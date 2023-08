El día inolvidable de Alan Velasco con Messi: de la frase que sorprendió a Leo al tatuaje de Maradona que hizo furor en el cambio de camisetas

Fue luego de otra actuación memorable de Lionel Messi con el Inter Miami

Su estreno en Independiente hacía presagiar un futuro venturoso para Alan Velasco. El fútbol argentino lo pudo disfrutar un escaso tiempo antes de su venta al FC Dallas a comienzos de 2022 y quedó más alejado del ojo público en la Major League Soccer (MLS). Hoy, a más de un año desde su arribo, demostró que su calidad sigue vigente para ser la figura de su equipo en la derrota por penales (4-4 en el tiempo reglamentario) contra el Inter Miami de Lionel Messi en la Leagues Cup.

El atacante de 21 años se lució con varios intentos al arco, un caño que deslumbró a los hinchas ubicados en el Estadio Toyota y la anotación del 3-1 que parecía finiquitar las acciones. La remontada de las Garzas luego de su sustitución concluyó en la caída desde los 12 pasos, aunque se llevó un regalo de su coterráneo, a quien estrechó en un fuerte abrazo antes y después del compromiso. “Es un partido que no me lo olvidó nunca en la vida, jugué contra Messi, me dio la camiseta y un abrazo”, relató Velasco en charla con ESPN.

En este sentido, ofreció mayores detalles sobre la entrega de la camiseta por parte del mejor jugador del mundo: “Fue la del segundo tiempo con la que terminó el partido en los penales. Yo se la pedí, claramente. Contento por ese lado”. Luego de ganarle de mano a Facundo Quignon, su otro aliado argentino en el plantel, se refirió al diálogo mantenido con el 10 en medio del duelo disputado en el estado de Texas: “Hablé algo que me había dicho un amigo suyo, nada malo. Donde él se crió en su infancia, por eso se sorprendió”.

Tercer gol de Dallas ante Inter Miami

El intercambio de casacas permitió observar el imponente tatuaje de Diego Maradona en su espalda, donde está besando la indumentaria de la selección argentina en uno de sus tantos festejos con la Albiceleste. En un clima distendido a pesar del amargo final, Alan Velasco se saludó afectuosamente con el capitán de la Celeste y Blanca y señaló su semblante después del resultado: “Nos vamos tristes. Era un partido que teníamos dos goles a favor, hicimos un gran partido hasta los 80 minutos y perdimos la concentración o no sé qué pasó”. “Me cargué el gemelo en una jugada con Busquets, ahí pedí el cambio”, aclaró en una modificación que cambió el rumbo del compromiso.

Por último, el mediocampista ofensivo sorprendió al confirmar que recibió un acercamiento desde la Argentina en las últimas semanas para jugar en la Bombonera: “Hace algunas semanas mi representante me había dicho que Boca tenía el interés, pero no pasó más que eso. También dije que estoy en Dallas, tengo contrato y estoy cómodo, me tratan 11 puntos”.

Por el atrevimiento, la gambeta y la desfachatez de Alan Velasco no debería llamar la atención de que Juan Román Riquelme lo haya imaginado como parte del plantel Xeneize para encarar la Copa Libertadores. Sin embargo, decidió quedarse a competir en los Estados Unidos y una de las caras más jóvenes del FC Dallas demostró ante los ojos del mundo que puede dar el salto a Europa en cualquier momento.

El volante realizó un maravilloso lujo en los octavos de final de la Leagues Cup

