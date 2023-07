Con la participación de Magnus Carlsen y de cinco ajedrecistas argentinos comienza la Copa del Mundo

Fernando Peralta representante argentino en la Copa del Mundo de ajedrez

Con la presencia de 309 ajedrecistas de más de 80 naciones, entre ellos cinco argentinos y las estelares figuras del N°1 del ranking de la FIDE, el noruego Magnus Carlsen y la campeona mundial femenina, la china Ju Wenju, comenzará mañana, en Bakú -la capital de Azerbaiyán- la X Copa del Mundo de Ajedrez; una competencia prevista a ocho ruedas por eliminación directa, dividida en dos categorías: Absoluto (para hombres y mujeres) y Femenino, que se extenderá hasta el próximo 24 de agosto y repartirá 2,5 millones de dólares en premios. Sólo los tres mejores clasificados (los finalistas y los ganadores del 3er puesto) obtendrán las plazas para acceder al ciclo Candidatura, una serie que reunirá a ocho jugadores para determinar el nuevo aspirante al título mundial en 2025.

La delegación argentina estará integrada por Fernando Peralta, Pablo Acosta (jugarán en la sección Absoluta) y las maestras Candela Francisco Guecamburu, Anapaola Borda y María José Campos (en el femenino). Salvo Peralta, que jugó la Copa en Khanty Mansiysk en 2007, para el resto de los jugadores será su debut en este tipo de competencia. Con un agregado: nunca antes, en ninguna de las diez ediciones de la Copa del Mundo, un ajedrecista argentino, varón o mujer consiguió superar la 3ª rueda de las ocho que tiene prevista el certamen. Un listón demasiado alto para tanta ilusión en marcha. El último, el gran maestro argentino Alan Pichot pasó exitosamente las dos primeras jornadas, pero cayó en la siguiente ante su par ruso Alexander Grischuk, en la 9ª Copa en Sochi en 2021.

La X Copa del Mundo se la disputarán 206 jugadores en la categoría Absoluta, y 103 jugadoras en la femenina; por decisión de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según el acrónimo francés), en la rueda inaugural, los 50 mejores varones clasificados contarán con un bye (libre) y se sumarán a la rueda siguiente. Por lo tanto, con 156 jugadores (78 parejas) arrancará la prueba. Al final de la jornada a los 78 ganadores se les sumarán los 50 (que tuvieron jornada libre), y de esa manera serán 128 los participantes para la 2ª rueda. A partir de entonces, por eliminación directa se irán reduciendo sucesivamente, en 64, 32, 16, 8, 4 y 2 hasta llegar a la final.

En tanto, el femenino comenzará con 78 jugadoras, de las que surgirán 39 ganadoras, y a ellas se les sumarán las 25 mejores clasificadas por ranking o invitación que descansarán en la 1ª rueda. A partir de la segunda jornada, la sección quedará conformada con 64 jugadoras, y a partir de ese momento se irán eliminando en 32, 16, 8, 4 y 2 hasta conocer a la ganadora. El campeón de la categoría Absoluta recibirá 110.000 dólares y la campeona femenina, u$s 50 mil.

María José Campos, maestra internacional

La participación argentina

Los cinco integrantes que representarán al país accedieron a la X Copa del Mundo a través de diferentes instancias. Sin dudas se trata de una de las competencias emblemáticas en el calendario de la FIDE, y en las últimas ediciones se convirtió, gracias a los avances tecnológicos, en uno de los eventos con mayor seguimiento a través del mundo de las redes sociales. Esto alertó al organismo rector de la actividad a la búsqueda de nuevas medidas para expandir la competencia, aumentando el número de jugadores clasificados, invitados y sumando un mayor número de países representados. Del mismo modo se incrementó el monto de los premios en casi un 30%: en Sochi 2021 se repartieron u$s1.890.000 y en Bakú u$s2.500.000.-

Los primeros argentinos clasificados fueron: Pablo Acosta (24 años, nacido en Salta pero que vive y representa a la Universidad de La Punta San Luis) y María José Campos (de 24, vecina de Wilde, jugadora del Club Obras y que viajó con ayuda del Intendente Jorge Ferraresi). Ambos se adjudicaron el Torneo Zonal Sudamericano, en las categorías Absoluto y femenino, respectivamente, disputados en Paraguay en marzo último.

Por su parte, la joven gran maestra argentina y N°1 del ranking femenino vernáculo, Candela Belén Francisco Guecamburu (de 16, representante del Círculo de Villa Martelli y que recibió ayuda de la Intendencia de Pilar para el viaje a Azerbaiyán) se consagró en la mejor jugadora de la región al obtener el Campeonato Continental llevado a cabo en Cuba en mayo pasado.

