Diego Godín, íntimo: el mensaje secreto para Messi, su consejo a Cavani por Boca y la frase de Luis Suárez sobre River que se convirtió en meme

El futbolista retirado realizó un repaso de su carrera y habló de Lionel Messi, Luis Suárez y Edinson Cavani

Con más de 600 partidos en la elite, 10 títulos y 20 años de carrera, Diego Godín integró una de las mejores camadas uruguayas de la historia. Su coronación en la Copa América 2011 sumado al cuarto puesto logrado en el Mundial de Sudáfrica 2010 fue cosechado en compañía de viejos emblemas como Luis Suárez y Edinson Cavani. En el título sudamericano, uno de los rivales a los que debió enfrentar fue Lionel Messi. Tres futbolistas que, de una manera u otra, marcaron su camino en este deporte.

En diálogo con la sección Líbero vs. de TyC Sports, el Faraón rememoró su carrera a días de anunciar su retiro después de haber arribado a Vélez en mitad del pasado año. Uno de los focos consultados tuvo relación a su vínculo con Messi luego de tantos enfrentamientos cuando jugaba con Atlético de Madrid y la selección de Uruguay contra Barcelona y la Argentina, respectivamente. Los días posteriores a la derrota Albiceleste en la Copa América Centenario 2016 motivaron que esa rivalidad quede a un costado: “Una vez le mandé un mensaje después de su renuncia. Me nació...”.

El ex zaguero central contó los pormenores sobre esa decisión: “Me acuerdo que estaba en el campo, en la casa de mis padres, nosotros ya habíamos quedado eliminados (Uruguay se marchó en fase de grupos). Comenzamos a hablar con mi papá, me decía cómo se va a ir Messi de la Selección y me dijo: ‘¿Por qué no le mandas un mensaje?’. Yo no hablaba con él, qué le iba a importar lo que yo le diga. Me dijo: ‘No, vos sos el capitán de la selección, te enfrentas a él, que un rival le diga...’”.

La insistencia de su padre tuvo premio y Suárez fue el nexo para contactarse con el mejor jugador del mundo: “Le pedí el teléfono a Luis y le dije lo que me salió; que no se retirará, que por intereses míos me encantaría que no jugara más ja, pero le dije que el que iba a perder era el fútbol, era un momento de calentura y ya está, que le siga metiendo porque todos queríamos verlo jugar”.

El Pistolero tampoco se quedó afuera de la charla. El delantero del Gremio de Brasil es el máximo artillero histórico de los Charrúas y han conformado una amistad de muchos años con el jugador de 37 años. “Va a estar gordo, rengo o en una pierna, pero va a seguir haciendo goles. Es su don”, ponderó la labor del ex atacante del Blaugrana y, ante la afirmación sobre una unión con la Pulga en el Inter Miami a partir de enero próximo, no dejó lugar a dudas: “Sí, se van a divertir y seguro se van a juntar. Son amigos y ellos quieren estar juntos. Van a hacer lo imposible para estar juntos”.

En este sentido, reveló un contacto mantenido con él por la eliminación de River Plate en la Copa Libertadores 2022. En aquella edición, los conducidos por Alexander Medina se impusieron en la llave de octavos de final y dejaron en el camino la última ilusión continental de Marcelo Gallardo en el Millonario. Esta caída motivó el freno inmediato a las tratativas para que el Killer venga a Núñez: “Después de que le ganamos a River, Luis me escribió y me puso: ‘Bueno, no voy nada para Argentina‘”.

El portador de la capitanía en el último Mundial de Qatar se confesó en un extenso reportaje, donde analizó que la eliminación en primera fase de la Copa del Mundo fue la señal inicial para colgar los botines. Tras una extensa carrera en Defensor Sporting, Cerro, Nacional, Villarreal, Atlético Madrid, Inter de Milán, Cagliari y Atlético Mineiro, Godín llegó al Fortín a mitad de 2023 con el pase en su poder y disputó 1670 minutos repartidos en 22 partidos con un gol. Su reciente experiencia en Sudamérica fue motivo de consulta para Cavani antes de decidir su contratación en Boca Juniors.

“Ahora lo puedo decir: me escribió un mensaje. Antes de irse a Valencia también me había escrito”, manifestó en referencia al viejo interés del Xeneize para concretar su llegada. La pregunta giraba en torno a cómo estaba en el país y cómo era su vida familiar: “Le dije: ‘Edi, me mandaste el mismo mensaje y te voy a decir lo mismo que te dije la otra vez’. Le dije que estaba bien y muy contento. Fue una vida que me sorprendió para bien”.

Acto seguido, lo aconsejó sobre cuál era el ítem a tener en cuenta en su posible arribo tras una temporada en el fútbol español para facilitar su vida y evitar los mayores inconvenientes diarios en el país: “Lo peor de Argentina es el tráfico, así que le dije que elija bien dónde iba a vivir para tu entrenamiento y para las cosas que haga en el día a día con la familia”.

Por último, recordó su relación con Diego Simeone, DT que lo cobijó desde 2011 hasta su partida al Inter en 2019. Más allá de los elogios hacia la estampa del Cholo, una de las anécdotas más divertidas sucedieron por la idiosincrasia del técnico en el Colchonero: “Las veces que me cagó a pedos el Cholo. ‘Vos tenés que defender, si no se puede ganar, no lo perdemos’, me decía. Tuvimos varias charlas, pero en alguna no le hice caso y terminamos ganando o empatando”. Inmediatamente, sacó un encuentro del baúl de los tesoros con una vieja frase contra su conductor: “Contra Sporting Gijón íbamos empatando, lo miraba y él me decía que no, pero en el último minuto la peino y hace el gol Antoine (Griezmann). Después se lo dije. ‘Para vos cagón de mierda’, le dije, ja”.

Por supuesto, lo que contó acerca de Lucho Suárez y su negativa a sumarse a River Plate fue replicado en las redes sociales. Varios fanáticos de Boca Juniors se mofaron del rival de toda la vida porque fue justamente Lucas Janson, flamante refuerzo xeneize, quien eliminó con su gol al Millonario en los octavos de final de la Copa Libertadores. Esto provocó la caída del pase del Pistolero y la aparición de los clásicos memes.

