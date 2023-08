10 frases de Demichelis tras la eliminación de River en la Libertadores: el “duro golpe” a la ilusión, la explicación de los cambios y el recorte del plantel

Micho viene de llevar a River al título en la Liga Profesional (Maxi Franzoi/AGIF

Luego de la eliminación de River Plate por penales ante el Inter de Porto Alegre por los octavos de final de la Copa Libertadores (9-8 desde los 12 pasos tras igualar 3-3 en el global), el entrenador Millonario, Martín Demichelis, analizó lo ocurrido en el Beira Río. Explicó los cambios y esgrimió que el equipo no tuvo una merma física en el final. También sentenció que el Millonario no cambió la forma de juego de local o visitante, y anticipó que se reunirá con los dirigentes para tomar decisiones sobre el plantel de cara a la segunda parte de la temporada.

“Fue una serie muy igualada en la que nosotros marcamos una superioridad muy notoria en nuestra casa y por Rochet no pudimos extender la ventaja en el marcador. Hoy Inter estuvo mejor que en el primer partido y nos hizo un partido más igualado”, comenzó.

El gol de Gabriel Mercado para Inter ante River

“Hubo situaciones para ambos lados. Ellos tuvieron dos claras con Enner Valencia, que en la primera la tapa Franco Armani y la segunda patea cruzado. Después, también un desborde del propio Valencia. Nosotros también tuvimos muchas chances para convertir, incluso estando 2-0 abajo en el marcador. Después del 2-1 terminamos con alguna situación más. Un remate de Rodrigo Aliendro y un cabezazo de Enzo Díaz que pasó cerca”, agregó.

“Después del gol tuvimos chances, pero nos quedamos cortos para la igualdad y después los benditos penales”, afirmó. “Los penales son un golpe duro porque había una ilusión muy grande y el equipo venía trabajando muy bien estos meses. Nos toca quedar eliminados que es inesperado”, reconoció.

El gol de Alan Patrick para el 2-0 de Inter ante River

Sobre el ingreso de Nacho Fernández, justificó que “con el diario después del partido, el cambio de Enzo Pérez para muchos estuvo mal y para otros bien. Pero estuvo bien el cambio de Nacho y el otro día Rodrigo Aliendro ocupó esa posición. Rodrigo lo hizo muy bien todos estos meses”.

MÁS FRASES DE DEMICHELIS

Jugar con cinco volantes: “Jugando con cinco volantes, seguramente Chacho hizo un análisis previo al partido y sumar un hombre más a la presión en ese mediocampo, con Pablo (Solari) y Esequiel (Barco) abiertos y con Lucas Beltrán sosteníamos a cuatro. Eso nos daba superioridad en el medio. Estoy en una posición para tomar decisiones. Con Pablo (Solari) atacábamos más en profundidad. Pablo es el mismo jugador que la semana pasada metió dos goles”.

EL gol de Robert Rojas para River

Goles de pelota parada: “Nos hicieron dos goles de pelota parada, donde no defendimos bien en el primer gol y en el segundo hubo un desvío. Te ponés abajo en el marcador con pelota detenida”.

Versión diferente en la Copa de visitante: “La Paz es La Paz (derrota 3-1 con The Strongest). Luego jugamos tuvimos la derrota con el Fluminense, donde fue dos partidos en uno después de la expulsión del cambio realizado bruscamente, donde el rival mostró su jerarquía y nosotros tuvimos errores. Hoy fue parejo y esto fue bastante inesperado. Nos metieron dos goles por pelota parada. Hoy por momentos estuvimos mejor nosotros. Hay que seguir trabajando”.

Los penales de river vs Inter

Perder la segunda pelota y las divididas: “Trabajamos durante siete meses de la misma forma. No creo que haya sido una merma física. El equipo demostró tantísimas veces que estamos bien físicamente. Cuando se pierde aparecen los ‘por qué’. Pero no hay que perder la calma ni la armonía. Hay que agradecerle a la gente que vino a apoyar. Hay que seguir trabajando porque esta institución lo exige”.

Plantel largo: “Ahora que están todos recuperados no me queda ningún lesionado. Gracias a Dios pudimos recuperar a todos. Un gran trabajo de toda el área física y la médica. Ahora hay que replantearnos cosas con los dirigentes. Con mucha calma y no por esta derrota. No nos apresuraremos en tomar decisiones, pero con calma”.

