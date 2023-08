A Alexis Mac Allister le anularon la expulsión que sufrió en el último partido del Liverpool: la sanción a la que se exponía

La queja de los futbolistas de Liverpool por la expulsión de Alexis Mac Allister (REUTERS/David Klein)

Alexis Mac Allister fue la segunda mayor inversión del Liverpool en este mercado de pases, por detrás del húngaro Dominik Szoboszlai, después de una excelente temporada en la selección argentina en conjunto con Brighton y, frente a las idas de Fabinho junto a Jordan Henderson, demoró segundos en asentarse dentro del plantel conducido por Jürgen Klopp, pero su expulsión en el complemento del cruce ante Bournemouth había puesto en la palestra al volante, quien era propenso a recibir una dura sanción por su accionar.

Te puede interesar: Alexis Mac Allister vio la roja directa en la remontada del Liverpool en la Premier League

El futbolista de 24 años vio la tarjeta roja por parte del árbitro Thomas Bramall a los 57 minutos con el marcador 2-1 en favor del elenco de Anfield por una falta contra el escocés Ryan Christie. La indecisión del juez motivó unos segundos de espera en su determinación final hasta que elevó la cartulina por encima de sus hombros contra el infractor, quien se mostró visiblemente sorprendido por la decisión.

El VAR, a cargo de Paul Tierney, no revió la medida y, más allá de que no puso en riesgo el triunfo (su equipo venció 3-1), la partida antes de tiempo de Mac Allister indicaba su sanción inmediata para los partidos ante Newcastle, Aston Villa y Wolverhampton, de considerar lo sucedido como una “falta grave” o una “conducta violenta”. Sin embargo, nada será así porque podría decir presente este domingo desde las 12:30 (hora argentina) ante las Urracas.

Te puede interesar: La perfecta ejecución de Julián Álvarez en la dramática definición por penales que consagró al Manchester City en la Supercopa de Europa

“Alexis Mac Allister no cumplirá una suspensión luego de una apelación exitosa contra la tarjeta roja que recibió durante la victoria del sábado sobre el AFC Bournemouth”, comunicaron los Reds en un escueto comunicado divulgado en sus medios oficiales. Así mismo, precisaron: “La apelación del club contra la suspensión ahora ha sido confirmada por una Comisión Reguladora Independiente, lo que significa que Mac Allister es elegible para la selección cuando los Reds viajen a Newcastle United el domingo”.

* La expulsión de Mac Allister en Liverpool

Te puede interesar: Lionel Messi habló sobre su salida de PSG y su llegada a EEUU: “Tuve dos años complicados, la pasamos mal y hoy somos felices acá”

La maniobra había despertado las críticas hacia el juez por su grado de rigurosidad, ya que interpretaban que se podía resolver con una amonestación. Mohamed Salah lideró la airada queja en el terreno de juego, mientras que Kloop se despachó en Sky Sports: “Vi la tarjeta roja de vuelta y seguro que tenemos que hablar de eso”. En este sentido, agregó: “No hubo rudeza, fue sólo errarle a la pelota y luego golpear levemente la pierna del otro jugador. Vimos choques más duros que no fueron una tarjeta roja y esto no debería haberlo sido”.

La primera expulsión de Alexis Mac Allister en su carrera quedó anulada y todo indica que saltará al St James’ Park desde el comienzo, ya que el técnico alemán lo uso como titular en los dos partidos iniciales de la temporada de liga con empate ante Chelsea y la victoria reciente ante Las Cerezas. Además, llegará con continuidad a su probable citación con la Albiceleste para afrontar los primeros cruces de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador y Bolivia.

Seguir leyendo: