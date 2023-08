El salvaje ataque de los ultras del Dinamo Zagreb que terminó con un muerto y derivó en la suspensión del partido de Champions ante el AEK

Los hechos de violencia obligaron a la suspensión del encuentro entre ambos equipos

El 19 de septiembre es el día señalado para el inicio de la fase de grupos de la Champions League, para la cual AEK Atenas y Dinamo Zagreb debían disputar el cruce de ida de la tercera ronda de clasificación para continuar en el lote de candidatos a quedarse con una de las 32 plazas, pero el partido de este martes en suelo griego se suspendió por los graves incidentes sucedidos en las inmediaciones del Estadio Opap Arena que finalizaron con un muerto.

Diversos medios helénicos desarrollaron los hechos sucedidos poco antes de la medianoche europea. La información apunta a que un centenar de hinchas del equipo croata atacó a los seguidores del campeón local, quienes se hallaban en las cafeterías aledañas al reducto, adonde habían asistido para observar el entrenamiento del primer equipo comandado por el entrenador argentino, Matías Almeyda. Los videos de la agresión son elocuentes respecto las corridas, los rostros encapuchados y los momentos de máxima tensión ocurridos en Atenas.

Un portavoz de la Policía griega confirmó a la agencia EFE el fallecimiento de un hombre sumado a ocho heridos en los enfrentamientos. La víctima mortal fue hospitalizada a causa de heridas graves producidas por varias puñaladas, pero los médicos no pudieron salvar su vida. El operativo desplegado por las fuerzas de seguridad finalizó con 98 detenidos, 92 de ellos eran croatas, mientras que también se registraron dos ciudadanos locales, un austriaco, un bosnio, un albanés y un alemán.

La cifra de apresados balcánicos contrasta con la prohibición de hinchas visitantes reinante para el duelo. A pesar de la imposibilidad, un grupo con 100 a 120 ultras del Dinamo Zagreb habían cruzado las fronteras en coches privados y fueron recibidos por sus pares del Panathinaikos, clásico rival del AEK.

El equipo griego le rindió homenaje al hincha fallecido

“Tras la violencia de ayer y en consulta con las autoridades locales, la UEFA ha decidido que no se cumplen las condiciones para que el partido entre el AEK Athens FC y el GNK Dinamo se dispute esta noche”, detalló la máxima entidad del fútbol europeo mediante un comunicado divulgado en redes sociales. Luego de ser aplazado, el nuevo calendario obligará a invertir el orden de los partidos. El primero no sufrirá modificaciones: se jugará el martes 15 de agosto en Zagreb desde las 15 (hora argentina). La revancha será en Atenas el sábado 19 desde las 15:45. En este sentido, el organismo aclaró: “Se mantiene la decisión previamente comunicada de que no habrá aficionados visitantes para ambos partidos”.

En medio de esta situación, los futbolistas del Dinamo debieron ser trasladados a su hotel bajo escolta policial después de haberse entrenado en el Opap Arena, según precisó la cadena local SKAI. Después de la cancelación, los simpatizantes del AEK organizaron un memorial en el estadio para rendirle homenaje al único fallecido. Los jugadores entrenados por Almeyda asistieron para dejarle flores en una de las muestras de tristeza efectuadas, que incluyeron el encendido de velas, bufandas del club o una bandera con los colores de la institución.

Embargados por un profundo dolor, la entidad realizó un comunicado en duros términos frente a lo sucedido: “La familia de Michael llora la inesperada pérdida de su hijo. La familia de AEK llora la trágica pérdida de un miembro muy querido, un hombre joven. No podemos creer que lo hayamos perdido de esta manera a manos de criminales croatas y sus cómplices griegos. Michael fue brutalmente asesinado, y hay niños pequeños gravemente heridos e incluso en estado crítico”. Sus redes sociales se tiñeron de negro en sus imágenes de perfil, tanto en Twitter como en Instagram.

“Los criminales que asesinaron a Michael deben ser identificados inmediatamente y deben pagar un alto precio por su brutalidad. Exigimos el inmediato esclarecimiento del caso y la atribución de todas las responsabilidades, penales y civiles”, agregaron. Y alertaron: “Habíamos previsto lo ocurrido y habíamos puesto horas antes en conocimiento de las autoridades competentes toda nuestra información relevante, incluidas las imágenes de video. Lamentablemente, el hecho de que hoy no tengamos que lamentar más víctimas se debe enteramente a la intervención inmediata de la seguridad del estadio y de los ciudadanos de a pie”

Los graves incidentes entre las hinchadas del Dinamo Zagreb y el AEK

Por último, Dinamo Zagreb manifestó sus “sinceras condolencias a la familia del fallecido” y divulgó su repudio: “GNK Dinamo condena enérgicamente los disturbios que tuvieron lugar anoche en Atenas. Este tipo de eventos no están en consonancia con los valores y la ética que promovemos como club y comunidad”. “Recordamos e invitamos a todos los aficionados del Dinamo a no viajar al partido de Grecia, teniendo en cuenta que la UEFA, de acuerdo con la policía, decidió que ambos partidos se jugarán sin aficionados visitantes”, concluyeron.

El comunicado completo de la UEFA

La UEFA deplora en los términos más enérgicos los terribles incidentes que tuvieron lugar en Atenas anoche y que resultaron en la pérdida de una vida. Mientras expresamos nuestro más sentido pésame a la familia de la víctima, al AEK Athens FC y a sus aficionados, nos gustaría reiterar que la violencia no tiene cabida en nuestro deporte y esperamos que los responsables de este terrible acto sean detenidos y entregados a la justicia en el menor retraso.

Tras la violencia de ayer y en consulta con las autoridades locales, la UEFA ha decidido que no se cumplen las condiciones para que el partido entre el AEK Athens FC y el GNK Dinamo se dispute esta noche.

De conformidad con el artículo 26.01 del Reglamento de la UEFA Champions League 2023/24, se aplaza el partido previsto para esta noche en el estadio Agia Sofia de Atenas.

El partido GNK Dinamo (CRO) vs AEK Athens FC (GRE) en Zagreb se jugará el martes 15 de agosto de 2023 (20:00 CET) como estaba previsto.

La UEFA confirma que la nueva fecha para el partido reprogramado entre AEK Athens FC (GRE) y GNK Dinamo (CRO) es el sábado 19 de agosto de 2023 con horario de inicio a las 20:45 CET (21:45 hora local).

Se mantiene la decisión previamente comunicada de que no habrá aficionados visitantes para ambos partidos y se implementarán todas las medidas necesarias.

