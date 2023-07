Un grande de Europa viene a la carga por Lucas Beltrán: a cuánto asciende la cláusula de salida de River Plate

Lucas Beltrán festeja su gol ante el Fluminense por la Copa Libertadores. Foto: REUTERS/Ricardo Moraes

Lucas Beltrán se consolidó como una de las figuras principales del River Plate campeón de la Liga Profesional. El delantero expuso su capacidad goleadora para ganarse un lugar por encima de Salomón Rondón y Miguel Borja para contribuir en la conquista del Millonario, que festejó dos fechas antes de la finalización del certamen. “Si te digo que todo esto era lo que esperaba en este momento, te miento. Sí, traté de esforzarme al máximo, más de lo que me estaba esforzando, cuidarme en algunas cosas que antes no hacía porque quería aprovechar mi oportunidad”, deslizó en una reciente entrevista.

“Cuando me fui de Colón tenía claro el sueño que tenía que cumplir, que era tratar de salir campeón con esta camiseta”, agregó. Y vaya si lo logró. Por su notable presente, el Atlético de Madrid se ha fijado en él para sumarlo en el presente mercado de pases, una vez que concrete la salida de Álvaro Morata. Es que el Colchonero busca reforzar su ofensiva y la del atacante de La Banda se presenta como mejor opción, ya que los otros protagonistas que están en carpeta son Borja Iglesias, Mateo Retegui y Pierre-Emerick Aubameyang.

Como el actual artillero de Tigre tiene todo encaminado para continuar su carrera en el Genoa de Italia y el gabonés ha llegado a un acuerdo con el Olympique de Marsella, Beltrán aparece como el favorito a quedarse con el cupo que desea completar Diego Simeone. Sin embargo, las autoridades de Núñez prefieren quedarse con su estrella para afrontar la Copa Libertadores y sólo aceptarían su partida si la entidad de la capital de España aplica la cláusula de rescisión a cambio de 25 millones de dólares. Un ejemplo de ello, pasó recientemente cuando River Plate rechazó una oferta de 10 millones proveniente del Friburgo de Alemania.

En los pasillos del Monumental aseguraron que el Atlético de Madrid habría tanteado una posible operación en una cifra cercana a los 15 millones de dólares, pero la suma estaría lejos de convencer al club porteño. En este sentido, los directivos intentarían realizar un negocio similar al que realizaron con Enzo Fernández, cuando el volante pasó al Benfica y el Millonario se quedó con un porcentaje de su pase.

El Vikingo festejó 16 tantos en la temporada y sus gritos le permitieron al combinado liderado por Martín Demichelis celebrar un nuevo título. “Si uno hace mucho esfuerzo y después no hace goles, es duro. El puesto de delantero es muy cruel, ya que si no convertís seguro no estaría ahí”, analizó.

Cabe recordar que el goleador se había referido al rumor de una posible salida, al cual le restó importancia: “Escuché lo que se dice, pero no le doy importancia. Tengo puesta la cabeza en River y en que tenemos que jugar con Talleres por la Copa Argentina, y después la Copa Libertadores”, cerró. Su futuro, de momento es en Núñez, aunque una cifra extraordinaria podría cambiar su destino.

