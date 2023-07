Los mejores memes y la canción que fue tendencia en redes en el debut de Lionel Messi en Inter Miami

Los mejores memes del debut de Lionel Messi en Inter Miami

La Messimanía en Estados Unidos no se detiene. Su decisión de no continuar en PSG y no volver al Barcelona para recalar en el Inter Miami generó una verdadera revolución en el mundo del fútbol y todo el planeta quedó expectante de su debut con la camiseta rosa y negra.

Pese a saltar al campo de juego promediando el segundo tiempo, Lionel Messi fue el gran protagonista de la jornada, en la cual varias celebridades del mundo del deporte y del espectáculo, como LeBron James, Serena Williams y Kim Kardashian, no se quisieron perder y observaron desde un lugar de privilegio su magnífico gol de tiro libre en tiempo adicionado para que la franquicia que tiene a David Beckham como uno de sus principales propietarios se imponga por 2 a 1 ante Cruz Azul de México en su estreno en la Leagues Cup.

Como era de esperarse, la primera función del campeón del mundo en Qatar 2022 generó revuelo en las redes sociales, generando una gran cantidad de memes y graciosos comentarios. Varios usuarios bromearon con que desde chicos eran aficionados del conjunto de la Florida y otros resaltaron la felicidad que reina en el rostro del argentino, remarcando la diferencia en el último tiempo en Paris Saint Germain, donde era hostigado por parte de la parcialidad francesa.

Otro tema de debate fue la gran diferencia de nivel que reina entre el ataque del conjunto entrenado por Gerardo Martino, donde figuran nombres como el del venezolano Josef Martínez y suena el del uruguayo Luis Suárez como refuerzo para acompañar a la Pulga y los de la defensa.

Tampoco pasó desapercibido el encuentro y abrazo con LeBron James, figura de Los Angeles Lakers y uno de los mejores basquetbolistas de la historia, o la nueva daga que clavó en el corazón de algunos aficionados mexicanos el capitán de la selección argentina.

"Danza Kuduro" sonó en el estadio tras el gol de Robert Taylor

También generó revuelo el accionar del musicalizador del estadio tras el primer gol del partido. Luego del tanto del finalndés Robert Taylor se produjo un gran show de fuegos artificiales y en los parlantes del DRV Pink Stadium comenzó a sonar la canción de reggaetón de Don Omar “Danza Kuduro”.

Los mejores memes del debut de Lionel Messi en Inter Miami:

