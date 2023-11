Lionel Messi en 14 frases: Qatar, el Mundial 2026, qué hará cuando se retire y su rivalidad con Cristiano Ronaldo

El astro argentino Lionel Messi recibió su octavo Balón de Oro 2023 en el Theatre du Chatelet en París (AP Foto/Michel Euler)

Lionel Messi es una leyenda viviente del deporte. Su figura ya trasciende las barreras del fútbol luego de convertirse por octava vez en su carrera en el mejor del planeta al ganar su octavo Balón de Oro, relegando a jugadores de la talla del noeruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé.

Te puede interesar: Así fue la revolucionaria llegada de Lionel Messi a la gala del Balón de Oro: los looks de Mateo y Ciro y el gesto de Djokovic

Luego de que se conocieran los votos de cada uno de los jurados, el argentino le concedió una entrevista a France Football en la que analizó su temporada. Rememoró la hazaña en Qatar 2022, si estará presente en la próxima Copa del Mundo, cómo será su vida tras el retiro y su eterna rivalidad deportiva con el portugués Cristiano Ronaldo.

Su futuro como futbolista y cómo se ve cuando se retire:

Te puede interesar: Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro y sigue haciendo historia en el fútbol mundial

- “Me siento bien. Siempre dije que no pienso en el futuro, avanzo día a día. Me siento bien físicamente. Voy a tener unos meses de descanso. Nunca me había pasado esto en mi carrera estar parado tanto tiempo. Volveré a entrenar en enero para ponerme en forma durante la pretemporada para conseguir los objetivos que tenemos aquí en el club, pero también para preparar la Copa América. No sé cuánto tiempo más jugaré. Quiero seguir hasta que sienta que no puedo más, que mi condición física ya no me permite jugar como me gustaría. El tiempo nos lo dirá”.

- “En principio volveremos a vivir en Barcelona. Es nuestro hogar, donde tenemos nuestros hábitos, nuestros amigos. Ya sea mi esposa, mis hijos o yo. Pero no tengo idea de qué haré en este momento. No lo he pensado todavía y no quiero hacerlo. Quiero disfrutar de mis últimos años como futbolista, haciendo lo que siempre me ha gustado desde pequeño. Y cuando cuelgue mis botines, sin duda encontraré mi nuevo camino. ¿Entrenador ? No lo creo, pero ciertamente tiene algo que ver con el fútbol porque es toda mi vida”.

Te puede interesar: 5 perlitas de la gala en la que Messi ganó su octavo Balón de Oro: de la arenga de su hijo Mateo y su reacción ante el trofeo al guiño invisible a la selección argentina

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026:

- “Evidentemente siempre queremos jugar este tipo de partidos, y más después de ser campeón del mundo. Pero bueno, hasta entonces queda bastante tiempo. Aunque pase rápido, todavía faltan algunos años para el Mundial y no quiero mirar tan lejos. No se trata de estar por estar, sino de sentirme bien y poder aportar cosas al grupo. Sabiendo la edad que tendré entonces (39) , me parece difícil, pero ya veremos cómo me siento físicamente”.

La rivalidad con Cristiano Ronaldo y los futuros candidatos al Balón de Oro

La rivalidad con Cristiano Ronaldo:

- “Fue una “batalla” muy buena a nivel deportivo. Nos alimentamos mutuamente de esta rivalidad, porque ambos somos grandes competidores. También siempre quiso ganarlo todo, todo el tiempo. Fue un momento muy agradable para ambos y para todos los que aman el fútbol. Creo que merecemos mucho crédito por haber podido permanecer en la cima durante tanto tiempo. Es extremadamente difícil mantenerse en la cima durante diez o quince años. Fue un gran momento y creo que sigue siendo un gran recuerdo para todos los que nos siguieron”.

El Mundial de Qatar 2022:

- “Fue un momento muy duro, porque no esperábamos empezar así el torneo. Llevábamos 36 partidos sin perder y, a primera vista, deberíamos haber ganado ese partido porque, sobre el papel, era el equipo más accesible del grupo, aunque siempre he respetado a todos nuestros rivales. Sabíamos que si volvíamos a empatar o a perder, nos iríamos a casa. Además, sabíamos que había muchas expectativas en torno a nosotros y que éramos uno de los favoritos de la competición. Así que tuvimos unos días difíciles hasta el partido contra México (2-0), en el que tuvimos que levantarnos y volver a la senda del triunfo”.

- “En los días previos al partido, los holandeses habían empezado a hacer declaraciones y a buscarnos un poco, sobre todo el entrenador (Louis van Gaal) y el jugador que compareció en la rueda de prensa el día antes del partido (Memphis Depay). Y luego era un partido de cuartos de final del Mundial, un gran partido, entre Argentina y Holanda. Hubo algunas situaciones extrañas en el partido, con algunos jugadores comportándose de manera poco justa, sobre todo durante la tanda de penaltis. Después de aquel partido, la gente intentó hacer de Argentina el villano, pero aquella noche pasaron muchas cosas... Cuando las cosas se ponen tensas, cada uno reacciona a su manera, pero la rivalidad tiene que acabar en el campo”.

