10 frases de Demichelis tras la goleada a Barracas: la confianza recuperada, la “fuga” de juveniles y en alerta por el mercado de pases

Resumen River Vs Barracas Central

River Plate goleó 5 a 1 a Barracas Central y sumó su primer triunfo en la Copa de la Liga. La derrota en el debut ante Argentinos Juniors había golpeado los ánimos de un plantel ya caído por la dura eliminación de la Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre. Sin embargo, tras un comienzo dubitativo, el Millonario pudo recuperarse y se despachó con un contundente triunfo en el Monumental.

“Lo necesitábamos. El volver a jugar con nuestra gente luego de la eliminación en Brasil por penales y en La Paternal, y tras una arranque difícil, trabado, donde nos costó entrar en nuestro mejor nivel en el primer tiempo. Después mostramos una diferencia abultada en el marcador. Entraron muchos chicos nuevos que se habían encontrado con esas derrotas, por eso era necesario este triunfo”, remarcó Martín Demichelis en la conferencia de prensa.

Acerca de la primera titularidad desde la vuelta de Manuel Lanzini, el DT destacó: “Pido paciencia. Si bien River no te espera y hay que ganar y ganar, hay chicos nuevos. Como Manu que venía de vacaciones en Europa y le tocó debutar en La Paternal, o la defensa nueva con Santi (Simón) por la derecha. Nico (De La Cruz) y Enzo (Pérez) que no fueron titulares con Argentinos. Hubo movimientos y eso repercute. Nos costaron algunos minutos para volver a ser nosotros. Santi (Simón) es un chico de la casa, que se viene entrenando muy bien en esa posición, y me gustó. Hay que aprender y el paso del tiempo lo hará mucho mejor jugador todavía”, explicó.

Puntualmente sobre esa inusual posición de Simón y los cambios en el equipo y de esquemas, agregó: “La probamos en la semana. Hay una competitividad interna a diario. Vamos convencidos con un once y dependiendo cómo se presenta el partido. No veo más allá del día a día”.

Salomón Rondón fue uno de los autores de los goles, a apenas segundos de haber ingresado. “Con la salida de Lucas (Beltrán), está Miguel (Borja) y Salomón, también está Facundo (Colidio) que lo puede hacer por ahí adentro y Matías Suárez. Lamentablemente no pudo marcar Miguel, que tuvo un buen partido en La Paternal con asistencia y un penal que le hicieron. Le tocó marcar a Rondón en una jugada de jerarquía, que controla bien y define. Le faltaba un gol acá en el Monumental con la gente. Para él es un gol que le va a significar mucho”.

River Plate sumó varios futbolistas como refuerzo, pero también sufrió la salida de otros. Uno de ellos fue Lucas Beltrán a la Fiorentina. Sobre la chance de seguir incorporando figuras, Demichelis explicó: “El mercado de pases termina el 31, hasta ahí todo es posible en el fútbol. Pueden venir y comprarte un jugador, que aunque River no está vendiendo hay cosas que no las podemos manejar como pasó con Beltrán. Creo que no necesitamos nada más, tenemos cuatro meses para trabajar. Soy muy agradecido al plantel que tengo”.

Y respecto a este punto, a Micho se lo consultó por “la fuga de juveniles” enfocada en los préstamos de varios juveniles de River Plate, como el caso de Esteban Fernández una de las figuras de la Reserva y que se fue a Newell’s: “Hace 4 años que estaba en Reserva, no iba a crecer más ahí y era imposble con tantos volantes que tengo darle minutos. Castro Ponce (estuvo a préstamo en Godoy Cruz y pasó a Atlético Tucumán) me interesaba y me quedé sin minutos para darle”.

“Volviendo a Esteban necesitaba saltar, gracia a Dios se le encontró un gran club con un gran entrenador (Gabriel Heinze). Pero hay muchísimos ejemplos y uno de los últimos fue el de Enzo Fernández, que necesitó salir y volver para creer, lo mismo Franco (Alfonso) que estaba feliz y se quería quedar, lo hablamos para que salga y en diciembre analizaremos la situación. Son solo 14 partidos. Todas las decisiones las hacemos charlando con la secretaría, no son al azar”.

Otras frases de Demichelis:

La llegada de Sebastián Boselli : “Es joven, tiene 19 años y con dotes de liderazgo. En su selección salió campeón del mundo. No le va a costar la adaptación, Nico (De La Cruz) se la facilitará y tenemos un muy buen grupo. Nos va a aportar mucha agresividad como todo defensor uruguayo”.

Los convocados en las fecha FIFA : “Sé que hay, pero todavía no tenemos idea de los convocados. El plantel es rico así que merecido es que las selecciones se lleven a nuestros jugadores”.

El objetivo para este semestre con una competencia, la Copa de la Liga : “No podíamos pasar de ser los mejores, salir campeones y sacarle 11 puntos al segundo a hacer cuatro meses malos. Era necesario empezar a ganar, vamos a competir y llegar bien al 23 de diciembre para el Trofeo de Campeones”.