Por último, tanto el actual campeón argentino, el bonaerense nacido en Lomas de Zamora y que reside hace más de 20 años en Barcelona, Fernando Peralta (de 43 años, representante del Club Obras), y la flamante ganadora del Sudamericano Sub20 en Chile, la joven Anapaola Borda Suri (de 19, vecina de San Isidro, representante del Círculo de Martelli y que viajó a Bakú con ayuda de sus familiares) recibieron la invitación de la FIDE al ser incluidos en el aumento del cupo de plazas olímpicas; ambos representaron a la Argentina en la competencia por equipos, la Olimpíada en Chennai, disputada en India en 2022.

Anapaola Borda Rodas, maestra internacional

El siguiente es el orden del sorteo que determinó los rivales para cada uno de los ajedrecistas argentinos

Fernando Peralta (gran maestro y 2568 puntos de Elo) v. Arseniy Nesterov (gran maestro ruso de 20 años y Elo 2554)

Kacper Piorun (gran maestro polaco de 31 años, Elo 2597) v. Pablo Acosta (maestro Internacional, Elo 2485)

Stavroula Tsolakidou (gran maestra griega de 23 años, Elo 2373) v. Anapaola Borda (maestra internacional, Elo 2200)

Carissa Yip (gran maestra EE.UU., 20 años, Elo 2369) v. María José Campos (maestra internacional, Elo 2212)

Candela Francisco (gran maestra y 2352 Elo) v. Javiera Gómez Barrera (maestra internacional chilena, 21 años, Elo 2256)

El torneo se disputará por sistema de eliminación directa a lo largo de ocho ruedas; cada jugador se enfrentará a su rival en dos ocasiones, una vez como conductor de piezas blancas y al día siguiente conduciendo las negras. En caso de igualdad luego de esos dos partidos disputados con ritmo de reflexión clásico (90 minutos para los primeros 40 movimientos, y luego 30 minutos más hasta el final de la partida, con el agregado de 30 segundos adicionales por cada movimiento realizado desde la jugada inicial), el tercer día será utilizado para completar los desempates.

Serán baterías de 2 juegos con ritmo rápido (25 minutos más 10 segundos para cada jugador, invirtiendo el color de piezas). Si sigue el empate, dos juegos con ritmo rápido (10 minutos más 10 segundos), si se mantiene la igualdad, será el turno de dos juegos con ritmo Blitz (5 minutos más 2 segundos). Si después de estas seis partidas aún no se determinó un ganador, a partir de entonces sólo se jugará series de a una partida (sin revancha) con ritmo de 3 minutos más 2 segundos hasta quebrar la igualdad.

A horas del comienzo de la gran competencia los integrantes de la delegación nacional dialogaron con Infobae. Estas son algunas de sus precisiones con relación a la preparación, el debut, el estudio de los rivales y sus objetivos.

“La invitación me tomó por sorpresa, pero es una alegría enorme representar a mi país. También es una gran responsabilidad, así que cambié todos mis planes y me enfoqué en llegar de la mejor manera, combinando estudio y entrenamiento con la participación en el Open de Benasque (compartió el 1er puesto). Mi objetivo más que deportivo es de rendimiento porque se trata de un formato un poco cruel, ya que tras semanas de preparación cualquier error te manda de vuelta a tu casa. ¿Mi motivación?, sin dudas estar junto a los mejores jugadores del mundo, en una competencia que se caracteriza por las sorpresas por ejemplo hace unos años, el chino Bu Xiangzhi eliminó a Carlsen” (Fernando Peralta).

Candela Francisco, gran maestra

“No todo pasa sólo por la preparación de las partidas; no hay que descuidar la adaptación al medio y el cambio de horario, al dominio psicológico y emocional. Por eso viajé antes y jugué en España una serie de torneos (en Valencia finalizó escolta en el IV Open internacional). ¿Mi rival en la Copa? es un maestro polaco con experiencia, y siento que estoy preparado para ese choque. Ya se sabe que la Copa del Mundo es muy difícil, y si consigo pasar con éxito la 1ª rueda, en la 2ª ya debería enfrentarme con uno de los 50 mejores del mundo. Pero viajé hasta acá para darlo todo y porque mucha gente me ayudó y me siguen ayudando porque confían en mí. Siempre estaré agradecido a San Luis que me abrió los brazos cuando me fui de Salta; al apoyo del gobernador, la Universidad de La Punta y a Claudia Amura que es como mi madre porque me cobijó junto a su familia. Yo sólo puedo agradecerles con resultados todo lo que ellos hacen por mí, por eso mis copas, medallas y trofeos son para San Luis. Estoy en un buen momento de mi carrera y lo voy aprovechar; este viaje a Europa me permitirá seguir progresando y por eso me quedaré algunos días más jugando por distintos países antes del regreso a la Argentina” (Pablo Acosta).

