La cruda reflexión de un histórico jugador de Boca Juniors tras la derrota en la final de la Copa Libertadores

La tristeza de los jugadores de Boca tras perder la final (Foto: Reuters)

La derrota de Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores a manos de Fluminense por 2-1 en el estadio Maracaná llenó de tristeza a los fanáticos del Xeneize que ansiaban con ver al equipo conquistar el máximo certamen continental por séptima oportunidad. Poco tiempo después al golpe, algunos ídolos del cuadro argentino utilizaron sus redes sociales para intentar despejar la tristeza: Jorge Bermúdez con un video y Carlos Navarro Montoya con una reflexión para los fanáticos.

El guardameta afirmó más de una vez en los programas en donde es panelista que en el último tiempo se agrandó de manera exagerada el levantar el trofeo más relevante de Sudamérica. “Gracias por citarme, Boca Juniors es mucho más grande que una Copa Libertadores, que debe dejar de ser una obsesión toxica y si ser el mayor objetivo del club, no el único. Antes de que existiera la Copa Libertadores, Boca ya era grande y será gigante siempre”, redactó en Mono en su perfil de Twitter.

Y arremetió con seguridad: “Más de mil veces, lo dije. Boca es más grande que cualquier Copa Libertadores, incluida la séptima, que ya llegará”. El ex arquero no dejó pasar la oportunidad para agradecerle a los fanáticos el aprecio que le demuestra en cada oportundidad. “Gracias por tanto cariño, el hincha de Boca no deja de sorprenderme, su fidelidad hacia mí me enorgullece”, concluyó Navarro Montoya.

La reflexión del Mono en las redes sociales tras la derrota de Boca contra Fluminense

En paralelo, el Patrón Bermúdez publicó dos videos que generó controversia entre los hinchas. En ambos se ve al integrante del Consejo de Fútbol, de 52 años, junto con Fred, legendario delantero brasileño, llevando el trofeo de la Libertadores hacia el campo de juego del Maracaná y ubicándolo en una tarima. En medio del dolor por el tropiezo y la chance trunca de celebrar la séptima coronación, muchos hinchas se tomaron a mal que haya compartido ese momento con la herida abierta y supurando.

Ahora la responsabilidad cayó en Riquelme y el Consejo de Fútbol para palear la situación en la que se encuentra el club: está en semifinales de la Copa Argentina y da batalla en la tabla anual para clasificarse a la próxima Libertadores. Además, se agregó la destitución de Jorge Almirón en el banco -el contrato vencía en diciembre-. La sorprendente renuncia del entrenador trastocó los planes y deberán resolver quién lo sucederá en la temporada siguiente con el agregado de que el oficialismo tiene que revalidar credenciales en la elecciones de fin de año.