El pedido del Chacho Coudet tras vencer a River Plate y avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores

Chacho Coudet habló en la conferencia de prensa posterior al triunfo

Inter de Porto Alegre y River Plate protagonizaron un partido de vuelta de octavos de final de alta tensión en el Estadio Beira-Rio con una afición que estuvo a la altura de las circunstancias. La infartante definición por penales se decantó para el lado del equipo brasileño después de que el arquero charrúa Sergio Rochet cerró la tanda con un saldo a favor de 9-8.

En conferencia de prensa, el Eduardo Coudet no pudo ocultar su alegría ante los periodistas y, tras una pregunta sobre el próximo rival en cuartos, lanzó un pedido entre risas: “Tenemos una dificultad importante con el tema de la altura y un equipo que acaba de eliminar a un gran rival como es Athletico Paranaense. Pero bueno te pediría que nos dejes disfrutar un poco hoy y vamos a prepararlo con tiempo”.

“Siempre apuntamos a los equipos más cercanos (jugarán con Botafogo el sábado), pero hoy creo que todos los jugadores, la directiva y los torcedores merecen disfrutar un poco de esto”, añadió el Chacho.

En cuanto al partido, reconoció que, “el merito de esto es todo de los jugadores. No me voy a cansar de resaltarlo. Debemos resaltar las actuaciones de ellos. Fue muy difícil. Le agradecemos a la torcida, nunca se había visto algo como hoy. Estamos trabajando fuerte respetando los tiempos de ese cambio. Siempre vamos con el tiempo, no hace tres semanas que estamos aquí. Nos jugábamos una parada muy difícil. Cuando me fue a buscar la dirigencia sabía que íbamos a pasar esto, me pone muy contento”.

River e Inter protagonizaron un partido de alta tensión (Reuters)

Finalmente el técnico del conjunto brasileño aprovechó para recordar: “Me ha tocado dirigir equipos como Rosario Central, Racing, y mismo hoy en Inter, donde estamos acostumbrados a sufrir. Hoy no fue la excepción. Hicimos un gran partido y todos merecen disfrutar de esta noche… y mañana también”.

El rival de Internacional será el equipo boliviano Bolívar, que eliminó este martes en la ciudad brasileña de Curitiba, también en la suerte de los penaltis, al local Athletico Paranaense y se clasificó igualmente a los cuartos de final.

Pese a caer por 2-0 en su visita a Brasil, el conjunto de Beñat San José se impuso por 4-3 en una serie de tiros desde el punto penal y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Bolívar, que había conseguido una importante victoria por 3-1 en el partido de ida en la altura de La Paz, cayó en el tiempo reglamentario en la vuelta en Curitiba ante un Parananese que se impuso con goles de Fernandinho y de Vitor Roque.

