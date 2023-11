La pregunta que descolocó a Michael Cheika antes del cruce clave de Los Pumas ante Japón en el Mundial de rugby: “No entra en mi cabeza”

El australiano, de 56 años, durante la rueda de prensa (REUTERS/Peter Cziborra)

El próximo domingo 8 de octubre, Los Pumas buscarán la clasificación a los cuartos de final del Mundial de rugby ante Japón en la ciudad francesa de Nantes. El duelo se palpita como si fueran los octavos, ya que el ganador estará en la siguiente ronda y el perdedor, armará las valijas y quedará eliminado del certamen. Así lo sienten los jugadores argentinos y el entrenador, Michael Cheika.

El técnico australiano de 56 años, que llegó al plantel albiceleste para reemplazar a Mario Ledesma con la ilusión de dar el golpe en Francia, brindó una conferencia de prensa en la que se vio sorprendido por una pregunta sobre su continuidad en el equipo. “¿Pensaste que este puede ser tu último partido en Los Pumas? Se supone que cuando finaliza el Mundial terminás tu trabajo en Los Pumas. Por lo menos, eso es lo que tenemos entendido”, consultó el periodista Sergio Stuart, del diario Olé.

Cheika frunció el ceño, intentando comprender la pregunta. “No entra en mi cabeza. Es la primera vez que pienso en eso (la derrota). Es tu culpa, vos lo pusiste en mi cabeza. No, no... Estoy convencido en este equipo. Hago mi parte con el equipo que amo mucho y nada, no va a ser mi último partido”, respondió ya más relajado y mirando fijamente el periodista, que le aclaraba que su intención no era echarlo ni mucho menos, sino para averiguar su situación contractual con la Unión Argentina de Rugby (UAR).

“Sabemos que se nos viene una final. Estamos muy cómodos de estar en esta situación, sabemos que podemos ir a los 80 minutos listos para hacer todo y estar preparados para eso. Después, en la cancha es el momento de disfrutar porque este tipo de situaciones son los mejores momentos para un jugador de rugby. Japón estuvo en los cuartos de final en el Mundial 2019 y nosotros no. Tenemos mucha voluntad de estar en la siguiente ronda”, dijo el mejor entrenador del mundo en 2015, año en el que logró el subcampeonato con Australia en la Copa del Mundo disputada en Inglaterra.

Michael Cheika en el entrenamiento de Los Pumas. La selección argentina de rugby necesita la victoria ante Japón para pasar de ronda en el Mundial de Francia (REUTERS/Peter Cziborra)

Sobre el rival, que es una de las grandes revelaciones de los últimos años en el deporte ovalado, Cheika analizó: “Japón tiene un sistema de ataque y de defensa distinto de otros equipos: están muy bien entrenados, Jamie Joseph y Tony Brown son dos buenos entrenadores que respeto mucho”. Los nipones llegan a este último partido del Grupo D con 9 puntos, misma cantidad que Los Pumas, producto de dos victorias (ante Samoa y Chile) y una derrota (Inglaterra). Mismo récord que los argentinos y misma obligación para soñar con los cuartos de final.