Entrevista a Pablo Solari tras el título con River Plate: del cambio de rol que le pidió Demichelis a la razón de su emoción en los festejos

La razón detrás de la emoción de Pablo Solari en los festejos de River campeón

River Plate se convirtió en la “máquina” que Martín Demichelis buscó crear en su desembarco a la institución. En su primer semestre al frente del equipo logró proclamarse campeón de la Liga Profesional con varias fechas de antelación y uno de sus puntos claves fue su versatilidad y variantes a la hora de atacar, convirtiéndose en el equipo más goleador, con 45 tantos.

Te puede interesar: Talleres venció 1-0 a Huracán y postergó el título de River Plate en la Liga Profesional

Uno de los futbolistas que contribuyó en esta tarea fue Pablo Solari, quien con la llegada del nuevo cuerpo técnico vivió una transformación, ya que dejó de ser ese veloz extremo que llegó desde el fútbol chileno para convertirse en un futbolista más completo y un socio ideal para los centrodelanteros del plantel. Tras una práctica abierta en el River Camp, el oriundo de Arizona le contó a Infobae cómo vivió este cambio de posición y la razón de su emoción durante los festejos.

- Una vez finalizado el partido se te vio muy emocionado por la obtención del título.

Te puede interesar: Qué necesita River Plate ante Estudiantes para coronarse campeón

- Se sintieron muchas cosas. Había sido un año complicado en lo personal, no me venían pasando cosas buenas (NdR: en marzo falleció su abuela). Lo pude sacar adelante gracias a mi compañeros, cuerpo técnico, familia y representante. Ellos estuvieron siempre en todos los detalles para que no me cayera. La verdad es que siempre voy a estar agradecido a ellos porque me sacaron de ese momento. Se me vino todo eso a la cabeza, lo que tuve que trabajar para estar acá en River, lo que soñé salir campeón en River, que es una emoción muy grande.

- ¿Cuál fue el diferencial de River Plate para ganar la Liga Profesional con algunas fechas de antelación?

Te puede interesar: ¿Guillermo Cuadrado y James Rodríguez refuerzan al fútbol argentino? Los tres equipos grandes a los que fueron ofrecidos

- Fuimos los más constantes. Tuvimos un mismo juego, que nos dio resultados. Buen juego, que era lo que estábamos buscando.

- Ahora tendrán un duro compromiso por Copa Argentina ante Talleres

- Es un gran equipo, está segundo. En Córdoba se nos hizo un partido dificilísimo. Tiene grandes jugadores, sabemos que es un partido muy difícil, pero queremos ganarlo. Por ahí es difícil hacer el cambio de chip, pero no te queda otra. Lo que queda son todas finales.

- ¿Notaste alguna diferencia entre lo que pedía Marcelo Gallardo a lo que pide Martín Demichelis?

- Ninguna. Por ahí tienen diferentes maneras, pero son muy apreciados. Son muy intensos y eso se ve reflejado dentro de la cancha.

Pablo Solari habló del cambio de posición desde la llegada de Martín Demichelis

- Llegaste desde Chile como un extremo clásico, pero ahora con Demichelis estás jugando más por el centro o como compañero de un punta bien definido. ¿Cómo te llevas con este cambio de posición?

- Me llevo bien. Al principio me parecía raro porque nunca lo había hecho. Le fui encontrando la manera. Me gusta jugar en esas posiciones, ya sea tanto por afuera o como acompañante del 9. Y más con los compañeros que tengo, que te lo hacen todo más fácil.

- ¿Demichelis qué te pide puntualmente?

- Martín me pide que sea versátil, que esté en movimiento todo el tiempo. Que cuando juegue cerca del 9, tanto con Lucas (Beltrán), Miguel (Borja) o Salomón (Rondón), que esté cerca de ellos, que haga diagonales. Uno se brinda para dar lo mejor para el equipo.

Aunque en varios encuentros el director técnico optó por jugar con solamente una referencia en ofensiva, el punta de 22 años fue importante para Micho al participar de 26 partidos, en los que aportó cuatro goles y brindó ocho asistencias (seis fueron en Liga Profesional, siendo el líder de su equipo en este rubro y uno de los mejores en el torneo).

- En River siempre existe una fuerte competencia por un lugar en el 11 e incluso se habla de reforzar el ataque, ¿cómo te llevás con eso?

- Estoy tranquilo. Mientras venga gente que quiere sumar... Este grupo es muy sano, muy positivo, muy unido. Creo que mientras sume al equipo uno va a estar contento. La competencia es muy sana.

Seguir leyendo: