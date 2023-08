El motivo por el que Racing dilató la firma de Juanfer Quintero y le realizará más estudios

Juanfer Quintero junto al presidente del club, Víctor Blanco

Un manto de preocupación se instaló en Avellaneda, luego de que se conocieran los resultados de los exámenes médicos que se hizo Juanfer Quintero, antes de firmar su contrato como nuevo refuerzo de Racing. Es que al volante colombiano le detectaron una arritmia cardíaca y repetirá los estudios para conocer las causas de la anomalía.

Fuentes cercanas al Cilindro le aseguraron a Infobae que el pase de la ex figura de River Plate no corre riesgo y estiman que se trata de una antigua molestia que ya había sufrido durante su estadía en el Monumental en 2020. De todos modos, la institución aún no emitió ningún comunicado oficial y el futbolista aún no firmó su contrato que estaba pautado hasta diciembre de 2026.

El jugador con pasado en Junior no viajó a Medellín con el resto del plantel, debido a que no fue inscripto en la lista de buena fe de la Copa Libertadores y recién podría aparecer en los cuartos de final, si la Academia logra eliminar a Atlético Nacional. Se estima que entre el viernes y el sábado el mediocampista vuelva a repetir los estudios para comenzar con su preparación de cara al próximo semestre, donde el equipo de Fernando Gago deberá afrontar la Copa de la Liga, la Copa Argentina y la competición internacional más codiciada de América.

“Estoy muy contento, tuve la oportunidad de hablar con el entrenador, me convenció del proyecto del club y estoy motivado por lo que se viene”, había dicho Juanfer cuando arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza antes de ponerse la nueva indumentaria albiceleste. “Me planteó su proyecto, cómo iba a encarar en el juego del equipo, me motivó y acá estoy”, explicó sobre su charla con Gago para terminar de definir su futuro.

Juanfer Quintero, de 30 años, también catalogó como una “decisión difícil” al hecho de haber llegado a Racing tras su paso exitoso por River Plate, equipo con el que consiguió la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors y en el que aportó un tanto en la histórica final jugada en el Santiago Bernabéu de Madrid. “Fue una decisión difícil por lo que viví, fue una etapa muy bonita, pero ahora estoy viviendo otra y estoy muy agradecido a Racing. A River le deseo lo mejor”, subrayó.

El futbolista paisa fue el cuarto refuerzo para La Gagoneta, tras las llegadas de Agustín Almendra, Roger Martínez y Gastón Martirena.

