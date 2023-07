Las dos nuevas fotos compartidas por La Joaqui que confirmarían su romance con Thiago Almada: el detalle en su vestimenta causó furor

La Joaqui y Almada con el mismo buzo

Hace unos días se detonó la bomba y aún continúa la onda expansiva. Nuevas señales confirmarían el romance entre Thiago Almada y la cantante La Joqui. Y fue ella la que se ocupó de publicar fotos con un detalle claro que son unos pantaloncitos de la selección argentina con el número 16, el que usó el volante ofensivo en el mundial en Qatar 2022 y que hoy juega en el Atlanta United de la Major League Soccer (MLS).

Dos imágenes posteadas en historias de Instagram por la artista llamaron la atención y aparece con esa indumentaria, que todo indicaría que se la dio el ex jugador de Vélez y que se consagró campeón mundial con la Selección.

La reveladora imagen con los pantaloncitos que serían de Almada

Se trata de un short blanco con el número 16 y fue uno de los que más usó el elenco dirigido por Lionel Scaloni en Qatar 2022. Incluso en una de las postales del inolvidable certamen en Medio Oriente, se lo ve a Almada con esa indumentaria y abrazando a Lionel Messi celebrando la obtención de la Copa del Mundo.

En una de las fotos que publicó La Joaqui, aparece levantándose la remera y el número 16 en el pantaloncito se ve en primer plano. En la otra está sentada en la parte delantera de un Lamborghini, pero también se llega advertir que aún lo tiene puesto. Sería un regalo del jugador de 22 años.

Lionel Messi y Thiago Almada (con los pantaloncitos) celebran la obtención de la Copa del Mundo (REUTERS/Hannah Mckay)

Luego hubo otra pista que fue en un video en el que detrás se ve parte de una foto en la que está Almada levantando la Copa del Mundo. La imagen es irrefutable y si bien aún ninguno se refirió al tema, todo indicaría que la relación es un hecho.

Se sumaron referencias, que por ahora siempre vienen del lado de la cantante. Por ejemplo, no suele tener una alta exposición en su cuenta de Twitter, pero en cuatro días subió algunos posteos que quizá fueron dedicados a Almada. “Te reconocería entre 1.000, pero no te pongo cara”, fue uno. O “las cosas se cuidan más cuando uno las tiene, que cuando las quería”. Y por último, “yo que era bien turra y bandida, me tenés pensándote todo el día”.

Otra de las fotos de La Joqui con los pantaloncitos

El jueves pasado fue la periodista Estefanía Berardi la que sacó a la luz este supuesto romance y el trampolín de la historia fueron sendas fotos de cada uno, por separado, pero con un buzo similar, de color negro y con un tigre dibujado. “Me están diciendo que no solo estarían empezando a conocerse sino que ya tienen planeado un viaje juntos”, dijo Berardi en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri.

“Ese cuadro, esa copa, son los mismos que tiene Almada en su casa. El mismo. Mi fuente me dice que están conociéndose, hablando, y que esto data de hace dos meses. Me encanta. Los dos solteros, los dos divinos, cada uno la rompe en lo suyo… ¡Me encantan! Les re veo futuro”, agregó la panelista de Carmen Barbieri.

El cuadro de Thiago Almada con la Copa del Mundo que se pudo ver en una transmisión en vivo de La Joaqui

Con tan solo 17 años, Almada debutó en la primera división de Vélez Sarsfield en 2018. En el Fortín tras su salto desde las divisiones inferiores jugó 100 partidos y marcó 24 goles. Fue uno de los mejores jugadores del equipo conducido por Gabriel Heinze. Esto le valió la convocatorio a la selección nacional.

Desde el año pasado llegó a la MLS y es una de las figuras de su equipo, el Atlanta United, que de momento es el último que en el Conferencia Este estaría ingresando de forma directa en los playoffs. Luego de 21 partidos jugados, Thiago marcó 8 goles y brindó 9 asistencias. En la previa al All-Star de la MLS, se lució y ganó uno de los mano a mano contra los jugadores del Arsenal.

