Angustiante momento para Neymar: robaron la casa de su novia en Brasil y mantuvieron como rehenes a sus suegros

Neymar y Bruna Biancardi (Instagram)

En las últimas horas se conoció que la casa de la influencer brasileña Bruna Biancardi, madre de la hija recién nacida del futbolista Neymar, fue asaltada en la madrugada de este martes y sus padres estuvieron como rehenes. Afortunadamente no hubo heridos.

Según informó la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo, la Policía Civil “investiga un robo domiciliario” ocurrido en la residencia ubicada en la ciudad de Cotia y en el que “tres hombres armados entraron en la casa y redujeron a las víctimas”.

Quienes se encontraban en el lugar eran los padres de Biancardi, es decir los suegros del ex PSG, quienes estuvieron retenidos en la residencia amenazados de muerte durante el tiempo que robó el atraco. Por mera casualidad, la novia de Neymar y su hija, que nació el mes pasado, no se encontraban en al vivienda.

”Los sospechosos robaron bolsos, relojes y joyas. Un joven de 20 años fue detenido en el acto. El segundo autor ya ha sido identificado y continúan las investigaciones para identificar al tercero y detenerlo”, agregó el comunicado del organismo.

En sus redes sociales, Biancardi publicó un mensaje para “tranquilizar a los amigos y familiares” y confirmó el asalto, en el que sus padres, de 52 y 50 años, estuvieron como “rehenes” de los autores del robo. La influencer señaló que ella, Mavie y su hermana no estaban en la casa en el momento del robo. “Gracias a Dios está todo bien y las cosas materiales se reconquistan”.

La Secretaría de Seguridad Pública indicó a la agencia EFE que la Policía de Cotia, en la región metropolitana de Sao Paulo, maneja “todas las hipótesis” en las investigaciones y que dará “más información cuando el caso esté finalizado. Hasta el momento Neymar no se ha manifestado públicamente al respecto.

Neymar junto a Bruna y su hija (Instagram)

En octubre pasado, el jugador de 31 años mostró con orgullo a su niña recién nacida y compartió algunas imágenes desde la sala de la clínica en la que se ve a su primogénito, Davi Lucca da Silva Santos, de 11 años, sosteniendo en sus brazos a su hermanita Mavie. “Mis mayores amores”, escribió Ney con las iniciales de los nombres de sus hijos.

Más allá de rumores de separación o peleas que habían surgido en las semanas previas respecto a la relación sentimental entre Neymar y Bruna, que comenzó en enero de 2022, ambos compartieron la publicación del momento que les marcó sus vidas, como el nacimiento de su hija Mavie, con felicidad y alegría, más allá de las diferencias.

El jugador le fue infiel a su pareja que transitaba el embarazo en Brasil y lo confesó públicamente con un mensaje en sus redes sociales en julio de 2023. “Bru, ya me he disculpado por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmar esto públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa tiene que ser pública”, expresó Ney. El 19 de septiembre, tras la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, Neymar asistió a una fiesta en una discoteca de Barcelona junto al streamer Ibai Llanos y se lo vio rodeado de dos mujeres. Su pareja volvió a expresarse en redes: “”Buenas tardes. Soy consciente de lo que pasó y nuevamente estoy decepcionada. Pero en la recta final de mi embarazo mi foco y preocupación se dirigen exclusivamente a mi hija y eso es todo en lo que voy a pensar por el momento. Gracias por los amables mensajes”.