Indignación mundial: murió un sherpa que agonizó durante horas y fue ignorado por varios alpinistas

El joven fue ignorado por los otros alipinstas

A finales del mes pasado las autoridades de Pakistán informaron que la temporada de ascenso a la K2, la montaña de ocho mil metros que forma parte de los Himalayas, había cerrado con un saldo de más de 100 cimas y el lamentable fallecimiento de un trabajador local, Muhammad Hassan. En las últimas horas, las preguntas sin respuesta que han hecho las autoridades y el aporte de videos de testigos han hecho foco en esa muerte y se ha puesto en duda el accionar de decenas de montañistas.

En un primer momento, la información que había llegado a la base era que una avalancha había golpeado al sherpa del equipo Lela Peak Expeditions. Cabe explicar que en este tipo de cumbres los equipos cuentan con expertos que se encargan de ayudar a los alpinistas, ellos son conocedores de la zona más que nadie (por eso en general son locales) y realizan las tareas más difíciles a cambio de dinero para ganarse la vida. Hassan era uno de estos hombres, llamados sherpas, aunque él técnicamente no pertenecía a la etnia nepalí.

Lo cierto es que tras su deceso, la mayoría de las agencias que organizan estas cumbres continuaron con sus recorridos normales (a excepción de Furtenbach Adventure y Madison Mountaineering que interrumpieron la actividad por calificar como alto el riesgo de subir) y no se organizó ninguna operación de rescate para salvar al pakistaní.

Para tener noción, hay zonas en estas montañas de muy difícil acceso para un rescate y por eso las primeras informaciones indicaban que el sherpa había muerto de manera instantánea tras la avalancha, por lo que la situación no ameritaba ninguna expedición. Pero ahora todo ha cambiado.

La aparición de varios videos de los propios alpinistas y de testimonios de algunos de ellos demuestran que en realidad Hassan agonizó durante horas y su estado fue ignorado por decenas de personas que siguieron su camino hacia la cima. En las grabaciones se observa al hombre acostado sobre el camino, mientras los montañistas lo esquivan y continúan por el sendero del Cuello de Botella, como se conoce puntualmente a ese sector de la K2.

“Un escalador pakistaní se cayó y estuvo colgado boca abajo durante más de una hora”, declaró la escaladora Allie Pepper en diálogo con el portal ExplorersWeb, especialista en alpinismo. “Lograron levantarlo. Al principio, estaba vivo, pero no pudo ser salvado. Entonces todos tuvieron que pasar por encima de él para dirigirse hacia la cumbre”.

Luis Soriano, del equipo Seven Summit Club, también dio su testimonio: “Aparentemente, Hassan resbaló y cayó, y finalmente se detuvo, boca abajo, llorando, hasta que alguien logró arrastrarlo de regreso a la travesía”. Quien ayudó a descolgarlo y ponerlo sobre el sendero fue otro sherpa, Halung Dorchi, quien luego le comunicó al líder de su equipo lo que había pasado. “La máscara de oxígeno de Hassan se rompió”, comentó uno de los líderes al sitio ExplorersWeb, quien explicó que para ese entonces Hassan no podía moverse por sus propios medios y después de un tiempo “murió repentinamente”.

La imagen del sherpa recostado sobre el sendero por donde avanzan los montañistas

Por su parte, Philip Flaemig, un camarógrafo que trabaja en la montaña para Servus TV, publicó uno de los videos filmados con su dron en donde se observa al sherpa agonizando en el camino, mientras el resto de los escaladores continúa por el sendero y lo esquiva de manera adrede: “No tan de repente”, escribió para desmentir así las versiones que circulaban y agregó: “Seguía moviéndose tres horas después del accidente”.

Fue Flaemig quien dio una versión extendida sobre lo que ocurrió ese día al mencionado sitio: “Había unas 30 personas al comienzo del Cuello de Botella y otro grupo numeroso en la travesía. Luego se oyó un gran crujido de avalancha y de repente los faros desaparecieron en el polvo que cubría la montaña. Mingma Sherpa se escapó y todos nos tumbamos en el suelo. Por suerte, no pasó nada más, pero nos preocupaba que algo grave hubiera pasado en Cuello de Botella. Fue aterrador”. Y continuó: “Mi equipo finalmente decidió bajar. Me quedé donde estaba, con mi sherpa asistente de cámara y el guía Fernando de Argentina, porque quería tomar una foto con un dron y tenía que esperar hasta el amanecer para hacerlo. Esperé dos horas más y comencé a filmar al grupo subiendo y al otro grupo en la travesía. Tenía frío y mis dedos estaban entumecidos, así que cuando usé mi última batería alrededor de las 5:30 am, bajé hasta el campamento base. Al día siguiente, estaba copiando el material a la computadora y alguien dijo: ‘Oye, ¿qué es eso?’ Alguien estaba frotando a un hombre en la nieve. Había un hombre tirado justo en el sendero en la travesía, con unas 20 personas delante de él y al menos 10 más detrás. En el video, se podía ver claramente que el hombre movía la pierna, por lo que claramente estaba vivo”.

La avalancha sucedió a las 2.35 horas de la madrugada y el video del dron de Flaeming fue realizado entre las 4.30 y las 5.30, por lo que el sherpa estuvo agonizando varias horas. Además el camarógrafo pudo conversar más tarde con la viuda de Hassan, quien le contó que su pareja nunca había realizado una expedición semejante, ya que en general se desempeñaba en el campo base, pero esta vez había aceptado el desafío porque necesitaba dinero para financiar un tratamiento médico para su madre.

Luis Soriano, del equipo Seven Summit Club, no supo responder sobre por qué no hubo un rescate organizado: “La gente literalmente tuvo que saltar sobre él en su camino a la cumbre. Pasé por ese lugar al día siguiente y el cuerpo estaba allí. Una tragedia”.

Varios sherpas y alpinistas que se enteraron de lo sucedido cuando iniciaban su descenso y se topaban con el cadáver de Hassan declararon que de haber sabido hubiesen ayudado a tiempo e incluso hubiesen renunciado a subir a la cima porque la vida de otra persona siempre debe estar por delante de la misión.

Por todo esto, el propio gobierno de Pakistán ha iniciado una investigación para entender qué ocurrió en la montaña y si existió manera de salvar la vida de Hassan. Para eso han creado un grupo de expertos que recolectarán testimonios e imágenes para llegar a una conclusión.

