Ganó la medalla dorada en los 5000 metros de los Panamericanos por una centésima, pero se enteró de su descalificación mientras festejaba

La polémica definición de los 5000 metros en los Juegos Panamericanos

En una definición milimétrica y llena de polémica, el atleta mexicano Fernando Martínez Estrada fue descalificado de la prueba masculina de los 5.000 metros en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 y se quedó sin su medalla de oro pese a cruzar primero la meta por delante de todos los competidores. Los jueces lo comunicaron mientras celebraba y el competidor azteca estalló de furia ante los micrófonos.

Te puede interesar: Juegos Panamericanos, día 14: la selección argentina de fútbol femenino cayó 2-0 ante México y luchará por el bronce

El cierre de la prueba fue muy apretado. Martínez, que había sido campeón en Lima 2019 y era el defensor del título, corría cabeza a cabeza con el estadounidense Kasey Knevelbaard, quien terminó segundo pero fue reconocido como el ganador de la prueba por un bloqueo casi imperceptible de su rival.

Fernando Martínez había detenido el cronómetro en 14:47.68 y Kasey lo hizo en 14:47.69, es decir, había solamente una centésima de segundo de diferencia entre ambos. Pero los jueces determinaron que el ganador había interrumpido la marcha de su rival y lo descalificaron cuando ya festejaba la 36° medalla de oro para la delegación mexicana con sombrero de su Durango natal y la bandera su país en la espalda.

Te puede interesar: Juegos Panamericanos: Los Leones derrotaron a Estados Unidos y son finalistas en hockey sobre césped

El canadiense Charles Philibert-Thiboutot fue quien se quedó entonces con la presea de plata con un tiempo de 14:48.02 y el brasileño Altobeli Santos da Silva, quien fue plata hace cuatro años, se quedó con el bronce con un tiempo de 14:48.18.

El fondista mexicano fue descalificado por obstruir con su brazo a Kneveelbard y, aunque el delegado de su federación apeló, se fue del Estadio Nacional con las manos vacías. Al hablar con la prensa, Martínez aseguró que, pese a la polémica, él realizó un “movimiento natural” con su cuerpo.

Fernando Martínez habló de su descalificación en los Juegos Panamericanos

“Fue un acto del cuerpo, lo que hace uno cuando llega a la meta. Estoy contento con el resultado que obtuve, independientemente si me dan la medalla o no. Trabajé para esto y me lo merecía, al igual que mis familiares y todos los que están detrás de mi. Una descalificación no me va a quitar el mérito de haberles ganado o no”, comentó Fernando Martínez tras la prueba.

Te puede interesar: Kimberly García, lista para el debut en los Juegos Panamericanos 2023: “Daré todo para dejar el nombre del Perú en lo más alto”

En tanto, el corredor azteca de 30 años se quejó del nulo apoyo moral y económico que recibe por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como de su directora, Ana Gabriela Guevara, quien aseguró que la descalificación “fue culpa de Daniel” por su movimientos de brazos

“Con Ana Gabriela es nulo el apoyo y de sus ayudantes también es nulo, entonces esperemos con estos resultados sí tengo para estar aquí, que no estoy haciendo cosas que no son de mi entrenamiento, me entreno para esto y vamos a tener el mejor resultado para México”, respondió al atleta, que llegó a tomarse una foto como integrante del podio pero fue luego notificado por las autoridades de su resultado adverso.

El mexicano Fernando Daniel Martinez celebró como ganador pero fue descalificado en los 1.500 metros de los Juegos Panamericanos (REUTERS/Agustin Marcarian)

Martínez es uno de los mejores representantes de las pruebas de fondo para México. Pese a perder la medalla de oro en la mesa, avisó que buscará la redención en los Juegos Olímpicos de París 2024. “Estos eventos son importantes para la delegación mexicana porque queremos llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos. Pase lo que pase mostramos que tenemos nivel para estar dentro de los mejores del mundo”, dijo el corredor.