El mensaje oculto de Sergio Ramos durante sus vacaciones que ilusionó a los fanáticos de Boca Juniors

El zaguero viene de quedar libre en el París Saint Germain (Foto: Reuters)

El furor por la llegada de Edinson Cavani a Argentina para firmar con Boca Juniors tiene a los hinchas con una sonrisa en el rostro. El Xeneize se aseguró un delantero de jerarquía para la segunda mitad de año y Juan Román Riquelme sigue trabajando en silencio para darle a Jorge Almirón el mejor plantel posible para ir por la séptima Copa Libertadores. Los rumores de otro refuerzo internacional impactó de lleno en los fanáticos, que comenzaron a hilar teorías en las redes sociales y el nombre de Sergio Ramos apareció en el radar.

El defensor español disfruta de unas merecidas vacaciones luego de quedar libre del París Saint Germain y todavía no está claro cuál será la próxima camiseta en su carrera profesional. El zaguero se entrena por su cuenta mientras en paralelo pasa divertidos momentos con su familia y lo comparte en internet. El furor en el club de la Ribera se despertó en la última historia de Instagram de Sergio el pasado domingo cuando publicó una foto en la que está acostado en una reposera con la canción “A la orilla de tu boca” de Canelita como acompañamiento.

El campeón del mundo en Sudáfrica además escribió una frase que plantó incógnitas en sus casi 60 millones de seguidores: “Mañana más...”. Los hinchas de Boca automáticamente recordaron algunos guiños que el español hizo en el pasado como en una entrevista con el PSG donde admitió que tiene pendiente jugar en La Bombonera por “el afecto que le tiene” al cuadro azul y oro además de una foto que se sacó con la selección de su país en el estadio antes del amistoso en septiembre de 2010 frente a Argentina donde cayó por 4-1.

El defensor se sacó una foto en La Bombonera en septiembre de 2010 con la selección de España (Foto: @SergioRamos)

“A mí siempre me generó simpatía el fútbol argentino. Porque siempre me han dicho que tengo muchas similitudes al jugador argentino. El pelo largo, ir siempre al corte, al cruce, y ese tipo de rasgos. El Boca Juniors, no es que me haya tirado más, pero siempre me ha simpatizado un poco más”, reconoció el futbolista de 37 años en charla con Ibai Llanos en 2021.

Aunque por ahora son simplemente rumores, es una realidad que Ramos tiene dos ofertas concretas sobre la mesa. “Sergio Ramos tiene dos ofertas. Una de Arabia Saudita, de 25 millones netos por dos temporadas. También otra del Inter Miami, que es lo más cercano en estos momentos porque la familia, especialmente Pilar Rubio, no tiene ninguna gana de vivir en Arabia Saudí”, informó el periodista Eduardo Inda en charla con el Chiringuito.

Con las incorporaciones de Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, una experiencia en Estados Unidos no es mal visto por el central. Sin embargo, vale recordar que el cuadro rosa cerró al defensor argentino Tomás Avilés proveniente de Racing y la duda corre en si Gerardo Martino todavía está con los brazos abiertos para recibir a un nuevo integrante de la última línea.

La historia de Sergio Ramos y la canción que generó expectativa en los hinchas

