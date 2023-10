El argentino Rodrigo Isgró fue elegido como el mejor jugador del año del rugby seven

Rodrigo Isgro posa con su trofeo en la noche parisina REUTERS/Gonzalo Fuentes

La tarde-noche parisina tuvo la gala de cierre con grandes noticias para el rugby argentino. Rodrigo Isgró fue galardonado como mejor jugador de seven de la temporada 2023 y dejó nuevamente el nombre de Los Pumas Seven bien arriba, así como lo había hecho Marcos Moneta en 2021, en los tradicionales World Rugby Awards. Además, el ex Puma y hoy comentarista televisivo Juan Martín Hernández ingresó al Salón de la fama, y es el cuarto Puma detrás de Hugo Porta, Agustín Pichot y Felipe Contempomi en conseguir dicha distinción.

El Opera Garnier de Paris, era el lugar de la cita rugbística tras el Mundial. Allí acudieron invitados especiales y todas las figuras del mundo ovalado. Desde las 17.30 la alfombra roja fue recibiendo uno a uno a los premiados de las distintas nominaciones y se vieron desfilar desde el plantel del tetracampeón del Mundo, Sudáfrica, los subcampeones neozelandeses, las figuras emblemáticas de la historia y por supuesto a los dirigentes de todo el planeta rugby.

Solo había que esperar por los ganadores y los argentinos una vez levantaron la mano, como diría el ex entrenador de Los Pumas, Mario Ledesma, quien fue el único argentino que participó como jurado en los paneles de elección, en este caso para definir al mejor entrenador del año.

Los campeones del Mundo siguieron con sus festejos en la entrega de premios: Mbongeni Mbonambi, Siya Kolisi, Jasper Wiese, Andre Esterhuizen y Manie Libbok posen con la Copa REUTERS/Gonzalo Fuentes

Rodrigo Isgró, como siempre con su simpleza y el andar tranquilo ingresó en la alfombra roja, a las 19.13, acompañado - a pedido -por su amigo Bautista Pedemonte, quien jugó con él en los Pumitas del 2019, y quien manejó las cuatro horas que lo separaban desde su club francés Vannes para estar ahí. Pero ese premio mayor que se adjudicó Rodrigo no parecía nada fácil de obtener. La paridad de los nominados dejaba abierta la votación entre el mendocino, su compatriota Marcos Moneta y los neozelandeses Leroy Carter y Akuila Rokolisoa, nada menos.

De esa forma los dos mejores equipos del Circuito proporcionaban a los cuatro nominados. Como antecedente los jugadores de los All Blacks Seven jugaron un papel fundamental para conseguir el título número 14, mientras que por el lado de los argentinos Marcos Moneta con 47 tries y Rodrigo Isgró con 33 conquistas, contribuyeron con 80 tries para una temporada histórica de La Argentina en la que ganaron tres títulos de seis finales disputadas; terminaron subcampeones en las restantes tres y se aseguraron la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Además, el nivel de Isgró fue superlativo, ya que jugó los 66 de los 73 partidos como titular del equipo comandado por Santiago Gómez Cora, de los Pumas Seven y luego fue convocado por Michael Cheika y Felipe Contepomi para jugar con Los Pumas XV la Copa del Mundo y a pesar de allí no tener mayor participación lo hizo muy bien cuando le tocó jugar.

Isgró muy emocionado y luego de ser proclamado vencedor subió al escenario y señaló: “Quería felicitar a Leroy y a Akuila por este tremendo año que tuvieron, es duro enfrentarlos todo el tiempo durante todo el año y también a Mone, a Marcos, es muy lindo compartir un lugar así con él y agradecer a World Rugby por esta noche y el premio”.

-Rodrigo ¿qué más se puede pedir para este año?

-Nada. Lo único que tengo para hacer es agradecer y valorar todo lo que me está pasando y lo que estoy viviendo. Recién venía con Bauti Pedemonte que me vino a acompañar, miraba para todos lados y decía no puede ser, es increíble lo que me pasa y estoy viviendo, y es mucho más de lo que alguna vez soñé e imaginé. Así que feliz, contento, disfrutando y valoro mucho todo esto. Muy feliz con el premio, es increíble lo que estoy viviendo, así que feliz, feliz, por todo esto

-Y ahora que se terminó el Mundial, este gran premio... ¿Cómo seguís?

-Queda un año muy lindo por lo que se viene, así que contento con eso, con ganas de disfrutar ahora, queda un año muy lindo por delante con los JJOO, pero ahora con ganas de volver a casa de disfrutar de la familia y mis amigos por un ratito para después volver a entrenar y prepararnos para lo que va a ser un gran año.

-¿De quién te acordás ahora con este premio?

-De mi mamá que hoy cumple años, a mi papá, a mi hermana, a mis primas, a mis tíos que están festejando frente al televisor, recién mandaron una foto así que, de ellos”.

El otro argentino que también fue premiado en esta noche de gala, en este caso con su ingreso al Salón de la fama fue Juan Martín Hernández que llegó junto a su mujer a las 19.06 y fue abordado para dejar sus sensaciones.

“Es un logro individual en un deporte de equipo, pero al mismo tiempo todos reconocemos que no lo hicimos solos, así que comparto esto con todos los que me ayudaron: mi familia, mis compañeros de equipo y mis clubes, aquí en Francia y, por supuesto, Argentina. Me permitieron estar aquí hoy recibiendo esto así que es también para todos ellos”.

“Soy el cuarto jugador de Argentina en ser incluido en el Salón de la Fama, después de Porta, Pichot y Contepomi. Creo que todos representan lo que significa el rugby y cómo se juega, y me genera mucho orgullo unirme a ellos”.

El ex Deportiva Francesa es uno de los cuatro ex Pumas que tiene el privilegio de ingresar al Salón con el número 165 detrás de Hugo Porta, Agustín Pichot y Felipe Contepomi. Además de Hernández los otros cuatro ex jugadores que se sumaron al Salón de la Fama durante esta noche fueron el neozelandés Dan Carter (162) y el australiano George Smith (164), el francés Thierry Dusautoir (163) y el sudafricana Bryan Habana (166).

El neocelandés Mark Telea fue la revelación del año REUTERS/Gonzalo Fuentes

Otros de los premiados fueron:

Mejor Jugador 2023: Ardie Savea (Nueva Zelanda)

Jugador Revelación del año: Mark Telea (Nueva Zelanda)

Try del año: Duhan Van der Merwe (Escocia) vs Inglaterra en Twickenham por el 6N

Equipo del año: Cyril Baille (Francia), Dan Sheehan (Irlanda) y Tadhg Furlong (Irlanda); Eben Etzebeth (Sudáfrica) y Scott Barrett (Nueva Zelanda); Caelan Doris (Irlanda), Charles Ollivion (Francia) y Ardie Savea (Nueva Zelanda); Antoine Dupont (Francia) y Richie Mo´unga (Nueva Zelanda); Will Jordan (Nueva Zelanda), Garry Ringrose (Irlanda), Bundee Aki (Irlanda) y Damian Penaud (Francia); Thomas Ramos (Francia).

Entrenador del Año: Andy Farrell (Irlanda)

Así se fue un nuevo Mundial y otra noche de los World Rugby Awards, con dos argentinos entre los premiados. Magnífico broche para cerrar una nueva Copa del Mundo en Francia.