Postularon a la mejor entrenadora del mundo como posible reemplazante de Southgate en la selección de Inglaterra: “¿Por qué tiene que ser un hombre?”

Southgate viene siendo cuestionado en Inglaterra

El Mundial Femenino se resolverá este domingo entre rivales debutantes en la instancia final. Inglaterra enfrentará a España en el Estadio de Australia con la posibilidad de coronar el exitoso ciclo iniciado en 2021 bajo la conducción de Sarina Wiegman, una protagonista que marcó una época y pasó a la historia de la disciplina con un palmarés único. Esos pergaminos llevaron a que una de las voces más importantes de la Asociación de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) la catapulte como una de las alternativas a reemplazar a Gareth Southgate en el corto plazo.

Te puede interesar: Erling Haaland brilló con dos goles y Julián Álvarez aportó una asistencia en el debut triunfal del Manchester City por la Premier League

La neerlandesa de 53 años es la única en alcanzar dos finales de Copa del Mundo, incluso entre el ámbito masculino, con dos países diferentes (cayó con Países Bajos ante Estados Unidos en 2019). Además, fue la única en ser campeona de la Eurocopa con dos equipos diferentes, ya que también lo había logrado en 2017 con su cargo anterior, sumado a ser la primera en lograrlo con un país ajeno a su nacionalidad. La encargada de ganar un trofeo que no pudo conquistar el otro género aún tiene contrato hasta 2025, pero el director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham, no descartó un cambio de rumbo en declaraciones vertidas por la agencia EFE: “La gente siempre dice que es el mejor hombre para el trabajo o el mejor inglés. ¿Por qué tiene que ser un hombre?”.

Lo cierto es que el vínculo de Southgate con el elenco varonil llega a su fin en la Eurocopa 2024 y, con un total de 55 victorias, 15 empates y 15 derrotas en 85 partidos dirigidos, registró como mayores hitos el cuarto lugar en el Mundial 2018 y el subcampeonato europeo de 2021 (perdió la final ante Italia), pero su opaca actuación concluida con el descenso a la Liga B en la Liga de las Naciones de la UEFA sumado a la goleada 0-4 sufrida contra Hungría erosionaron su figura hasta el punto de llegar discutido a la última Copa del Mundo desarrollada en Qatar.

Te puede interesar: “¡Ahora te voy a buscar!”: la escandalosa expulsión de Sampaoli en la eliminación de Flamengo ante Olimpia de la Copa Libertadores

En este escenario, el próximo certamen del Viejo Continente podría ser decisivo en su continuidad. De momento, no tendría problemas para clasificar porque es líder del Grupo C de las Eliminatorias con 12 puntos, seis de ventaja contra Ucrania en una zona compartida con Italia, Macedonia del Norte y Malta.

Sarina Wiegman llegó al cargo de DT de Inglaterra en 2021 (REUTERS/Carl Recine)

Bajo ese marco, la ganadora del The Best a la mejor entrenadora del mundo asoma en el horizonte frente a un posible reemplazo en The Three Lions. El diario inglés Daily Mirror fue uno de los primeros en titular: “El jefe de la FA abre la puerta para que Sarina Wiegman reemplace a Gareth Southgate como gerente de Inglaterra”. Y Bullingham profundizó su mirada: “Si en algún momento decide que quiere dedicarse al fútbol masculino, sería un debate muy interesante, pero eso es cosa suya. No creo que debamos verlo como un paso adelante. Si ella decide en algún momento en el futuro ir en una dirección diferente, creo que es perfectamente capaz de hacerlo. Si es la mejor persona para el puesto, y esa mejor persona es una mujer, ¿por qué no?”.

Te puede interesar: Guardiola y Haaland hablaron sobre la tensa discusión que tuvieron en la cancha: la jugada que desató el enojo

“¿Creo que hay un grupo realmente fuerte y diverso de hombres y mujeres para un gran trabajo nacional? No, creo que la reserva de talento es pequeña para ambos, en realidad. Pero no me gusta la mentalidad de que tiene que ser un hombre”, aclaró. Y agregó: “Lo diré de nuevo. Desde nuestro punto de vista, Sarina está haciendo un gran trabajo en lo que está haciendo y queremos que continúe. Si obtenemos una vacante en cualquiera de nuestros puestos de gerente senior masculino o femenino, elegiremos a la mejor persona para el trabajo, que sería la mejor persona capaz de ganar partidos”.

En consonancia, el periódico The Sun manifestó que el organismo del fútbol inglés “podría comenzar la búsqueda de un nuevo gerente de equipo masculino” después de la próxima Euro a disputar en Alemania y la presencia de Sarina Wiegman no podrá ser pasada por alto tras llevar a las Lionesses a la final del Mundial Femenino reponiéndose a la baja de su mejor jugadora, Beth Mead, sumado a las ausencias claves de Fran Kirby y la capitana Leah Williamson, mientras que tendrá el regreso de Lauren James ante la Furia Roja después de una suspensión de dos partidos.

Por último, el dirigente descartó su posible salida debido a un supuesto interés de los Estados Unidos por la dimisión de Vlatko Andonovski. Afirmó que rechazarán cualquier oferta por ella: “No es una cuestión de dinero. Estamos muy felices con ella y sentimos que ella también lo está”.

Seguir leyendo: