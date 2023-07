El impactante récord que batió River Plate tras su victoria ante Racing en el Monumental

El River Plate de Martín Demichelis que se consagró campeón de la Liga Profesional (REUTERS/Agustin Marcarian)

Tras la partida de Marcelo Gallardo, quien fue parte de una de las etapas más gloriosas de River Plate, el club de Núñez siguió la línea del éxito de la mano del sucesor del Muñeco. Con Martín Demichelis al comando, el Millonario sumó su estrella número 70 en la historia al conquistar de punta a punta la Liga Profesional de Fútbol.

Con el triunfo ante Racing por 2-1 en el estadio Monumental ante más de 80 mil espectadores que celebraron el campeonato, River alcanzó otro récord para registrar en los libros de historia. Es que el conjunto de Demichelis hilvanó 14 victorias consecutivas como local contando partidos por el torneo doméstico y Copa Libertadores. De yapa, el Millonario sumó su triunfo número 100 ante Racing en 205 encuentros oficiales, en lo que es considerado el “clásico más antiguo de la Argentina”.

La Banda cerró la Liga Profesional con 61 puntos, 11 más que su escolta, Talleres de Córdoba, producto de 19 partidos ganados y 4 empatados. Además, la máquina de Micho marcó 50 goles y solo le convirtieron 19. El camino del éxito en casa comenzó con una victoria por 2-1 ante Argentinos Juniors y se cortó en la quinta fecha con una sorpresiva derrota (1-2) ante Arsenal, el colista del certamen.

El accidente ante el conjunto de Sarandí no desvío al Millonario de su objetivo: ganar todo lo que quedaba como local. Y así fue. River no volvió a perder puntos en su fortaleza. Hizo “cartón lleno”, como alguna vez dijo Carlos Bianchi en 1995 para que Vélez gane un campeonato. Y así fueron cayendo los rivales que visitaron el Monumental.

Lucas Beltrán, la carta goleadora del River de Martín Demichelis (REUTERS/Agustin Marcarian)

River venció de manera consecutiva a: Godoy Cruz (3-0), Unión de Santa Fe (1-0), Gimnasia y Esgrima La Plata (3-0), Sporting Cristal (4-2), Independiente (2-0), Boca Juniors (1-0), Platense (2-1), Fluminense (2-0), Defensa y Justicia (1-0), Instituto (3-1), The Strongest (2-0), Estudiantes de La Plata (3-1) y Racing Club (2-1).

Acerca de la marca histórica, Demichelis remarcó: “Es una estadística que quedará en la historia. Me duele haber pedido con Arsenal, pero después que han convertido 14 jugadores es el reflejo de lo que fuimos, no dependemos de un jugador, han habido rotaciones a la hora de llevar adelante los partidos por los movimientos que teníamos me sentí muy orgulloso del equipo”.

Este hito, conseguido por Demichelis en su primera temporada como entrenador principal tras su llegada desde Alemania, donde dirigió al segundo equipo del Bayern Múnich, puede ampliarse el próximo martes 1 de agosto, cuando River reciba a Internacional de Porto Alegre en los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

