El video de la declaración de amor más profunda de Messi a Antonela Roccuzzo

Leo repasó su relación con la mujer a la que conoce desde que tenía 7 años

Lionel Messi se consagró campeón este sábado de la Leagues Cup con el Inter Miami para redondear su 44° título como futbolista profesional. La elección de vida con un cambio radical de París al estado norteamericano de Florida forzó su mudanza a la Major League Soccer para encarar un nuevo desafío en su extensa carrera. Allí lo acompañó uno de sus mayores pilares en la vida como lo es Antonela Roccuzzo, con quien ha formado una pareja inquebrantable y que se hace más fuerte con el paso de los años.

Sin ir más lejos, ella fue una de las privilegiadas en asistir al Geodis Park para observar la definición del campeonato y estuvo presente en la coronación de la franquicia con la atenta mirada hacia el padre de Thiago, Mateo y Ciro. Su amor ha pasado distintos momentos y en las últimas horas se hicieron virales declaraciones realizadas por Leo sobre el vínculo construido con el amor de su vida: “Es todo para mí”.

Las frases del astro describen la unión construida con la madre de sus hijos, con la que se casó el 30 de junio de 2017. “El hecho de tenerla a ella al lado me simplifica muchísimas cosas. Es una persona con la que nos conocemos de hace muchísimo tiempo, que me conoce a la perfección, sabe cómo entrarme en cada momento. Y, sobre todo, en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular”, destacó sobre su compañera.

La mirada de Lionel Messi para Antonela Roccuzzo en el campo de juego tras el título del Inter Miami

Las declaraciones están lejos de ser recientes, pero fueron motivo de publicación por distintos fanáticos para recordar el cariño del 10 por la mujer que conoció hace más de dos décadas. La entrevista realizada por los periodistas Albert Masnou y Ernest Folch para el diario español Sport fue el epicentro de sus palabras publicadas el 12 de septiembre de 2019, pero tomaron actualidad a partir de las postales exhibidas en los Estados Unidos dan cuenta de que el lazo permanece intacto.

A continuación, uno de los reporteros intentó indagar más para conocer cuál fue la génesis de un encuentro iniciado en la infancia: “Yo la conozco a ella desde los siete años. La relación nuestra empezó más adelante, pero desde los siete años nos conocíamos”. “En realidad ella era la prima de mi mejor amigo. Ahí nos conocemos y ahí arranco todo. Pero sí, nos conocemos muchísimo, de toda la vida”, agregó sobre el comienzo de sus charlas.

Su mejor amigo era Lucas Scaglia, con quien jugaba en las infantiles de Newell’s Old Boys en 1994. Una excursión a Mar del Plata fortaleció un vínculo que con los años se convirtió en relación. “Fue amor a primera vista, algo mutuo que nació desde chiquitos”, describió Messi tiempo después en una nota con Fox Sports.

Su viaje a España para progresar en su camino bajo las huestes del Barcelona los alejó y una tragedia los volvió a unir. En 2005, el rosarino dijo presente en el velatorio de una íntima amiga de Antonela, un momento de consuelo que fortaleció los lazos afectivos que corrían desde antes, pero no fue hasta 2010 cuando oficializaron el vínculo.