Por su parte las tres ajedrecistas femeninas que representarán al país en la Copa del Mundo en Bakú, eligieron seguir con la preparación en sus casas, clubes o junto a sus profesores. Por ello, la semana pasada fueron homenajeadas con un acto “Ilusión Mundialista” que se realizó en el predio de Tecnópolis en Villa Martelli; el encuentro fue organizado por el espacio “Ajedrecear” y contó con la visita del Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer y el presidente de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) el Ing. Mario Petrucci.

Las tres jóvenes maestras: Candela Francisco, Anapaola Borda y María José Campos participaron del programa “Todos estamos conectados” que conduce el ex futbolista Sergio Goycochea, y más tarde brindaron charlas y exhibiciones simultáneas para una inmensa cantidad de niños y niñas que se acercaron al predio aprovechando el descanso de las vacaciones de invierno.

–Mi expectativa para la Copa del Mundo es pasar la mayor cantidad de ruedas posibles; nunca antes una jugadora argentina superó la 2ª, por eso viajo con la idea de darlo todo. Sé que soy la más joven del torneo y tengo casi 30 años de diferencia con las jugadoras más experimentadas. ¿Mis profesores?, son cuatro: los maestros Diego Valerga, Andrés Rodríguez, Sebastián Iermito y Martín Bitelmajer; yo soy la suma de todos ellos que influenciaron para llegar a dónde estoy. Y por supuesto a Dios, quien me da todos estos logros. ¿Mi meta? Y, más allá de esta Copa del Mundo yo quiero lograr el título de gran maestro entre los varones, y para ello necesito mucha disciplina, perseverancia, tiempo y estudio para lograrlo. También quiero agradecer a la Federación Argentina de Ajedrez que me ayuda con los profesores, a la Secretaría de Deporte que me apoya con una beca y a la Municipalidad de Pilar que me dio los pasajes para ir a Azerbaiyán. (Candela Francisco)

Pablo Acosta, maestro Internacional

“Yo descubrí el ajedrez a los 11 años, antes mi papá me inculcó más en la práctica de deportes físicos como el voleibol, tenis, natación o el hockey, pero cuando conocí el ajedrez me enamoré del juego porque que me brinda mucha paz y tranquilidad; me da la posibilidad de pensar cada decisión y además de tener muchos amigos. La invitación a la Copa del Mundo me tomó por sorpresa y agradezco a la FADA que me haya tenido en cuenta para ocupar esa plaza y además de asistirme con los profesores, los maestros Robert Hungaski, Sergio Slipak y Mario Villanueva. ¿Mi expectativa? Creo que llego en un buen momento, acabo de ganar el Sudamericano Sub20, volví a estar en ritmo al poder jugar más torneos y siempre tengo el deseo de mejorar”. (Anapaola Borda)

“Yo siento que comencé algo tarde con el ajedrez; desde los 17 que compito de manera profesional. Por eso me exijo, me esfuerzo, y le pongo mucha pasión y dedicación para poder sobresalir. Si analizo el recorrido debo estar conforme porque a los 20, llegué al título de campeona argentina Sub20 y éstos últimos cuatro años me permitieron ganar en experiencia. Lo mejor me sucedió el año pasado cuando conseguí llegar al equipo argentino de mujeres y jugar la Olimpíada en India en 2022. Ahora, este año, gané el Sudamericano en Paraguay lo que me abrió la puerta para ir a la Copa del Mundo y estoy muy ilusionada con mi participación. ¿Mi rival?, Y…, soy consciente que ella es la favorita, tiene el título de gran maestra y más Elo que yo, pero yo sé que voy a tener mis chances y a eso apunto, de saber aprovecharlas. Trabajé y sigo trabajando mucho, estudiando, posiciones, líneas de aperturas y estrategias. Me tengo mucha fe y me sobra garra para darlo todo en cada partida que me toque jugar” (María José Campos)

La gran maestra Claudia Amura (la mejor ajedrecista femenina en el historial de esta actividad en el país) participó del homenaje brindado a las tres ajedrecistas antes del viaje a Bakú, y como aseguró el ministro Bauer, ella fue el ejemplo que las tres jóvenes jugadoras tomaron para encaminarse en esta carrera profesional junto al ajedrez.

