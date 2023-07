Los periodistas que cubren Inter Miami opinaron sobre el impacto de Messi en Estados Unidos tras su heroico debut

Inter Miami venció 2-1 a Cruz Azul con un gol sobre la hora de Messi (Foto: AP/Rebecca Blackwell)

Ni bien terminó el partido, Infobae entrevistó a periodistas que cubren desde hace tiempo al Inter Miami, en una repleta zona de prensa, y opinaron sobre el nivel del astro argentino y el impacto que podría generar su presencia para el equipo y la MLS.

Eduardo Biscayart, ESPN, Telemundo y AppleTV

“Messi entró en un escenario ideal porque Cruz Azul después de un comienzo donde corrió mucho, le puso mucha intensidad al juego, ya no estaba tan claro y no estaba tan físico el partido. Messi ingresó y demostró que está como siempre, que está como en toda la temporada, participativo, fino con la pelota. A veces parece que es imposible quitársela. Digamos que esa es la situación donde uno ve que el tiempo va pasando y que Messi siempre está bien y después encima de todo te clava un tiro libre al final que parece un final de película. Incluso para aquellos que dudan, hasta el propio Beckham termina abrazado a su esposa con lágrimas en los ojos y bueno, te da a entender que esta situación, toda esta historia y todo lo que se está viviendo aquí no es de ficción, es de realidad. Messi ha jugado un partido de realidad. Se lo ve bien, se lo ve impecable. Obviamente que hay cosas que no se le pueden pedir, él no va a correr 60 metros para defender un balón, pero cada vez que tocó la pelota marcó la diferencia y eso muy pocos jugadores lo pueden hacer. Le cambió la cara al equipo porque a partir de su ingreso y el de Busquets, el Inter estuvo mucho más seguro con el balón”.

Bruno Vain, Apple TV

“Lo vi bien, lo vi con ganas, obviamente le falta ponerse 100% en ritmo, pero en todas sus etapas anteriores con el correr de los partidos es cuando empieza a entenderse mejor con los compañeros, esa química que va apareciendo y por supuesto lo vi en esta nueva etapa que creo queda reflejada después del festejo, después del gol, con el festejo yendo a abrazarse con toda la familia. Está acá para disfrutar y por supuesto competir con un equipo de jóvenes a los que espera seguramente guiar mucho más lejos que donde estaban cuando llegó”.

Fernando Fiore, Fubo TV

“Messi tuvo varios destellos, chispazos, jugando y haciendo jugar sus compañeros con pases milimétricos. Pero si algo le faltaba a esta historia era ese gol de tiro libre espectacular en el último segundo del partido. Lo vi bien a Messi a pesar de estar con muy pocos entrenamientos después de las vacaciones. Lo vi, como muchos van a decir, caminando bastante la cancha, pero cuando está en contacto con la pelota es definitivamente un fuera de serie. El gol hizo delirar a todo el estadio, hizo delirar al propio Messi y después a su familia que fue a saludarlos y abrazarse después de hacer el gol a la suite. Messi no compite contra la Liga MLS y los otros equipos. Ni compite con los equipos de la Liga de Arabia Saudita, ni compite con nadie. Messi compite con Messi. Él quiere ser mejor cada día, él quiere hacer la diferencia y hoy definitivamente lo hizo. Un fenómeno”.

Nacho García, EFE

“He visto a Messi fuera de forma, como era de esperar, porque no ha tenido tiempo suficiente para prepararse, pero incluso con ese bajo estado de forma, la calidad técnica que él tiene le basta y le sobra para destacarse. Quizás no le dé en otros partidos a partir de agosto de MLS, donde sí que el nivel va a ser superior, pero creo que hoy era el escenario ideal para que él destacara pese a que no estuviera en forma. Jugaba en un equipo de un nivel muy pobre y jugaba frente a un equipo de un nivel también muy bajo. Por lo tanto, con la calidad técnica le sobró y le bastó. Le he visto también con poca conexión con los compañeros. Creo que tiene mucho que ver lo poquito que ha trabajado con ellos y luego también la diferencia abismal que existe entre él y los demás, sobre todo en el caso de los más jóvenes. Pero sí que he visto que el equipo ha cambiado muchísimo una vez que ha entrado y creo que no es tanto por un tema futbolístico, sino sobre todo por el envión anímico que le ha dado a los demás. Parece que mirar a tu lado y ver que Messi lleva la misma camiseta que tú te hace exigirte a ti mismo una mayor eficacia, un mayor nivel para tratar de responder a la exigencia que tiene jugar con Messi. Vamos a ver dos Inter Miami completamente distintos. Esto va a ser un poco como la historia, antes de Cristo y después de Cristo, antes de Messi y después de Messi”.

Andy Valiente, Univision South Florida

“El campeón del mundo de Qatar 2022, el mejor jugador del planeta, demostró una vez más los millones que vale contratarlo. Ovacionado una vez más en suelo americano, esta vez luciendo la camiseta del Inter Miami en la Leagues Cup, el Tata lo puso en el momento ideal. Realmente el equipo sintió la diferencia, el mundo sintió la diferencia cuando Messi ingresó al campo de juego, la ovación de este público que no paraba de alabarlo, realmente Messi es un antes y un después del Inter de Miami. Esto lo demuestra y no hay ninguna duda que Messi ya está produciendo el cambio en los Estados Unidos con el hecho sólo de venir a la MLS, llenará estadios, será algo impresionante el cambio que le va a hacer Messi a la liga de la MLS. Estoy muy emocionado realmente, es demasiado lo que hizo hoy por el poco tiempo que jugó con este equipo y con pelota parada ese tiro libre definió todo y hay Messi para rato físicamente se lo ve muy bien y creo que va para más”.

Ernesto Guevara, Sporting News

“Messi se vio bastante bien para tener tanto rato sin jugar un partido oficial. Se le vio recostado por la banda derecha, ahí lo puso Martino, cosa de que se siente en su posición natural para enganchar hacia la izquierda y poder jugar como nos tiene acostumbrado a todos. Tuvo muy buenas conexiones con Josef (Martínez), también se conectó mucho con los jugadores que iban por banda y desde su ingreso movió claramente al equipo, además de Busquets por supuesto que ingresó con él y desde la media tuvo más orden y quedó demostrado con el nivel que tiene que está para grandes cosas. El último tiro libre cuando la clava en el minuto 93, es una muestra de ello. Y no cabe duda de que uno logra cosas importantes, siempre y cuando el equipo también pueda ayudarlos a remar juntos hacia el mismo sentido”.

El Inter Miami ganó después de 11 partidos consecutivos sin sumar de a 3 puntos y ahora se prepara para su próximo desafío en la Leagues Cup, donde enfrentará también en condición de local, al Atlanta United el próximo martes 25 de Julio a las 19:30 horas local (20:30 horas de Argentina), partido en el que Lionel Messi y Sergio Busquets podrían estar desde el arranque y Jordi Alba integrar un lugar en el banco de los suplentes.

