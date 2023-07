Los secretos de la “máquina” que creó Martín Demichelis en River para ser campeón: cambios en la alimentación y su método de trabajo

Martín Demichelis creó una "máquina" y logró su primer título como director técnico en River Plate

“Sé cómo es la historia de River y quiero que mi equipo sea una máquina, entendiendo el concepto histórico, pero digo por intensidad, juego y calidad. Es una satisfacción ser el técnico de River y que la gente disfrute del equipo así”. Al poco de haber tomado las riendas y de haber aceptado el duro desafío de ser el reemplazante de Marcelo Gallardo, Martín Demichelis dejó en claro cuál es su pensamiento de cara al futuro.

Y en su primer torneo logró lo que a su antecesor le fue esquivo por algunas temporadas: quedarse con la Liga Profesional. Su plantel hizo honor a la mítica máquina y arrolló a sus contrincantes para proclamarse campeón con varias fechas de antelación. El Millonario, además, sigue con vida en la Copa Argentina y se encuentra en octavos de final de la Copa Libertadores.

Los dirigentes se inclinaron por Micho por diferentes factores, destacándose que conoce a la perfección lo que es la filosofía de River Plate, ya que por sus venas corre el famoso “gen River”. Además, sedujo su formación en Europa dentro de un club tan importante como el Bayern Múnich. “El fútbol argentino es el fútbol argentino, pero él con su método, su libro, su concepto, también demostró que puede ser aplicado acá, que sirve. Porque también entiende lo que se debe hacer acá. Entiende la lógica”, le explicó a Infobae uno de los directivos más importantes de la institución.

El entrenador demostró ser pragmático y hábil a la hora de tener que pegar un volantazo. Aunque recaló con la idea de implementar su esquema preferido (con dos delanteros bien abiertos, con buen 1 vs 1 y desequilibrio para romper defensas y abastecer a un centrodelantero), supo adaptarse y cambiar. Con el correr del semestre el DT fue mutando y jugó con una referencia de ataque y un mediapunta o con dos “tanques” en el área. En la zona media también se vieron modificaciones (sufrió la tempranera lesión de Matías Kranevitter), inclinándose por buscar una zona de volantes que pueda arropar a Enzo Pérez. Además se mostró flexible a la hora de presionar, siendo solamente muy alta en algunos momentos puntuales.

También es para valorar su trabajo para revalorizar a algunos jugadores, quienes pasaron de ser resistidos por algunos simpatizantes a ser piezas clave y a que el club tome la decisión de comprarles sus pases. Los casos más notorios son los de Leandro González Pirez y Esequiel Barco.

Uno de los principales cambios a la hora de entrenar, y que llamó la atención del manager Enzo Francescoli, es algo recurrente en el fútbol europeo. Demichelis prioriza practicar al día siguiente del partido y le da descanso en una jornada más tarde a sus dirigidos.

La gestión de los egos dentro del plantel, uno de los pilares dentro del método Demichelis

Con su cuerpo técnico también ponderó algunos “cambios invisibles”. Buscó inculcar nuevos hábitos alimenticios y cuidados dentro del plantel. El primer mito que logró desterrar Infobae es que no es cierto que en el Millonario estén prohibidas las harinas. “Sería como no ponerle combustible a un auto de carreras”, le explicaron a este sitio. Desde el club remarcan que no se limitó ni quitó ningún hidrato de carbono compuesto ya que representa una de las fuentes principales de alimento para este tipo de deportes. Lo que sí se hizo fue una segmentación para los que son intolerantes al gluten. Aparecen dentro de las opciones fideos con o sin gluten.

Según los estudios consultados por la institución, el futbolista argentino, al ser un país muy carnívoro, tiene un exceso de ingesta de proteínas y un déficit, en muchos casos, de hidratos de carbono. Dentro del menú de los deportistas aparecen distintas opciones de proteínas de animales, como carnes rojas, pescado o pollo. No figura como disponible todos los días, pero sí se ponderó la proteína animal por sobre la vegetal, ya que es de más rápida absorción.