La Copa del Mundo

Ya en el siglo XX y comienzo del XXI, la FIDE utilizó el nombre de Copa del Mundo para determinadas competencias, pero a partir de 2005 lo instauró como una prueba selectiva para otorgar una plaza para el ciclo Candidatura (el peldaño anterior y necesario para llegar a la disputa del titulo mundial). Desde entonces y de manera bianual, en años impares, se llevó a cabo esta prueba. Este es el detalle de las 10 ediciones y sus ganadores:

Las tres ajedrecistas argentinas que representarán al país con el ex arquero de la Selección, Sergio Goycochea

I Copa del Mundo Khanty Mansiysk (2005): Aronian (Armenia), II Copa del Mundo Khanty Mansiysk (2007): Kamsky (EE.UU.), III Copa del Mundo Khanty Mansiysk (2009): Gelfand (Israel), IV Copa del Mundo Khanty Mansiysk (2011): Svidler (Rusia), V Copa del Mundo Tomso (2013): Kramnik (Rusia), VI Copa del Mundo Bakú (2015): Karjakin (Rusia), VII Copa del Mundo Tbilisi (2017): Aronian (Armenia), VIII Copa del Mundo Khanty Mansiysk (2019): Radjabov (Azerbaiyán), IX Copa del Mundo Sochi (2021): Duda (Polonia).

Llama la atención que el mejor ajedrecista de la última década, el noruego Magnus Carlsen, N°1 del mundo y campeón mundial (entre 2013 y 2022) nunca pudo adjudicarse esta prueba, por eso, y pese a que renunció a defender la corona en el Match por el título en 2023, ahora decidió ser parte de la prueba que comenzará este domingo en Bakú. Si

n dudas será uno de los grandes candidatos para llegar a la final. También estarán presentes, Ian Nepomniachtchi -actual subcampeón mundial-, y los experimentados: Caruana (EE.UU.), Giri (Países Bajos), So (EE.UU.), Lagrave (Francia), Radjabov y Mamedyarov (Azerbaiyán). Y muchas de las más destacadas jóvenes estrellas de esta actividad como: Gukesh y Praggnanandhaa (India), Keymer (Alemania), Abdusattorov (Uzbekistán), entre mucho más. De las ausencias que tendrá el torneo se destacan la del actual monarca, el chino Ding Liren y el ruso Sergei Karjakin -ya sin sanción de la FIDE por su apoyo a la invasión rusa a Ucrania, aunque siguió realizando comentarios provocativos- se autoexcluyó de la prueba al negarse a jugar bajo bandera de la FIDE (los jugadores rusos y bielorrusos tiene prohibido jugar competencias mundiales con la bandera de sus países a causa de una disposición del Comité Olímpico Internacional). Por su parte, el armenio Levon Aronian, que ahora juega bajo bandera norteamericana anunció que no jugará en Azerbaiyán, un país con conflictos limítrofes con Armenia, mientras que a última hora el ucranio Vassili Ivanchuk fue autorizado a salir de su nación para jugar en Bakú. En Ucrania existe una ley en la que todo ciudadano menor de 60 años sólo puede salir para una competencia con previa autorización del ministerio de Deportes.

En cuanto a las mujeres, causó sorpresa la decisión de la actual campeona mundial, la china Ju Wenju, que el pasado 26 de julio retuvo su corona y casi sin descanso viajará a Azerbaiyán. También estará presente la campeona defensora del título de la última Copa del Mundo femenina, y otras más como la rusa, ahora bajo bandera suiza, Alexandra Kosteniuk, Aleksandra Goryachkina, Kateryna Lagno, Tan Zhongyi, las hermanas Mariya y Anna Muzychuk, Harika Dronavalli, Nana Dzagnidze y la mejor jugadora azerbaiyana, Gunay Mammadzada, de 22 años.

Todo está listo para el comienzo de la gran competencia ajedrecística; Bakú se convertirá por algunas horas en la capital del ajedrez mundial. Mañana/hoy (domingo) arrancará la Copa del Mundo y con ella se disparará la ilusión argentina. Un sueño mundial.

Horario, sede e Internet

Las partidas comenzarán a partir de la 8 de Buenos Aires, y la sede de juego será el Hotel Marriott Baku. Cada uno de las partidas podrá seguirse a través de varias plataformas como Chess24 y Chess.com. La página oficial del torneo es: worldcup2023.fide.com