Copa de la Liga: Huracán empata 0-0 con Barracas en un duelo clave por la permanencia

El fútbol argentino busca a su campeón de la segunda mitad de año (Foto: Reuters)

La Copa de la Liga Profesional continúa su curso en la undécima jornada y el ingreso a los cuartos de final como la pelea por no descender están en su mejor momento. Tigre (40) actualmente estaría perdiendo la categoría, pero cerca se mantienen Huracán (42), Sarmiento (42), Colón (42) y Unión (42). Mientras tanto, River Plate derrotó a Gimnasia y quedó a cuatro unidades del segundo por la igualdad entre Independiente y Arsenal en Avellaneda. Este lunes, otros cinco encuentros resumen la jornada.

TALLERES 0-0 BANFIELD

Talleres de Córdoba igualó 0-0 con Banfield, que no pudo meterse en puestos clasificatorios a la fase final de la Copa de la Liga Profesional. El partido, válido por la undécima fecha de la Zona A, se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes y no tuvo muchas emociones en la tarde de lunes. Fue el encuentro que abrió la jornada.

En el recinto mundialista hubo ganas de ambos equipos, pero no pudieron sacarse ventajas. Ambos necesitaban sumar de a tres puntos, aunque no pasaron de pálida igualad sin goles.

El Taladro se ubica en el sexto lugar con 16 puntos, lleva seis partidos invicto, con cuatro empates y dos victorias, la última por 1 a 0 ante Vélez Sarsfield.

La T, por su parte, se encuentra en la undécima posición con 13 unidades, una más que Argentinos Juniors, y viene de perder por 1 a 0 ante Atlético Tucumán en condición de visitante.

Formaciones

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Andrés Gariano

TV: ESPN Premium

LANÚS 2-0 BELGRANO

Lanús le sacó el invicto a Belgrano de Córdoba tras la victoria por 2 a 0 de esta noche en un encuentro jugado en el Estadio Ciudad de Lanús y válido por la undécima jornada de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional 2023. Los goles del “Granate” los anotaron Jonathan Torres y Luciano Boggio, a los 3 y 15 minutos del complemento.

El equipo de Ricardo Zielinski sorprendió al de Guillermo Farré que llegó como puntero e invicto a La Fortaleza y pudo vencerlo, aunque el elenco cordobés primero avisó con su principal credencial, Matías Marín.

Más tarde hubo malas noticias para Belgrano ya que Erik Godoy fue expulsado por un cruce en el que fue abajo con Leandro Díaz y le cometió falta. Luego de revisar la jugada a instancias del VAR, el árbitro Pablo Dóvalo consideró que fue último recurso y le mostró la tarjeta roja al defensor del Pirata.

Condicionado por jugar con uno menos, Belgrano debió aguantar a Lanús, que se puso en ventaja en el amanecer del complemento por medio del ingresado Jonathan Torres quien recibió tras un tiro libre y definió cruzado.

Luego el Granate amplió las diferencias con un golazo de Luciano Boggio que remató desde afuera del área y su disparo potente hizo estéril el vuelo de Nahuel Losada.

Lanús logró su segunda victoria en el campeonato, mientras que Belgrano cayó por primera vez en el torneo y comprometió su liderazgo en la Zona B de la Copa de la Liga. Deberá esperar al partido del otro líder, Godoy Cruz, que este martes visitará a Tigre, que ahora está en descenso directo.

Formaciones

Lanús: Lucas Acosta; Juan Cáceres, Cristian Lema, Diego Braghieri, Brian Aguirre; Raúl Loaiza, Gonzalo Pérez, Pedro De la Vega, Luciano Boggio, Lautaro Acosta; y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Erik Godoy, Lucas Diarte; Santiago Longo, Ulises Sánchez, Esteban Rolón, Matías Marín, Facundo Lencioni; Lucas Passerini. DT: Guillermo Farré.

Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Pablo Dóvalo

TV: ESPN Premium

SARMIENTO 0-0 SAN LORENZO

Sarmiento y San Lorenzo igualaron 0-0 en Junín en un encuentro con pocas emociones por la undécima de la Copa de la Liga Profesional. A ambos les cuesta el triunfo y lo dejaron demostrado en el partido disputado en el estadio Eva Perón.

En el comienzo el Ciclón se salvó con dos tiros en el travesaño. Primero con un remate de Gonzalo Bettini y luego con un cabezazo tras un tiro de esquina. El Verde lo siguió buscando y Augusto Batalla se convirtió en la figura de San Lorenzo.

En el complemento Gabriel Díaz avisó para el local con un misil, pero otra vez Batalla respondió. Aunque el guardameta local José Devecchi también brilló con tres salvadas seguidos. Primero ante un cabezazo de Adam Bareiro, luego con un tiro de Rafael Pérez y más tarde un remate de media distancia de Malcom Braida.

San Lorenzo lleva diez fechas sin victorias en la Copa LPF. Su única alegría en esta competencia se produjo en la jornada inaugural ante Lanús, en La Fortaleza. Al margen de su condición de semifinalista de la Copa Argentina, el Ciclón atraviesa el momento más delicado en la era de Rubén Darío Insua porque la esperada reacción del equipo se posterga fecha tras fecha, producto de un deslucido funcionamiento colectivo, relacionado con niveles individuales subterráneos.

