Ibarra-Macri 40,9%; y 3) Reale 11,3% contabilizando una porción de indecisos. Dentro de pocas semanas se terminarán los focus group y los multiple choice en las casillas de mails de los socios y la verdad se verá en las urnas.