Denuncian que la barra de Vélez agredió al plantel tras la derrota ante Huracán y algunos jugadores pidieron irse del club

(Fotobaires)

Vélez Sarsfield volvió a sufrir una durísima derrota. Por la última fecha de la Liga Profesional, el Fortín cayó como visitante ante Huracán, un rival directo por la permanencia, y los ánimos volvieron a ser de los más caldeados en la Villa Olímpica, a tal punto que cuando el plantel regresó del estadio Tomás Adolfo Ducó, sufrió una visita violenta de parte de la barrabrava del club. Los reproches de este grupo no habría sido en buenos términos y según informaron varios medios partidarios del club de Liniers, algunos jugadores sufrieron agresiones físicas. Al menos dos de ellos, debido a la gravedad de la acción, habrían manifestado a la dirigencia su intención de ser transferidos.

Tras la finalización de la Liga Profesional, Vélez Sarsfield se hundió al puesto 25, apenas dos puntos por encima de Huracán, que hoy por hoy estaría disputando un partido desempate para evitar el descenso con Colón de Santa Fe. Con apenas cinco triunfos en 27 fechas, el Fortín no puede poner fin a la crisis futbolística, que pareció comenzar a encarrilarse con la llegada del Gallego Méndez a la conducción técnica, pero que volvió a padecer una preocupante merma que alcanzó una racha de seis partidos sin triunfos, entre ellos la eliminación en Copa Argentina por penales ante San Martín de San Juan.

Vélez perdió un duelo clave por la permanencia ante Huracán y está a dos puntos de la zona del descenso (Fotobaires)

Todo esto no hizo más que exacerbar los ánimos de una parte de la barrabrava que se dirigió a la Villa Olímpica para dialogar con los jugadores. Sin embargo, esa charla no fue en buenos términos, ya que una vez que el plantel arribó desde Parque de Los Patricios, hubo discusiones con tono elevado y hasta violencia física, según manifestaron varios periodista partidarios, como el caso de Emiliano Carranza, quien lo contó vía Twitter: “Acaban de apretar a los jugadores de Vélez en la Villa Olímpica. Cuando los futbolistas estaban por retirarse del predio les cruzaron cinco autos y hubo golpes para muchos, la mayoría juveniles. Los propios jugadores hablan de zona liberada por parte del Club”.

En la misma tónica, el periodista Pablo Carrozza, agregó: “El plantel de Vélez asegura que la CD liberó la zona para que los barras ingresaran a la Villa Olímpica a apretar a los jugadores. Castro y Prestianni recibieron un cachetazo cada uno. Además patearon algunos autos. Hay varios juveniles que buscan rescindir sus contratos”. En tanto, Gianluca Poggi fue quien confirmó que “Gianluca Prestianni es uno de los jugadores que pidió irse de Vélez. Juan Ignacio Méndez también”.

Gianluca Poggi confirmó que Prestianni es uno de los jugadores de Vélez que pidió irse tras la "apretada" de la barra

A propósito de esta gravísima agresión, el entrenador Sebastián Méndez les habría manifestado a los dirigentes que hasta que no garanticen la seguridad en la Villa Olímpica el plantel no volverá a entrenarse. En tanto, en lo estrictamente futbolístico, el Gallego fue muy crítico por el desempeño ante Huracán: “En estos partidos el equipo retrocedió. No jugamos hoy con Huracán el partido que teníamos pensado porque nos llevó por delante. Estoy enojado porque no disputamos el partido como lo debíamos disputar. Estos encuentros se juegan a muerte y nosotros no lo hicimos”.

”Lo más rescatable de estos partidos desde que llegamos son los puntos que sacamos, pero no alcanzan. Estamos hace poco pero también somos responsables, porque después de las primeras victorias no crecimos. Por eso ahora necesitamos jugadores que vengan y jueguen, para que acompañen a los chicos, porque en la Copa de la Liga son 14 finales y las debemos jugar como tal y no de la boca para afuera”, enfatizó. Respecto del partido de hoy, describió: “No hubo superioridad futbolística. Pero nos llevaron por delante y eso no me gusta. Solo pateamos una vez al arco. Somos previsibles y nos cuesta mucho llegar a la valla contraria. Tenemos que ser más intensos de lo que fuimos. Por eso insisto con que nos jugamos 14 finales y hay que trabajar. Debemos ser un equipo mas rocoso, duro y que también juegue más. Estos dos partidos retrocedimos”.

“Por eso remarqué que necesitamos jugadores grandes que acompañen a estos chicos, que juegan bien pero están quemando etapas. Es el momento de hacer el esfuerzo. Necesitamos también que vengan rápido, porque ahora no hay excusas, ya que a partir del torneo que viene nos jugamos mucho como equipo e institución. Vamos a disputar otro tipo de certamen y necesitamos experiencia”, resaltó. ”Es que además perdimos jugadores, porque Julián Fernández se sumó también a Lucas Janson y Diego Godín y los tres se fueron del club. Siempre hablo con los dirigentes y hay que reconocer que este semestre fue malo, incluso con nosotros. Por eso todos debemos entender lo que nos estamos jugando”, advirtió finalmente el Gallego.

Algunos simpatizantes del Fortín fueron al entrenamiento del equipo en la Villa Olímpica para manifestar su bronca

A mediados del mes pasado, algunos simpatizantes se habían dirigido al entrenamiento en la Villa Olímpica para manifestar su bronca.

Artículo en desarrollo...