Con esta igualdad San Lorenzo es undécimo en la Zona B y está lejos de poder clasificarse a los cuartos de final. Mientras que Sarmiento sigue luchando por la permanencia y quedó en el puesto 22° de la tabla anual.

Formaciones

Sarmiento: José Devecchi; Gonzalo Bettini, Franco Paredes, Juan Insaurralde, Gabriel Díaz; Maico Quiroz; Guido Mainero, Fernando Martínez, Yair Arismendi; Alan Marinelli y Agustín Fontana. DT: Facundo Sava.

San Lorenzo: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Gastón Campi, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Carlos Sánchez, Malcom Braida; Federico Girotti, Adam Bareiro, Nahuel Barrios. DT: Ruben Darío Insua.

Estadio: Eva Perón

Árbitro: Darío Herrera

TV: TNT Sports

HURACÁN 0-0 BARRACAS CENTRAL

Huracán recibe a Barracas Central en otro partido trascendental por la permanencia en Primera División, por la undécima fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. El partido se juega en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con el arbitraje de Ariel Penel y transmisión de la TV Pública y ESPN.

El Globo está cuarto con 16 puntos mientras que el Guapo ocupa la última posición con 10.

En el comienzo Huracán avisó con un tiro de Rodrigo Echeverría que pasó cerca del palo izquierdo de Andrés Desábato. En la siguiente respondió Barracas con una buena jugada de Nicolás Tolosa que enganchó dentro del área y desvió Lucas Chaves.

El cuadro de Parque Patricios consiguió un importante triunfo en su visita a La Paternal ante Argentinos Juniors (2-1) con una gran actuación de Ignacio Pussetto, pero necesita volver a sumar los tres puntos para no depender de otro resultado que lo deposite nuevamente en el puesto de descenso por tabla anual. Con los regresos de los suspendidos Lucas Carrizo y el goleador Matías Cóccaro, necesita recomponer la relación con su público luego de la derrota por 3-1 ante Instituto en la última presentación en Parque Patricios que cortó una racha de cinco triunfos seguidos en casa.

Barracas Central también está obligado ya que la derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-1, de local en el Tomás Adolfo Ducó, y una racha de un solo triunfo en los últimos cinco partidos no le permitió asegurar la permanencia. El equipo de Sergio Rondina, en tanto, suma seis derrotas consecutivas como visitante con 16 goles en contra y apenas 1 a favor. El Huevo expresó su preocupación por el nivel de algunos jugadores luego de la derrota contra el Lobo y no se descarta que vuelva a realizar varios cambios para no despedirse de la ilusión de pelear por la clasificación a la Copa Sudamericana.

El Guapo suma 45 puntos en la general y con doce en juego está a siete de Argentinos Juniors.

Formaciones

Huracán: Lucas Chaves; Lucas Souto, Fabio Pereyra, César Ibáñez, Lucas Carrizo; Ignacio Pussetto, Rodrigo Echeverría, Williams Alarcón, Héctor Fértoli; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro. DT: Diego Martínez.

Barracas Central: Andrés Desábato; Nicolás Tolosa, Nicolás Capraro, Francisco Álvarez, Juan Ignacio Díaz, Rodrigo Insúa; Facundo Mater, Carlos Arce, Iván Tapia; Bruno Sepúlveda y Alexis Domínguez. DT: Sergio Rondina.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Árbitro: Ariel Penel

TV: TV Pública y ESPN

PLATENSE 0-0 NEWELL’S

Platense, ubicado en el cuarto puesto de la Zona B, y Newell’s Old Boys de Rosario, sexto a un punto, se enfrentan en Vicente López por la décima fecha de la Copa de la Liga en un partido con puntos valiosos para la clasificación a los cuartos de final. El juego tiene el arbitraje de Sebastián Martínez, VAR a cargo de Lucas Novelli y es televisado por TNT Sports.

En la primera mitad se vio a un Newell’s más audaz y tuvo ocasiones para romper el cero como una jugada de Francisco González la bajó de primera dentro del área, enganchó, pero Ramiro Macagno le ahogó el grito.

El elenco rosarino fue más claro y el propio Pancho González fue su mejor credencial. Antes del descanso La Lepra tuvo otra con una media chilena de Guillermo Ortiz que se fue arriba del travesaño.

El Calamar viene de empatar en un gol como visitante de San Lorenzo y buscará mañana volver a la victoria que le permita continuar en los puestos de clasificación. Más allá de haber estado al borde de cruzar la puerta de salida, Martín Palermo se mantiene como entrenador del Marrón y ahora sueña con clasificar a la siguiente fase del torneo.

Enfrente se parará Newell’s, que suma 14 puntos y viene de perder de local 2-0 con Godoy Cruz. El conjunto rojinegro no contará con el zaguero paraguayo Gustavo Velázquez por suspensión.

Formaciones

Platense: Ramiro Macagno; Raúl Lozano, Ignacio Vázquez, Gastó Suso, Juan José Infante; Franco Díaz, Leonel Picco, Nicolás Castro, Ciro Rius; Ronaldo Martínez, Sasha Marcich. DT: Martín Palermo.

Newell’s: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Ian Glavinovich, Guillermo Ortiz, Ángelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza, Brian Aguirre, Guillermo Balzi, Francisco González; y Jorge Recalde. DT: Gabriel Heinze.

Estadio: Ciudad de Vicente López

Árbitro: Sebastián Martínez

TV: TNT Sports

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga:

Con información de Télam.