Por supuesto que dentro de este menú deportivo sí están vetados los fritos, embutidos y las bebidas gaseosas, cosas que no son beneficiosas para futbolistas de alto rendimiento. En contrapartida, en las variables para armar sus platos aparecen todo tipo de arroces, de pescado (blancos o azules), carnes magras, fideos, verduras y frutas. También leche deslactosada, de almendra o de soja.

En el rubro bebidas figuran habilitadas las aguas y jugos, como limonadas, pomeladas o naranjadas (agua con jugo exprimido). La intención es que tomen cosas naturales y que no contengan colorantes. En lo que respecta a las bebidas isotónicas, normalmente, son para los entrenamientos.

¿Y los dulces? Para el desayuno pueden inclinarse por tostadas de pan blanco o negro (con y sin gluten) que pueden ser acompañadas por mermeladas orgánicas. Luego de las comidas, en cambio, pueden comer ensaladas de frutas, las cuales los días de entrenamiento o concentración aparecen cortadas para que puedan armarlas a su gusto.

Los famosos GPS que se utilizan tanto en las prácticas como en los partidos también aportan su granito de arena en esta ecuación. Estos dispositivos marcan la “carga mecánica”, lo que permite saber las cantidades de kilómetros realizados, las velocidades y la oxigenación, por ejemplo. Estos parámetros sirven para analizar la carga de trabajo e ir cambiándola en base a datos.

Martín Demichelis impulsó cambios clave en la alimentación del plantel

A la hora de analizar la evolución de cada integrante del plantel en River Plate buscan la precisión mediante el análisis de los pliegues cutáneos y subcutáneos. Esto permite ver el peso corporal y cómo se fue modificando el valor (ya sea para arriba o para abajo). En época estival (por ejemplo durante la pasada pretemporada) se complementó con estudios de densidad urinaria para evaluar la cantidad de líquido que se toma y controlar que no haya una pérdida mayor a la ingesta.

Los trabajos preventivos también son una constante dentro del esquema diario en River Plate. El cuerpo técnico y médico evaluaron el historial de lesiones de cada futbolista y realizaron un análisis grupal e individual para que el margen de prevención esté alto y los factores de riesgo sean cada vez menores.

En una parte trabajan aspectos generales vinculados al fútbol, como movilidad de cadera o rodilla. En otros es sectorizado según la necesidad de cada uno. Por ejemplo, si un integrante tuvo varias lesiones musculares en el isquiotibial, se hace foco en esa zona del cuerpo.

Durante este tiempo al frente del plantel, Demichelis demostró que una de sus principales facetas es ser frontal y sincero con el futbolista. Si bien sabe que es muy difícil que el que vea el partido fuera del campo de juego esté a gusto, considera que mediante esa vía a la larga termina prácticamente aceptando o sin reprochar nada. “Tiene una cabeza muy importante también para lo que es lo organizativo. Además de lo que fue como jugador es alguien que aporta mucha inteligencia. También es una persona muy predispuesta a participar en charlas, incluso propuso temas como incluir cuestiones de género”, le confió a este medio un mandatario del club.

Aunque está feliz por la gran cantidad de variantes con las que cuenta para armar el equipo, al campo de juego solamente salen 11 futbolistas y preferiría llevar adelante algo similar a lo que vivió en Europa, donde el plantel profesional se conformaba por los titulares, un grupo de suplentes y el resto eran jugadores surgidos de la cantera. Por eso no sería descabellado que en el corto plazo se vaya reduciendo el número de deportistas para darles lugar a los más jóvenes. El técnico suele observar permanentemente a los juveniles de la Reserva y mantiene un diálogo fluido con Marcelo Escudero. Lo mismo sucede con Edgardo Sbrissa, el encargado de manejar el selectivo de Cuarta, Quinta y Sexta División.

Aunque esta historia recién comienza, el inicio es más que prometedor y la “máquina” de Demichelis arrancó su camino de manera arrolladora.

