El amor inquebrantable de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: un lazo que se cimentó en la playa, se afianzó tras una tragedia y perdura desde hace más de 25 años

Qué significa Antonela Roccuzzo para Lionel Messi

Se conocen de memoria. Como dos compañeros que juegan con la misma camiseta durante mucho tiempo y se complementan para lograr victorias. Lionel y Antonela, una pareja que parece estar hecha a medida. Un equipo que fue creciendo y superando obstáculos. Así es la historia que los unió y que sigue firme a través del tiempo.

“Ella es todo para mí. El hecho de tenerla al lado me simplifica muchas cosas. Es una persona con la que nos conocemos hace muchísimo tiempo, me conoce a la perfección y sabe cómo entrarme en cada momento, especialmente en los malos. Está siempre de buen humor y es una compañera espectacular. Me da la estabilidad necesaria”. Así resume Lionel Messi a su mujer, Antonela Roccuzzo, su acompañante incondicional.

La cara de La Pulga se transforma cuando habla de su único amor y la madre de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. La suavidad en sus palabras y la sonrisa que emerge de su boca, casi automática, describen la pasión del crack argentino por Anto, quien estará a su lado, como siempre, para apoyarlo en el sueño que le queda por cumplir: levantar la Copa del Mundo en Qatar con la camiseta de la Selección.

En las buenas y en las malas, como dice la canción de cancha, allí siempre estuvo Antonela. Cuando Leo viajó a Barcelona por primera vez a conocer un nuevo mundo en La Masía, disfrutando sus años dorados con el club catalán, esperándolo en sus viajes con la Selección, apoyándolo cuando pensó en dejar definitivamente la Albiceleste por las finales perdidas y siendo el sostén en el momento en el que tomó una drástica decisión de vida: mudarse a París. La imagen de ella entregándole un pañuelo de papel a su quebrado esposo en la despedida del Barça fue tan sencillo como conmovedor.

Un amor para toda la vida. Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, inseparables

¿Cómo nació la historia de amor?

Vayamos a la génesis de esta historia que comenzó en Rosario, Santa Fe, donde los se criaron los protagonistas. Corría el año 1994 cuando Leo fue a la casa de su amigo, Lucas Scaglia, con quien jugaba en las infantiles de Newell’s Old Boys. Allí estaba la prima de su compañero de cancha y comenzaron los primeros acercamientos, como amigos.

La relación siguió un verano en Mar del Plata, donde Messi fue a pasar unas vacaciones al balneario de Punta Mogotes con Lucas. Como guiño del destino, la familia de Antonela también se encontraba en La Feliz y la morocha comenzó a conquistar el corazón de Leo entre castillos de arena y las olas del mar. “Fue amor a primera vista, algo mutuo que nació desde chiquitos”, iba a describir tiempo después en una nota con Fox Sports.

El tiempo fue pasando y Messi jugando cada vez mejor con 13 años, aunque con un problema de crecimiento que lo obligó a someterse a un tratamiento hormonal muy costoso. Estuvo cerca de River Plate, pero La Pulga terminó viajando a Barcelona en el 2000 y construyó allí una carrera increíble desde las infantiles. Pero algo le faltaba a la estrella. Había un vacío difícil de llenar pese a tantos goles.

La vida de Antonela seguía su curso en su Rosario natal. Estudió odontología, luego comunicación social y nutrición, pero ninguna carrera la convenció. Mientras, Messi seguía paseando su talento en el verde césped y, claro, extrañando a la morocha a quien le escribía cartas de amor en la que prometía que “algún día serían novios”. La distancia era un obstáculo, pero no un impedimento para que ese día llegara. Estaba predestinado.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se casaron en Rosario el 30 de junio de 2017 (REUTERS/Marcos Brindicci)

La tragedia que unió a Messi y Antonela.

Y llegó. Pero antes hubo un trágico acontecimiento que los unió aún más. En 2005, Leo recibió una noticia que le iba a cambiar la vida: una íntima amiga de Antonela falleció en un accidente de tránsito. Con el corazón destrozado, Roccuzzo se sorprendió al ver a Messi en el velatorio y ese momento de consuelo fue el clic para fortalecer lazos afectivos. Por aquel entonces, ella estaba en una relación sentimental, pero la dejó para caer en los brazos de su verdadero amor.

En 2009, Messi ya no ocultaría su noviazgo. Antes que el delantero de 21 años en ese entonces lo revelara en una entrevista a la televisión catalana, ya se los había fotografiado juntos en un carnaval en la ciudad costera de Sitges, en Catalunya. “Sí, tengo novia y está en Argentina”, indicó. Recién en 2010, tras el Mundial de Sudáfrica, se haría oficial la relación.

Nada interfirió en la relación que cada día se afianzaba más. El paso siguiente a la ya consolidada convivencia en Barcelona fue el de ampliar la familia. Llegó el primer heredero, Thiago, el 2 de noviembre de 2012 y el 11 de septiembre de 2015 nació Mateo. El tercer integrante de los Messi-Roccuzzo fue Ciro, nacido el 10 de marzo de 2018.

Leo y Antonela durante sus vacaciones en Mar del Plata. Tenían 9 años y allí se conocieron a través del primo de ella, Lucas

El misterio del primer beso

Uno de los enigmas aún no revelados oficialmente de la hermosa relación entre Leo y Anto es cómo, cúando, dónde y quién dio el primer beso. Hay versiones cruzadas sobre este tema, pero algunos datos han salido a la luz y condimentan un poco más la historia amorosa.

En el programa de radio Todo Pasa (Urbana Play 104.3), el periodista Pablo González, quien entrevistó en numerosas ocasiones a Messi al comienzo de su carrera, cuando La Pulga asomaba como crack en Barcelona, reveló que fue el 10 quien “rompió el hielo” y besó a Antonela por primera vez.

Sin embargo, Matías Martin contrastó la historia con el testimonio que le brindó una fuente cercana a la familia Roccuzzo. La escena romántica habría ocurrido en Rosario, en la casa del primo de Antonela y que fue ella quien tuvo que dar el primer paso. “Ya estaba preparada y él tardó un poco”, dijo.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se besan en sus vacaciones románticas (@leomessi)

El día más esperado y soñado.

El amor se registró en los papeles el 30 de junio de 2017, en el hotel City Center de Rosario. Una fecha inolvidable para Leo y Anto, cuando se convirtieron en marido y mujer y cumplieron su sueño con una fiesta de casamiento con más de 260 invitados, entre los cuales se encontraban sus compañeros del Barcelona y la selección argentina. Una de los momentos en los que se pudo apreciar ese sentimiento de unión verdadera fue cuando el músico argentino Abel Pintos cantó en la ceremonia donde Messi le puso el anillo a su mujer: “Te voy a amar y me amarás. Te amo y es mi única verdad. Es nuestro gran amor lo que nunca morirá...”.

“Soy muy feliz, tengo la suerte de hacer lo que me gusta, lo que soñé desde chiquito. Tener una familia maravillosa. Mujer, mis hijos, mi gran familia: mis hermanos, mis viejos, la familia de mi mujer. Eso es lo más importante”, confesó Lionel en una entrevista con Sebastián Vignolo, dando crédito a lo más importante que pudo lograr en su vida más allá del fútbol.

Antonela no suele hablar públicamente sobre su relación y una de las pocas veces en las que se la escuchó expresarse acerca de sus sentimientos hacia el crack fue en 2019 cuando le grabó un mensaje para la gala del Balón de Oro, que ganó Messi. Estaba junto a sus tres hijos en su casa. “Quiero decirte que estoy feliz de acompañarte y poder verte crecer tanto en lo personal como profesionalmente y ver que te superás día a día. Este premio es el resultado de tu esfuerzo, dedicación y el amor que tenés por lo que hacés. Sos un ejemplo, una inspiración para mí y para todos los que te ven, felicitaciones”, pronunció.

La mujer de Lionel Messi le envió emotivas palabras junto a sus tres hijos antes de la gala del Balón de Oro en 2019.

Los tatuajes que se hizo Messi por Antonela.

