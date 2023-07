Jordi Alba tuvo su primer entrenamiento en Inter Miami: el recibimiento de Messi con un detalle bien argentino

Se está juntando la banda, se está juntando otra vez... Aquella canción que sonaba en la década del noventa en las tribunas del fútbol argentino podría trasladarse hacia el país del norte, en donde el Inter Miami está causando una revolución mundial con la llegada de las estrellas que brillaron en el Barcelona.

Tras la presentación estelar de Lionel Messi, quien lideró a Las Garzas a los 16avos de final de la Leagues Cup con una producción conmovedora, y la elegancia de Sergio Busquets en la mitad de la cancha, en las últimas horas se sumó a los entrenamientos Jordi Alba, el lateral que promete romper con todos los esquemas por las bandas.

El ex defensor del Culé se puso a disposición de Gerardo Martino y el estratega analiza la posibilidad de incluirlo en el banco de suplentes en el próximo compromiso frente a Orlando City, que se disputará el próximo 2 de agosto por un lugar entre los 16 mejores del torneo que reúne a equipos de Canadá, México y Estados Unidos.

El defensor fue recibido por La Pulga y Busi antes de saltar al campo de juego, pero el detalle que no pasó inadvertido fue el toque argentino que impuso el astro surgido de Rosario: el mate en su mano izquierda y el termo debajo de su brazo.

El catalán será presentado oficialmente el próximo martes, en la previa del Clásico del Sol. Según informó la institución rosa, la figura con pasado en el Culé protagonizará una conferencia de prensa junto a Gerardo Martino a las 11:45 (hora local /15.45 GMT) en el Florida Blue Training Center de Fort Lauderdale, el centro deportivo del club.

El experimentado lateral de 34 años y campeón de Europa con España en 2012, se sumó al ambicioso proyecto deportivo del Inter Miami, que buscará dar otro paso hacia la conquista internacional en el certamen. Probablemente, en ese contacto con la prensa el Tata confirmará la presencia de Jordi Alba entre los convocados para el duelo del miércoles con Orlando City en el DRV PNK Stadium.

Por su parte, el entrenador del equipo rival, Oscar Pareja, recordó que “hace 12 años que nadie puede detener a Messi”. El estratega colombiano, de 54 años, destacó en la previa del derby la dificultad que afrontará en el primer duelo mata a mata: “Tenemos en cuenta que vamos a jugar con nuestro rival del estado, pero también con la tensión que generó Leo (Messi) en la atmósfera del fútbol de Estados Unidos”.

Además, el ex DT de Colorado Rapids, Dallas FC y Xolos de Tijuana consideró: “El fenómeno Messi nos da orgullo en la MLS, de que haya elegido venir a esta liga. No vamos a jugar sólo contra un jugador sino contra un equipo de fútbol. Claro que no puedo obviar el tema de Leo, pero vamos a chocar con un equipo de fútbol”.

Ambos conjuntos de La Florida arriban invictos al Clásico del Sol, dado que el Inter Miami avanzó a la siguiente instancia del torneo con 6 puntos (2-1 vs. Cruz Azul y 4-0 vs. Atlanta United), mientras que Orlando City cerró la etapa inicial con 5 unidades (2-2 y triunfo en penales vs. Houston Dynamo; 3-2 vs. Santos Laguna).

LA GALERÍA DE FOTOS DEL PRIMER ENTRENAMIENTO DE JORDI ALBA EN INTER MIAMI