- “Teniendo en cuenta lo que estaba en juego, el hecho de que fuera una final de la Copa del Mundo, fue particularmente hermoso. Hemos evolucionado durante casi ochenta minutos a un nivel extraordinario. Dominamos en gran medida a Francia. Mantuvimos el balón y jugamos exactamente como queríamos. Pero vuelven al 1-2 y luego empatan inmediatamente con una acción rápida. Es una pena, porque incluso si finalmente fuéramos coronados campeones del mundo, merecíamos estarlo al final del tiempo normal.

- “Realmente teníamos confianza en nosotros mismos. En el fondo estaba convencido de que íbamos a ser campeones del mundo pasara lo que pasara. Este empate fue un duro golpe, pero ya habíamos vivido el mismo escenario contra Holanda y, en lugar de derrumbarse, el equipo volvió a lograr una muy buena prórroga. Por supuesto, es terrible estar así al final del partido, pero supimos mantener la calma en esta situación”.

- “Cuando hice el 3-2 me dije que esta vez se había acabado, que íbamos a ser campeones del mundo y que no nos podía pasar nada porque no quedaba mucho tiempo. Pero Francia empató de penalti y hubo una parada de ‘Dibu’... Pasó tan rápido que no podía verlo bien desde donde estaba. Sobre todo porque después de esta parada inmediatamente volvimos a contraatacar. Sinceramente, en ese momento no me di cuenta de lo que había pasado. Sólo más tarde, cuando volví a mirar las imágenes, me di cuenta de lo decisivo que había sido ‘Dibu’”.

- “Por mi cabeza pasaron mil cosas... Es difícil explicar lo que sentiste en ese momento. Para mí era importante enviar una señal a mi familia que estaba en las gradas, para poder compartir esto con ellos. Les dije: ‘¡Ya está, ya está!’, después de esperar tanto este momento. Luché por este sueño toda mi vida. Era mío, pero también de mi familia, de mis amigos y de toda la Argentina. Me dije a mí mismo: ‘Está bien, lo gané todo’. Cuando vi el Mundial en el escenario no podía creer que fuera nuestro, que éramos campeones del mundo. Era la primera vez que tuve la oportunidad de tocarla y al instante quise besarla. Quería disfrutar cada segundo de ese momento”.

- “Jugamos a un nivel extraordinario en la final, pero si ‘Dibu’ no hubiera hecho esa parada al final, habríamos perdido. En 2014, 2015 y 2016 fuimos superiores a nuestro rival en las finales que jugamos y, aún así, no pudimos ganar. Esta vez la historia terminó diferente porque tenía que ser así, porque estaba escrito que Argentina iba a ser campeona del mundo en ese momento. En los torneos anteriores de los que hablamos hicimos las cosas bien. No tenemos nada que reprocharnos”.

El Balón de Oro:

- “Creo que esto refleja mi mentalidad y mi motivación, estas ganas de querer superarme día tras día e intentar buscar nuevos títulos. Siempre dije que me encantaba ganar y que era alérgico a perder. Siempre me he asegurado de ser competitivo y dar lo mejor de mí, de prepararme, de vivir y de entrenar pensando casi exclusivamente en el fútbol, porque me divierto cuando juego, me encanta, es lo que soñé desde que era poco y lo di todo en mi carrera por ello”.

- “Hace ya algunos años que no vemos llegar jugadores que puedan presumir de ganarlo. Podría haber una muy buena batalla en los próximos años, con jugadores como (Erling) Haaland, (Kylian) Mbappé, Vinicius... Muchos jóvenes lucharán por los próximos Balones de Oro. Pienso también en (Lamine) Yamal, que todavía es muy joven (16 años) pero que ya juega en el Barça y es decisivo. Aparecerán otros jugadores, como ocurre todo el tiempo. Será una nueva era que observaré con placer, con mirada exterior”.

- “Hay que reconocer que Haaland hizo una temporada increíble. Marcó muchos goles, ganó la Liga de Campeones y consiguió el triplete con el Manchester City. Estoy seguro de que será uno de los jugadores que regularmente serán candidatos al Balón de Oro en los próximos años. No me sorprendería que lo gane muy pronto. En cuanto a Kylian, es un poco lo mismo: hizo una muy buena temporada, en particular un Mundial espectacular, casi nos arruina la final con sus goles. Me parece que es uno de los futbolistas que puede ganar el premio cada año, porque es claramente uno de los mejores jugadores del mundo”.