Si algo más faltaba por contar en esta historia de amor es hasta dónde llevó Leo la fidelidad por su mujer. Se puede observar a simple vista la pasión del futbolista del PSG por los tatuajes. Sin embargo, varios de sus dibujos que tiene en la piel representan a Antonela y a su familia.

Además de tatuarse las manos de Thiago, su primer hijo en la parte posterior de su pierna izquierda, o el rostro de su madre, Celia, en su omóplato, La Pulga demostró la importancia de Antonela en su vida con algunas marcas. Una de ellas, es compartida. Lionel tiene en su bíceps derecho el símbolo de la corona de un rey y ella, también en el brazo diestro, el mismo dibujo que representaría a la reina.

Otra de las sorprendentes figuras tatuadas en el brazo derecho del capitán argentino es un ojo gigante que sería nada menos que de la mujer de su vida y bajando hacia la zona de la pelvis se ve impreso la marca de unos labios para recordar sus besos.

Tampoco podía faltar la fecha de su casamiento, en números romanos, y la fecha de nacimiento de sus seres más queridos: Antonela, Thiago, Mateo y Ciro.

Los tatuajes de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo que confirman su amor eterno

La familia, lo más importante.

“Desde muy chico, con todo lo que me pasó siempre tuve la contención de mi familia. Mi papá, mi mamá y mis hermanos. La familia es lo más importante de todo. Me tocaron vivir situaciones muy significativas con edades que no eran normales que me pasasen. La contención fue fundamental en mi carrera y mi vida”, expresó Messi en una de sus últimas entrevistas con Pablo Giralt para DirecTV.

En esa emotiva nota, en la que el rosarino abrió su corazón para expresar sus sentimientos, agregó: “Mis miedos pasan más por mi familia, que estén todos bien, que tengamos salud que es lo más importante, que mis hijos puedan crecer normalmente, pasar desapercibidos y que puedan hacer su vida como cualquiera y vivir como ellos quieran. Poder acompañarlos y pasar el mayor tiempo que me de Dios y la vida junto a ellos”.

En uno de los viajes recientes de Antonela a la Argentina, donde estuvo a fines de octubre en Misiones para conocer junto a sus hijos las cataratas del Iguazú, se conoció la historia de una joven que la vio y se tomó una foto. Al publicarla en su cuenta de Instagram, escribió: “Con razón Messi está tan enamorado. Miren lo hermosa que es esta mujer y lo buenita... Increíble”. El carisma, la sencillez y amabilidad de la mujer del número uno es una de las cualidades más admiradas, no sólo por Leo.

Hoy, la pareja vive feliz y en familia en las afueras de París, a la espera de cerrar el 2022 con un título mundial en Qatar. La última conquista que quiere él y que quiere ella. Lo más probable es que se su última gran excursión con la Selección. Y allí estará Antonela. Como en Brasil, como en Rusia, como siempre.

"Fue amor a primera vista": cómo se enamoró Messi de Antonela

El álbum de fotos de Leo y Antonela.

La familia Messi en París. Leo, Antonela y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro en el Parque de los Príncipes, estadio del PSG

Messi y Antonela, novios desde la adolescencia. Un amor que perdura hace casi 30 años









La mujer de Lionel Messi le envió emotivas palabras junto a sus tres hijos antes de la gala del Balón de Oro en 2019.













El ojo y los labios de Antonela, los otros tatuajes "secretos" de Lionel Messi

La familia Messi unida en casa (@antonelaroccuzzo)

Antonela Roccuzzo junto a Celia, la mamá de Lionel Messi, y sus hijos observando a la Selección

Liio Messi y Antonela Roccuzzo (Crédito: Martín Villar)

Argentine soccer player Lionel Messi and his wife Antonela Roccuzzo kiss as they pose at their wedding in Rosario, Argentina, June 30, 2017. REUTERS/Marcos Brindicci TPX IMAGES OF THE DAY

(@antoroccuzzo88)

Una de las primeras fotos de Lionel Messi junto a Antonella Roccuzzo cuando él jugaba en Newell's

