El emotivo mensaje de la esposa de Leandro Paredes tras su llegada a la Roma que generó ilusión en el mundo Boca

Leandro Paredes ya es oficialmente nuevo jugador de la Roma de Italia, el club europeo que le abrió sus puertas luego de la transferencia desde Boca Juniors en 2014, más allá de que fue cedido a préstamo al Chievo Verona antes. 9 años después, la historia se repitió y el mediocampista campeón del mundo en Qatar 2022 retornó a la Loba tras un paso PSG y Juventus en la última temporada.

La familia del jugador surgido de la cantera xeneize estuvo en la presentación con la camiseta del club italiano y su esposa, Camila Galante, no pudo ocultar su alegría de volver a un sitio donde Paredes fue feliz y creció en su rendimiento. “Acá, pero en 2014, con Vi (la hija) de apenas dos meses es donde empezó nuestro viaje”, comenzó a relatar la mujer en una publicación en la red social Instagram.

Luego, Galante dejó un mensaje que no pasó inadvertido en las redes y anticipó un posible regreso a Boca en un futuro. “Donde en el 2016 nació el príncipe de la familia y para mí hoy volver a vivir acá es como volver a casa (hasta que nos toque)”, siguió. La última frase que se encuentra entre paréntesis estuvo acompañada de dos corazones, uno azul y el otro amarillo. Entre líneas se puede interpretar que el próximo destino del jugador de 29 años sería en el Xeneize.

“La felicidad me desborda, de volver a estar en esta ciudad que tanto amo, de verte con esta camiseta otra vez. El orgullo de ver con el cariño que te recibió la gente. No puedo explicar en palabras todas estas emociones juntas, vos lo sabés todo mi amor. Te deseo el mayor de los éxitos. Nosotros siempre acá. Te amamos”, cerró Camila.

La publicación de Camila Galante, la mujer de Leandro Paredes, tras la presentación de su marido como nuevo jugador de la Roma (Instagram)

El regreso de Leandro Paredes a Boca es un tema que se le consulta permanentemente al jugador de la Selección cada vez que se lo entrevista, pero siempre se mostró cauteloso al hablar de ello, para no generar falsas expectativas a los hinchas.

“A Boca no voy a volver pronto. Tengo 28 años y estoy feliz con mi vida acá en Europa, con mi familia, con el club. Así que todavía no. Obviamente, como dije siempre mis ganas de volver y terminar mi carrera en Boca son las mismas, pero todavía no”, dijo en marzo cuando jugaba en Juventus.

Paredes fue tajante al respecto de un retorno al club de la Ribera en el corto plazo: “Creo que me quedan unos años más en Europa. No quiero ilusionar a la gente, que me llama y me pregunta mucho”. Los fanáticos de Boca deberán esperar un tiempo, Leo firmó con la Roma hasta el 30 de junio de 2025.

