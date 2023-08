De ser la “promesa” del atletismo europeo y coleccionar récords a elegir el fútbol y llegar a la final del Mundial Femenino a los 19 años

15/08/2023 Salma Paralluelo celebra el 1-0 en el España-Suecia de semifinales del Mundial OCEANÍA DEPORTES NUEVA ZELANDA PABLO GARCIA/RFEF

“Donde otros ven obligación de elegir, nosotros vemos posibilidades de brillar en lo que nos propongamos. Haz lo que creas que eres capaz de hacer, sólo tú misma conoces tus capacidades”.

Cuando Barcelona se contactó con ella, las dudas la sumergieron en un mar de incertidumbre: “¿Y si el fútbol me olvida?”. Casi sin esperarlo, la joven de 18 años estaba frente a la decisión más importante de su vida. Una de las figuras más sobresalientes del atletismo europeo llegó a tantear la posibilidad de buscar la gloria en las pistas, pero su “forma de vivir” pudo más. Hoy, a más de un año de su elección, Salma Paralluelo podría ser firme candidata a llevarse medallas en el Mundial de Atletismo iniciado el 19 de agosto en Budapest. En cambio, se transformó en una de las figuras del Mundial Femenino y este domingo enfrentará a Inglaterra en busca de ser campeona mundial por primera vez en la historia con España.

Zaragoza alumbró el nacimiento de una niña de madre ecuatoguineana y padre español el 13 de noviembre de 2003. Solo siete años demoró en comenzar la práctica atlética en el club San José de la región de Aragón y luego se trasladó a la institución Scorpio-71. Al poco tiempo, su pasión por las pistas empezó a ser desplazada por la llegada del fútbol a su vida. A un costado, veía cómo los chicos jugaban y quería ser uno de ellos. La cuestión del género nunca la aplacó, ya que empezó a jugar con los niños debido a que no había chicas en una etapa muy naciente del fútbol femenino en su país, que recién jugó su primera Copa del Mundo en 2015.

Con el paso de los años, ambas disciplinas fueron una rutina de su vida. “No es fácil. Muchas veces te coincide una competición de atletismo con un partido de fútbol y tienes que renunciar a una de las dos cosas”, afirmó Paralluelo en 2020 sobre la constante demanda necesaria para ejercer en ámbitos antagónicos. Ni siquiera su debut a los 15 años con Zaragoza en la Segunda División Femenina apuró su decisión. A la par, su “otra vida” la enmarcaba como una de las velocistas “más prometedoras” de España, según apreció la revista especializada Runner’s World.

Salma Paralluelo, en la tapa de la revista Runner’s World

Las estadísticas hablan por si solas para describir esa calificación. Con esa misma edad logró la medalla de bronce en la final de los 400 metros del Campeonato de España con un tiempo de 53.83s, récord nacional de una atleta sub-20 en pista cubierta. Ese tiempo la clasificó al Campeonato Europeo desarrollado en Glasgow, Escocia, ganó dos medallas doradas en 400 metros con vallas y relevos medley en el Festival Olímpico de la Juventud Europea, sus méritos la llevaron a ser tapa del magazine mensual antes mencionada y fue galardonada con el premio Princesa Leonor a mejor deportista sub-18 en los Premios Nacional del Deporte. ¿Por el fútbol? No, por su labor en el atletismo.

Sus pergaminos sucedieron un año después de ser campeona mundial sub-17 con la selección de España en Uruguay. En 2018 había sido convocada a la Furia Roja para adueñarse del Campeonato Europeo Femenino en mayo y el 1 de diciembre de aquel calendario venció a México en la final de la Copa del Mundo juvenil. La bifurcación de los caminos aún no estaba en los planes de la deportista, quien emigró al Villarreal en 2019 porque poseía un convenio de colaboración con el Atletismo Playas de Castellón, sumado a una pista cercana al campo de entrenamiento para fusionar ambos deportes.

La aparición de la pandemia de COVID-19 alargó los tiempos de una resolución inminente. Además, su regreso a la actividad contribuyó en demorar sus definiciones debido a la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda sufrida en abril de 2021. Sin embargo, el reloj dejó de contar con restos de arena en su costado superior en el preciso instante en que Barcelona averiguó por su contratación. Una de las condiciones era la obligación de abocarse a tiempo completo a su labor futbolística en el Blaugrana.

Una de las publicaciones de Salma Paralluelo cuando estaba abocada al atletismo

“Nos tiramos una semana llorando juntos por teléfono todas las noches”, reveló su ex entrenador, Félix Laguna, en charla con el medio español Relevo. Fiel al potencial exhibido en su segundo hogar, intentó convencerla de todas las maneras para lograr su continuidad en el tartán. Hasta sugirió la posibilidad de que se dedicara a esta especialidad hasta los 26 años para cumplir los ciclos olímpicos de París 2024 y Los Ángeles 2028. Allí, la adolescente le manifestó sus más profundos temores. “El fútbol no te olvidará”, era la respuesta que recibía por parte de la persona que acompañó su prominente carrera. No tuvo éxito.

