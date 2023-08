“Es un mensaje erróneo ese”: el áspero ida y vuelta de Fernando Gago y un periodista minutos antes de Boca-Racing

El cruce entre Boca Juniors y Racing Club por los cuartos de final de la Copa Libertadores concentra la atención de todo el fútbol argentino. Ante la difícil tarea de llevarse un resultado favorable en la ida en La Bombonera, Fernando Gago decidió mantener el esquema con el que levantó la serie ante Atlético Nacional hace algunas semanas. El entrenador del cuadro de Avellaneda arribó al estadio y un periodista lo recibió con una pregunta que lo descolocó.

El entrevistador le consultó a Pintita qué “porcentaje de su filosofía iba a resignar” al definir la llave en el Cilindro y el técnico no estuvo de acuerdo con el planteo. “Es un mensaje muy erróneo ese. ¿Cómo se juega a la pelota? Al fútbol se juega con una pelota. Intento que mis equipos la tengan, no hay que resignar, sí hay que tener cuidados y hay que tener ese riesgo para jugar porque un partido es eso: error y virtud del equipo. Debemos acortar los espacios del error y tratar de buscar la virtud. No hay que pensar en resignar una idea de juego para un partido. Desde un principio de juego, se pueden hacer todas las cosas”, explicó en la charla que transmitió ESPN.

A continuación, el periodista preguntó “qué sería pensando en la vuelta salir bien parados” de La Bombonera. Nuevamente, Gago contestó en contra de la consulta antes de reanudar su camino hacia el vestuario visitante. Incluso no dejó culminar el interrogante “Tenemos que pensar en el partido de hoy. No hay que pensar en lo que viene. Hay que jugarlo como lo que es, tratar de encontrar el funcionamiento y donde queremos jugar el partido. A partir de eso, pensaremos en el partido que viene”.

El entrenador quiere llevarse un resultado favorable en La Bombonera (Fotobaires)

Más allá de la sorpresiva formación de Boca Juniors con Valentín Barco como compañero de ataque de Edinson Cavani, Fernando mantuvo su 4-3-3 clásico. Además, el ex volante central dispuso entre suplentes a las tres incorporaciones más importantes del semestre en la Academia: el colombiano Juan Fernando Quintero, el argentino Agustín Almendra y el uruguayo Gastón Martirena.

Jorge Almirón también pateó el tablero con una defensa de tres con Jorge Figal, Marcos Rojo y Nicolás Valentini para darle libertad a Luis Advíncula y Frank Fabra por las bandas. Vale recordar que Roger Martínez, figura contra Atlético Nacional en octavos, quedó fuera del partido por una lesión en el bíceps femoral del miembro inferior derecho.

