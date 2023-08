El Mago Capria y la ilusión de todo Racing: “Soñamos con salir campeón de la Libertadores”

A horas del estreno de Racing por la Copa de la Liga (visita a Unión en Santa Fe), pero con un ojo puesto en la ida de los cuartos de final de la Libertadores contra Boca Juniors (será el miércoles que viene en la Bombonera), Rubén Capria dialogó en ESPN y no escondió las sensaciones que rodean al mundo académico en etapas de definición.

“Nosotros soñamos con salir campeón de la Libertadores, sin dudas. Después es paso a paso. Uno en el fútbol tiene que ganar todo lo que se le presenta adelante”, mencionó el Mago. Al mismo tiempo, citó una frase que hizo Lionel Messi ayer en Inter Miami: “Lo escuché hablando de competitividad. Cuando nosotros hablamos de eso el año pasado, nos criticaron mucho. Nos decían ‘hay que ganar’. A Messi no le dicen nada y también está por jugar una final que puede ganar o perder. Lo importante es llegar a esas instancias, empoderarte deportivamente para llegar”.

El manager de la entidad de Avellaneda infló el pecho por el recorrido trazado hasta aquí: “Con el tiempo lográs generar círculos virtuosos buenos, de buena competencia interna. Y la institución tiene que ir acompañando eso. Hemos ido ganando en ese aspecto”.

En tanto, remarcó cuál era el principal objetivo desde que arribó al club: “Como proyecto deportivo y hoja de ruta siempre pensé que teníamos que transaformarnos en lo que es el Atlético Madrid en España, por detrás de Real Madrid y Barcelona (asemejados en Boca y River). Ir en busca de esa posición. Después, ojalá podamos pasarlos, pero de alguna manera esto se ha ido logrando. Hay que ser ambiciosos en el buen sentido de la palabra”.

Por otra parte, Capria lamentó la lesión de Roger Martínez, que se perderá el primer chico ante Boca por la Copa: “Es innegable lo que es como futbolista, no tenerlo, por supuesto, que es un costo. Hay que tratar de que (su ausencia) se note lo menos posible, es una realidad. Es un jugador de calidad superlativa. Venía con pocos minutos y demostró en poquito tiempo la resolución técnica que tiene y lo que influye. Es extraordinario. Haremos todos los esfuerzos posibles para que esté cuanto antes”.

Al ser consultado por la chance de incorporar otro centrodelantero de cara a la serie frente al Xeneize, argumentó: “El tema es que tenemos que conformar un plantel en cada una de las posiciones. No es que vas a contratar cinco número 9, tenés que tener una lógica porque los jugadores no van a estar ocho años lesionados, se recuperan. No le pasó nada grave, al contrario, es una lesión de la que claramente se va a recuperar rápido”.

Y completó: “Por supuesto que cuantas más individualidades tenés, mejor funcionará el equipo, pero intentamos no depender de un solo futbolista sino que todos den su parte. Hay roles más o menos vistosos, pero no menos importantes. Un equipo es eso. Todo el mundo se acuerda del gol de Maradona a los ingleses, pero pocos de que el Vasco Olarticoechea sacó una pelota de la línea con la cabeza faltando cuatro minutos. Cuando entro al vestuario, yo abrazo a los dos, a Diego y al Vasco”.