En julio de 2022, Salma Paralluelo anunció su prematuro retiro del atletismo y su última presentación ocurrió en los 400 metros del Mitin de Huelva en ese mismo año. Aún conserva siete récords históricos en el marco nacional, a saber: en sub-20, el de 300 metros vallas (41,97s); en sub-18, el de 400 metros vallas (57,36s), el de 300 metros (38,60s) y el de 300 metros vallas (41,97s); en sub-16, el de 300 metros vallas (42,56s) y el de 300 metros en pista cubierta (39,27s); y el logrado en el Campeonato de España de Atletismo 2019.

“El fútbol es mi vida. Es mi forma de vivir, de divertirme, de expresarme. El fútbol es todo... Disfruto la diversión de compartir algo con tu equipo, con tu gente”, explicó la protagonista tiempo después en una entrevista con el sitio oficial de la FIFA. A poco menos de 60 días de su inclinación definitiva por el césped, debió sobrellevar una lesión que la apartó de la Eurocopa 2022, aunque la vida le dio revancha pronto: se consagró campeona mundial sub-20 en Costa Rica el 28 de agosto del respectivo almanaque. Su doblete ante Japón en la final ganada 3-1 en el Estadio Nacional marcaría un comienzo de temporada único e irrepetible.

Uno de los títulos logrados por Salma Paralluelo en el Barcelona (Getty Images)

En su primera temporada como Culé, ganó la UEFA Champions League, siendo titular en la final ante Wolfsburgo de Alemania, y se consagró campeona de La Liga de España con una holgada ventaja de una decena de puntos frente a Real Madrid. En compañía de Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro en 2021 y 2022, fueron dos de las caras más importantes del elenco de Cataluña en el finalista del Mundial.

A pesar de ser titular en toda la fase de grupos ante Costa Rica, Zambia y Japón sumado al cruce de octavos de final ante Suiza, su mejor aporte llegó desde el banco. El entrenador Jorge Vilda la relegó al banquillo ante Países Bajos y Suecia y su rendimiento estuvo lejos de encontrar un declive; todo lo contrario. En la llave de cuartos, entró a falta de 20 minutos para el final del tiempo reglamentario y convirtió un golazo con enganche incluido para sentenciar la clasificación en la prórroga. En la instancia siguiente, reemplazó a Putellas y fue la autora del gol que rompió la paridad ante Suecia. Con un acumulado de 84 minutos entre ambos duelos, se quedó con el premio a la figura en las dos oportunidades.

España 2-1 Países Bajos

El máximo organismo de su anterior pasatiempo no se olvidó de ella luego de este logro. La World Athletics publicó dos imágenes bajo el rótulo “cómo empezó vs. cómo va” en referencia a una serie de postales dentro de una pista de atletismo y festejando un gol con la Furia. La última foto elegida fue la celebración ante la nación escandinava, que la transformó en la segunda jugadora más joven de la cita mundialista en anotar goles en esta instancia con 19 años y 275 días, solo por detrás de la canadiense Kara Lang, quien lo hizo también ante Suecia en 2003 con 16 años y 348 días.

El mensaje de la World Athletics para Salma Paralluelo

“Hemos dado este pasito y nos queda el último empujón. Ahora solo queda hacer historia y levantar la copa. Este equipo está preparado para cosas grandes y eso es lo que vamos a buscar”, declaró minutos después de avanzar a la final, donde se medirá al vigente campeón de la última Euro, ese mismo torneo que se perdió por lesión.

Con su familia a la distancia, Salma luchará por llegar al máximo cetro por tercera vez en cinco años con su país, mientras que Zaragoza ya hizo oficial a través de su alcaldesa, Natalia Chueca, la propuesta de que ella sea la hija predilecta de la región aragonesa para la Fiesta del Pilar 2023, celebración en honor a la Virgen de Pilar, patrona de la ciudad.

Con solo 19 años, la portadora del dorsal 18 está a las puertas de cerrar con un broche de oro una temporada magnífica, que la empezó siendo campeona mundial juvenil, continuó en el primer lugar de la Liga de Campeones y siguió como una de las piezas angulares del equipo nacional. Cabe recordar que España nunca había jugado semifinales de un Mundial y su mejor participación habían sido los octavos alcanzados en 2019. Ahora, se atreve a soñar de la mano de su atleta, quien volcó su filosofía de vida en 31 palabras mencionadas en el inicio de este texto como respuesta a los que le preguntaban qué iba a hacer de su trayectoria. Su determinación final no pudo ser mejor: “Por ahora ha merecido la pena”.

