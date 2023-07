Boca Juniors prepara otro golpe en el mercado: está por fichar a un ex jugador de River

Solo falta la firma: Saracchi será nuevo jugador de Boca (Getty)

Es un sábado muy movido en el Mundo Boca y no precisamente porque el equipo de Jorge Almirón se despide de la Liga Profesional en su visita a Independiente en el estadio Libertadores de América-Enrique Bochini (arrancará a las 17). Aunque reinaba la expectativa y Valencia ya había anunciado la rescisión del contrato de Edinson Cavani, desde la Ribera confirmaron la firma del contrato y al nuevo refuerzo azul y oro. Pero eso no fue todo: el ex River Marcelo Saracchi está muy cerca de ser fichado.

A través de una nueva cuenta oficial en Instagram de Boca (@estoesboca.futbol), un posteo estuvo referido a la inminente incorporación del lateral izquierdo uruguayo que viene de jugar la última temporada en el Levante de España (segunda división). “Refuerzos: Marcelo Saracchi está a un paso de convertirse en nuevo refuerzo de Boca”, fue el mensaje que se leyó en la publicación. Por ese canal, el Xeneize había hecho oficial la llegada de Cavani, del que además se informó que usará la camiseta número 10 (pertenecía a Óscar Romero, que rompió su vínculo la última semana). Desde Brandsen 805 le aseguraron a este medio que solamente falta la firma para hacerlo oficial.

Saracchi disputó 31 encuentros con el cuadro de Valencia, que terminó en el segundo puesto (junto a Unión Deportiva Las Palmas) y no ascendió a Primera por diferencia de gol (luego perdió la final de los playoffs por el tercer ascenso contra el Alavés). Es imposible soslayar que Saracchi militó una temporada con la camiseta millonaria (2017/2018) y fue vendido al Leipzig de Alemania por una suma cercana a los 10 millones de euros. Se marchó al fútbol europeo unos meses antes de la final de la Libertadores 2018 en Madrid.

La publicación con la que Boca anunció el preacuerdo con Saracchi

De esta manera Almirón dispondría de seis caras nuevas para afrontar el próximo semestre. A los regresos de Jorman Campuzano (fútbol turco) y Vicente Taborda (Platense) se sumaron Lucas Blondel (Tigre), Lucas Janson (Vélez), Edinson Cavani (Valencia) y firmaría Saracchi (Levante). Como en Boca quedaron dos plazas libres para extracomunitarios por las salidas de Óscar Romero (rescindió) y Jan Hurtado (se fue a préstamo a Liga de Quito), los nuevos uruguayos completarán el límite.

Ahora restará saber qué decisión tomará el cuerpo técnico respecto a las cinco modificaciones posibles para hacer en la lista de buena fe de la Libertadores. Una de las nuevas caras quedará al margen y todo hace indicar que será el juvenil Taborda, que bien podría ser negociado en este mercado nuevamente o, en caso de permanecer en el club, recién podrá ser una de las variantes en la Copa de cara a los hipotéticos cuartos de final (Conmebol permite tres más en la siguiente fase y otras tres antes de las semis, pero no en la final).

Contabilizando campeonato doméstico, copas internacionales y copas nacionales, Saracchi disputó 30 encuentros con la camiseta de River Plate y anotó un gol. El futbolista de 25 años que surgió en el mismo club que Cavani (Danubio) obtuvo tres títulos con la casaca riverplatense: la Copa Argentina 2016/2017, la Supercopa Argentina 2017, en la que completó los 90 minutos en la final contra Boca en Mendoza, y la Libertadores 2018, competición en la que solamente apareció en la fase de grupos ya que luego fue transferido al fútbol alemán.

