El padre de Novak Djokovic sorprendió al arriesgar una posible fecha de retiro de su hijo: “Es mi deseo, ya debería haber dejado este trabajo”

Djokovic, con el trofeo de Roland Garros, el último Grand Slam que ganó (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El retiro de Roger Federer sembró una lágrima en los fanáticos del tenis dentro de un circuito que comienza el tramo inexorable de la partida de los grandes exponentes de este deporte en las últimas dos décadas. En esa lista, el nombre de Rafael Nadal se impone como uno de los protagonistas que dejarán la raqueta a un costado en 2024 y ahora se le podría sumar el último integrante de un trío histórico en la disciplina.

Te puede interesar: Alcaraz desvela qué es lo que más le gusta de Nadal, Federer y Djokovic

El séptimo episodio del documental Novak Djokovic - Historias no contadas repasa el nacimiento del deportista que ha ganado 94 trofeos desde su lanzamiento como profesional en 2003. Allí, se aborda la génesis deportiva y humana del último campeón del Abierto de Australia y Roland Garros, y sus padres, Srdjan y Dijana dialogaron sobre cuál es el momento adecuado para alejarse: “Diría que ya cumplió todos los deseos que tenía para él hace siete u ocho años. Todo lo que ha venido después ha sido una increíble bonificación. El tenis es solo una parte de su vida, no toda su vida, y espero que también sea reconocido por lo que logrará después de que termine su carrera, una vez que deje el mundo del tenis, lo que espero que suceda el próximo año”.

Esta frase de Srdjan pone de manifiesto una situación que se acerca con el paso de los calendarios, debido a que Djokovic cumplirá 37 años el 22 de mayo próximo. En este sentido, precisó: “Me la imagino como una despedida lenta pero segura. El final todavía no ha llegado, pero en un año y medio digamos… Ese sería mi deseo como padre. Llevo un tiempo pensando que debería haber dejado este trabajo tan difícil, que tanto exige física y mentalmente, sobre todo para Novak que ya le ha dedicado treinta años de su vida, siempre con el pie en el acelerador. No ha tenido tiempo para otras cosas”.

Te puede interesar: La cualidad de Alcaraz que más sorprendió a Monfils según su exentrenador

En disidencia, Dijana se limitó a dar una visión optimista hacia el futuro y abrió la posibilidad a una continuidad de Nole más allá de 2024: “Todo depende de él. En lo que a mí respecta, ya puede parar: lo ha ganado todo”.

Los padres de Novak Djokovic, Srdjan y Dijana (AP Foto/Dita Alangkara)

Más allá de estas palabras, el número 2 del mundo fue consultado en reiteradas ocasiones sobre su alejamiento del circuito en el corto plazo y, en declaraciones vertidas en 2022, evitó un pronóstico certero: “No tengo el final de mi carrera en el horizonte en este momento. No puedo dar un número de años. No sé”. Además, el 6 de julio pasado volvió a ser consultado por su retiro días antes de perder la final de Wimbledon con el número 1 del ranking ATP, Carlos Alcaraz.

Te puede interesar: Alcaraz también se lleva los elogios de este ganador de ocho Grand Slam

“Eres tan joven o viejo como te sientas. Me siento joven con mi cuerpo, con mi cabeza, en mi corazón. Seguir jugando el deporte que amo desde que era pequeñito también es algo muy refrescante. El cuerpo responde diferente, pero he de decir que soy muy afortunado de estar sano, a estas alturas de mi carrera, tras 20 años de deporte profesional, aún soy capaz de competir al más alto nivel”, declaró.

El ciclo estrenado por el sitio búlgaro, Sportal, atraviesa su vida a través de experiencias desconocidas hasta el momento y su estreno se retrasó en varias oportunidades por un solo motivo. “Estaba convencido de que se iba a estrenar en 2021 o 2022, pero el motivo de que no se pudo estrenar es simple. Siguen pasando muchas cosas en mi carrera, por lo que estamos tratando de hacer el mejor plan posible para presentarlo”, aclaró el protagonista principal tiempo atrás.

La última caída ante la sensación del tenis español impidió que Novak Djokovic iguale a Margaret Court como la más ganadora de Grand Slam con 24 títulos entre las ramas individuales de ambos géneros, pero a partir del 28 de agosto podría alcanzar esa marca a partir del inicio del US Open, último Grand Slam de la temporada que se disputa en Estados Unidos sobre cancha dura.

Seguir leyendo: