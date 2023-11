Xavi habló sobre el Balón de Oro que Messi le ganó a Iniesta: “No hay ningún debate”

El entrenador del Barcelona se refirió a la votación que consagró al argentino hace más de una década

El Balón de Oro ganado por Lionel Messi en el inicio de esta semana generó una serie de repercusiones que pusieron en tela de juicio la elección del campeón del mundo con la selección argentina. La subjetividad sobre los métodos de selección para imponerse a Erling Haaland y Kylian Mbappé reflotó una vieja discusión sobre el trofeo ganado por el rosarino en 2010, cuando derrotó a Andrés Iniesta, quien venía de ser ganador de la Copa del Mundo con España.

Te puede interesar: Así fue la revolucionaria llegada de Lionel Messi a la gala del Balón de Oro: los looks de Mateo y Ciro y el gesto de Djokovic

Distintas personalidades recordaron aquella entrega, entre ellos el colombiano Faustino Asprilla, y ahora se pronunció uno de los protagonistas de esa nominación. Luego de quedar tercero en la ajustada votación que consagró al argentino, el actual entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se hizo un tiempo para referirse a ese momento y dejar en un segundo plano el partido de este sábado ante Real Sociedad como visitante.

En conferencia de prensa, el ganador de 25 títulos con el Blaugrana no esquivó la pregunta sobre por qué no le dieron ese Balón de Oro a él o a Iniesta: “En ese momento, los votos de España fueron muy repartidos porque había tantos futbolistas. Estábamos Iniesta, yo, Villa, Casillas, Pique, Ramos... Éramos muchos”. Esta frase se vincula a que hubo siete jugadores de esa nacionalidad colocados en los primeros 20 lugares, a diferencia de la Argentina, que solo tuvo representación con Leo.

Te puede interesar: Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro y sigue haciendo historia en el fútbol mundial

De igual forma, sentenció: “Para mí no hay ningún debate”. En este sentido, se retrotrajo al evento desarrollado en 2011 para premiar a los mejores exponentes del deporte durante el año anterior y dejó su sensación del instante en el cual Messi fue nombrado como ganador: “Cuando estábamos Iniesta, Messi y yo para ganar, salió el sobre que decía Messi y sentí justicia, mi sensación es que el fútbol hace justicia dándoselo al mejor futbolista del momento y de la historia”.

Lionel Messi posa con el Balón de Oro en compañía de Andrés Iniesta y Xavi Hernández (AFP PHOTO/ JOSEP LAGO)

Lionel Messi fue el ganador de ese Balón de Oro con el 22,65% de los votos, escoltado por Andrés Iniesta (17,36%) y Xavi Hernández (16,48%). El subcampeón del mundo con Holanda en 2010, Wesley Sneijder, se ubicó cuarto y la figura de Uruguay en aquel Mundial, Diego Forlán, terminó quinto. Recién en el sexto lugar apareció Cristiano Ronaldo. Los otros españoles nominados entre los peldaños iniciales fueron Iker Casillas, David Villa, Xabi Alonso, Carles Puyol y Cesc Fábregas.

Te puede interesar: 5 perlitas de la gala en la que Messi ganó su octavo Balón de Oro: de la arenga de su hijo Mateo y su reacción ante el trofeo al guiño invisible a la selección argentina

Tiempo atrás, Iniesta había ofrecido su visión en The Wild Project y evitó quedarse en ese recuerdo: “Quien diga que juega para ganarlos está muy bien. Me hubiese gustado ganarlo, claro. No es que sea inconformista, pero no creo que sea algo que me falte en mi vida”.

“No he sido mucho de creer en los premios individuales, y también los he ganado. No es algo que en mi cabeza tuviese muy interiorizado”, agregó en una mirada similar a cómo pensó la Pulga a lo largo de su carrera con la prioridad puesta en los logros colectivos por encima de los personales.

De regreso al presente, Xavi se refirió a la coronación que premió lo realizado en la última temporada y continuó por la misma senda para respaldar el logro alcanzado por Messi frente al poderío goleador del delantero del Manchester City, Erling Haaland: “El Balón de Oro de Leo es súper merecido. Mejor jugador del Mundial, para mí no hay más debate”. “Es el mejor, es el mejor futbolista de la historia, hablé con él esta semana y estaba muy feliz”, reveló sobre la comunicación mantenida con el 10.